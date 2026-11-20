Rimasta per anni sotto un albero, tra muffa e vegetazione, questa Range Rover nasconde una storia familiare commovente che il restauro ha riportato alla luce

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

WD Detailing Abbandonata per anni, torna a vivere: una storia commovente

Una Range Rover del 1992 rimasta sotto un albero di noce per oltre 5 anni, mentre attorno a lei cresceva l’erba e al suo interno proliferava la muffa. Una storia che non parla di incuria ma di ricordi che, grazie al lavoro del team che si è occupato del restauro, sono tornati a vivere.

Memoria di una tragedia

Mark, il proprietario, aveva regalato quella Range Rover al figlio Cody per i suoi sedici anni. Nel 2011 Cody è morto in un incidente, e da quel momento l’auto è diventata qualcosa che la famiglia faticava perfino a guardare.

Così è rimasta lì, ferma, per cinque anni sotto il noce. Poi si è spostata nel piazzale di un amico, dove ha passato altri sei mesi. Nessuno ha avuto la forza di decidere cosa farne.

I ragazzi di WD Detailing, il team che l’ha presa in carico, non sapevano nulla di tutto questo. Hanno scoperto la storia soltanto quando Mark si è presentato e ha spiegato perché quel fuoristrada era stato lasciato andare in quel modo. Da lì in avanti, tutto il lavoro fatto ha avuto un peso diverso.

Diventata habitat di vegetazione e muffe

Le condizioni di partenza erano impressionanti. Muffa quasi ovunque nell’abitacolo, erba secca che spuntava dalle ruote, depositi di sporco e grasso incrostati sul cofano.

Perfino gli accessori esterni opponevano resistenza: i bulloni arrugginiti della barra di traino hanno richiesto chiave e avvitatore a massa solo per essere allentati, mentre il portapacchi posteriore era bloccato da un perno ormai fuso con la corrosione. Il team ha dovuto assicurarlo e tagliarlo con un utensile rotante.

Sul cofano la crescita organica aveva intaccato la vernice stessa, tanto che prima ancora del lavaggio è servita una carteggiatura ad acqua.

Dentro, la muffa era penetrata nei materiali porosi, e una pulizia ordinaria non sarebbe bastata: i tappeti sono stati rimossi del tutto, mentre i sedili sono stati trattati con aspirazione, estrazione ad acqua calda e vapore per sciogliere le macchie che negli anni si erano fissate nel tessuto.

Un lavoro paziente, in cui l’obiettivo non era rendere l’auto nuova ma restituirle dignità senza snaturarla.

Risvegliare il V8

Restava la domanda più grande: dopo cinque anni di silenzio, il motore si sarebbe mai svegliato? Sotto il cofano c’è il V8 da 3,9 litri con monoblocco in alluminio, un progetto di origine General Motors degli anni Sessanta che Rover rilevò e rese celebre, qui con circa 180 CV e 308 Nm di coppia.

Al primo tentativo di avviamento, Adam, il meccanico del team, non ha trovato né scintilla né impulsi agli iniettori. La causa era il modulo di accensione, la componente che dice alla bobina quando far scoccare la scintilla e alla centralina quando aprire gli iniettori.

A complicare le cose c’era anche una pompa del carburante ormai morta. Una volta sostituiti entrambi i pezzi e posate nuove tubazioni per la benzina, il V8 originale è tornato a respirare, ha preso il minimo e non si è più fermato.

Niente motore moderno, solo la meccanica di una volta, rimessa in condizione di fare il proprio mestiere. E così la Range Rover, dopo anni passati immobile, è riuscita ad avanzare e arretrare con le proprie forze, prima degli ultimi ritocchi di finitura.