Con il leggendario V6 Busso da 250 CV, la Alfa Romeo 147 GTA è diventata una delle hot hatch più emozionanti e iconiche dei primi anni Duemila

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Stellantis Alfa Romeo 147 GTA, l’ultima hot hatch senza filtri

Alla fine degli anni Novanta il marchio del Biscione vive uno dei suoi ultimi grandi momenti romantici. Le Alfa Romeo sono vetture che trasformano il tragitto casa-lavoro in qualcosa di speciale. In un mercato che inizia già a riempirsi di elettronica e filtri, Alfa continua a parlare la lingua della meccanica, del volante comunicativo e dei motori pieni di carattere. In questo contesto nasce la 147 GTA, una delle hot hatch più estreme e affascinanti mai uscite da Arese. Non la più perfetta, forse, ma sicuramente una delle più emozionanti.

La prima 147

Per capire la 147 GTA bisogna partire dalla 147 normale. Quando debutta nel 2000, la compatta Alfa Romeo raccoglie l’eredità della 145 ma cambia completamente linguaggio. Il lavoro di Walter de Silva e Wolfgang Egger dà vita a una hatchback dalle proporzioni aggressive e sensuali, con un frontale basso, fari allungati e un posteriore muscoloso che ancora oggi appare attuale.

L’influenza della 156 è evidente, ma la 147 riesce ad avere una propria identità. Piace subito perché riesce a unire eleganza e sportività senza bisogno di appendici vistose. È una compatta che sembra scolpita, con superfici morbide e dettagli raffinati. Non a caso conquista immediatamente il pubblico europeo e nel 2001 viene eletta Auto dell’Anno.

Sotto la carrozzeria c’è una base tecnica molto valida. Le sospensioni anteriori a quadrilatero alto e il retrotreno evoluto garantiscono una dinamica superiore rispetto a gran parte delle concorrenti. Anche le versioni meno potenti lasciano intuire che il telaio potrebbe sopportare ben altro. I motori benzina spaziano da 105 a 150 CV, mentre i diesel JTD diventano rapidamente un punto di riferimento del segmento. Eppure, tra gli appassionati, tutti aspettano una sola cosa: la versione sportiva.

Arrivano le GTA

Nel 2002 Alfa Romeo decide di riportare in vita una sigla storica. GTA significa Gran Turismo Alleggerita, tre lettere che evocano immediatamente la Giulia Sprint GTA degli anni Sessanta e il mondo delle competizioni Turismo.

Le prime ad arrivare sono 156 GTA e Sportwagon GTA. Berlina e station wagon ricevono il trattamento più estremo disponibile in casa Alfa: carreggiate allargate, assetto rivisto e soprattutto il mitico V6 Busso da 3,2 litri. Pochi mesi dopo tocca alla 147 GTA. Ed è qui che il progetto diventa davvero speciale.

Mettere un motore del genere dentro una compatta a tre porte significa creare qualcosa di fuori scala rispetto al mercato dell’epoca. Mentre le rivali tedesche puntano su turbo compressi e una guida sempre più filtrata, Alfa sceglie la strada opposta: cilindrata abbondante, aspirazione naturale e un carattere quasi brutale.

Il V6 Busso

Disegnato da Giuseppe Busso, questo motore rappresenta una delle massime espressioni della meccanica italiana. Un sei cilindri da 3,2 litri capace di sviluppare 250 CV e soprattutto di regalare un sound impossibile da confondere con qualsiasi altro motore contemporaneo.

L’erogazione è piena, progressiva, rabbiosa agli alti regimi. Non c’è turbo ad addolcire la risposta o elettronica invasiva a filtrare le sensazioni. La 147 GTA accelera da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi, copre il chilometro da fermo in poco più di 26 secondi e raggiunge i 246 km/h di velocità massima. Prestazioni che nei primi anni Duemila la collocano nel territorio delle sportive pure.

Ma ridurre la GTA ai numeri sarebbe un errore. Il fascino della vettura sta soprattutto nella sua personalità. Quel V6 non è soltanto potente: è teatrale. All’avviamento borbotta cupo, poi diventa metallico salendo di giri fino a trasformarsi in un urlo meccanico che ancora oggi viene ricordato come uno dei suoni più belli mai usciti da un cofano Alfa Romeo.

Un’auto per piloti

La 147 GTA non è una macchina facile. E probabilmente è proprio questo uno dei motivi che la rendono così amata oggi. Il peso del V6 grava pesantemente sull’avantreno e l’assenza di un differenziale autobloccante meccanico rende la gestione della potenza tutt’altro che semplice. In uscita di curva il volante si muove, l’anteriore tende ad allargare e bisogna imparare a dosare il gas con attenzione.

È una vettura che richiede esperienza e sensibilità. Non perdona gli errori e non nasconde mai ciò che accade sotto le ruote. In un periodo storico in cui molte sportive iniziano già a diventare facili grazie all’elettronica, la GTA rimane una macchina vecchia scuola. Una di quelle che obbligano il guidatore a entrare in sintonia con il telaio, con i trasferimenti di carico e con la risposta del motore. Chi riesce a capirla, però, scopre un’auto incredibilmente coinvolgente. Lo sterzo è rapido, il telaio comunica tanto e il motore sembra sempre voler andare oltre.

Sul fronte della sicurezza, Alfa monta di serie un impianto frenante Brembo molto generoso, con pinze rosse che diventano immediatamente uno dei dettagli più riconoscibili della vettura. La frenata è potente e resistente, fondamentale per tenere sotto controllo una compatta capace di simili prestazioni.

La GTA viene proposta sia con cambio manuale a sei marce sia con il robotizzato Selespeed. Ma il pubblico non ha dubbi: il manuale è la scelta preferita. Più diretto, più coinvolgente e soprattutto più coerente con il carattere della macchina.

Estetica aggressiva

Una delle grandi qualità della 147 GTA è la capacità di apparire estrema senza diventare eccessiva. Le modifiche rispetto alla 147 standard ci sono tutte, ma vengono integrate con eleganza. I passaruota allargati rendono la vettura più muscolosa, mentre il frontale appare più cattivo grazie alle prese d’aria maggiorate.

I cerchi da 17 pollici con disegno a cerchi diventano immediatamente iconici. Dietro di loro si intravedono le pinze Brembo, quasi a voler ricordare continuamente che non si tratta di una normale compatta. Anche il posteriore cambia volto. Lo scarico sdoppiato, il paraurti dedicato e l’assetto ribassato trasformano la linea.

Pelle e plastica

Aprendo la porta si entra in un mondo tipicamente Alfa Romeo dei primi anni Duemila. Ed è proprio qui che emerge il dualismo della 147 GTA. Da una parte ci sono elementi splendidi: i sedili sportivi in pelle, il volante spesso, la strumentazione orientata verso il guidatore e i dettagli specifici GTA. Dall’altra rimangono molte plastiche dure ereditate dalla 147 standard, che tradiscono le origini del progetto. Ma in fondo è proprio questa combinazione a renderla autentica.

Una breve carriera

La carriera della 147 GTA dura pochissimo. Nel 2005 esce di scena insieme alla progressiva trasformazione del mercato automobilistico europeo. In totale vengono prodotti appena 5.029 esemplari. Di questi, oltre 4.000 sono equipaggiati con il cambio manuale, mentre poco più di 1.000 adottano il Selespeed. Numeri relativamente bassi, soprattutto se confrontati con il successo commerciale della normale 147. Ed è proprio questa rarità a contribuire oggi al mito della GTA.

Curiosamente il mercato che la ama di più fuori dall’Italia è il Giappone, dove arrivano ben 878 esemplari. Un dato che racconta molto bene il fascino internazionale delle sportive Alfa Romeo di quel periodo.

Negli anni successivi il valore della 147 GTA cresce costantemente. Gli appassionati la cercano perché rappresenta qualcosa che non esiste più: una compatta relativamente semplice, con un enorme motore aspirato, una guida impegnativa e un carattere totalmente privo di filtri. Oggi molte hot hatch sono più veloci, più efficienti e infinitamente più sofisticate. Ma poche riescono a trasmettere la stessa sensazione meccanica della 147 GTA.