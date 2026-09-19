Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Stellantis Alfa Romeo Giulietta, la sportiva delle famiglie italiane

C’è un’auto che racconta l’Italia che si rialza e quella del dopoguerra che comincia a correre. L’Alfa Romeo Giulietta non è solo una berlina compatta con un motore brillante: è lo specchio di un’epoca, il punto in cui il sogno sportivo di un marchio d’élite incontra per la prima volta la vita quotidiana di una nazione intera. Una storia che parte da una coupé, passa per una berlina, finisce in pellicola e, oltre settant’anni dopo nei ricordi di pochi.

Dai successi in F1 alla Giulietta Sprint

Ci troviamo all’inizio degli anni 50. Alfa Romeo è appena uscita da due stagioni di Formula 1 da ricordare: nel 1950 e nel 1951 l’Alfetta porta a casa i titoli mondiali con Juan Manuel Fangio e Nino Farina. Due campioni del mondo in due anni, con una vettura che lascia la concorrenza a guardare. Il nome Alfa Romeo risuona nei paddock di mezzo mondo.

Ma vincere in Formula 1 non paga le bollette di una fabbrica. Il management sa bene che per sostenere la crescita serve un pubblico più ampio, un’auto che non sia solo il sogno di chi può permettersi il lusso. Nasce così il progetto Giulietta: compatta, moderna, tecnologicamente avanzata, e soprattutto accessibile. Un modo per portare il DNA da corsa del Biscione nelle strade di tutti i giorni. E per sottolineare questo aspetto, Alfa presenta una coupé.

Una delle prime firme di Scaglione per Alfa Romeo

Al Salone di Torino del 1954 debutta la Giulietta Sprint: una coupé dalle linee tese, con quel frontale deciso che già anticipa l’identità estetica di tutta la gamma futura. A disegnarla è Franco Scaglione per Bertone, lo stesso progettista che in quegli anni mette la firma anche sulla 2000 Sportiva e che, anni dopo, darà forma alla leggendaria 33 Stradale. Una scelta stilistica vincente.

Sul nome, circolano due versioni. La prima vuole che sia stata Madame De Cousandier, moglie del poeta Sinisgalli, a suggerirlo. La seconda racconta di un principe russo che, a un evento parigino del 1950, si rivolge con ironia ai dirigenti Alfa: “Siete otto Romeo e non c’è neanche una Giulietta”.

È la prima volta che Alfa Romeo presenta prima la coupé anziché la berlina, e anche la prima volta che il Biscione si avventura nella categoria delle vetture con motore sotto i 1.500 cc. Si presenta così a un pubblico diverso, con esigenze diverse, su un mercato che fino a quel momento non era stato considerato.

Il successo inaspettato della coupé

Questa inesperienza porta la produzione della Sprint a nascere come un’operazione contenuta. Alfa Romeo punta sulla berlina come modello principale, e la coupé deve solo creare la giusta attesa, qualche curiosità in anticipo. Programmi ordinati, proiezioni prudenti.

Poi i concessionari vengono presi d’assalto. Gli ordini si moltiplicano oltre ogni stima ragionevole, e la Sprint smette di essere un antipasto per diventare il piatto principale. Alfa Romeo deve rivedere tutto, dai ritmi di produzione alle forniture. E deve accelerare lo sviluppo della berlina, che nei piani poteva permettersi di aspettare, ma che ora non può più farlo. È uno di quei casi in cui il mercato decide meglio di qualsiasi piano industriale.

Ufficio Stampa Stellantis

La Berlina: sportiva sì, ma “la guida anche la mamma“

Il 20 aprile 1955 la Giulietta Berlina sale sul palco del Salone di Torino. È la prima berlina compatta a prestazioni elevate che Alfa Romeo propone in un formato adatto alla famiglia. Sportiva quanto basta per non tradire i sostenitori del marchio, pratica quanto serve per convincere anche chi l’auto la usa tutti i giorni per portare i figli a scuola.

Uno slogan dell’epoca la racconta meglio di qualsiasi scheda tecnica: “l’auto per la famiglia che vince le corse“. E poi, con quella sintesi irresistibile che solo il marketing degli anni Cinquanta sa trovare: “la guida anche la mamma“. Un posizionamento preciso, il tentativo di dire a un pubblico che non aveva mai pensato a una Alfa Romeo come a un’auto propria che forse era arrivato il momento di riconsiderare. Funziona, e molto bene.

53 CV per 1.290 cc di cilindrata

Sotto il cofano della Giulietta Berlina batte qualcosa di tecnicamente rilevante anche fuori dai confini italiani. Il motore è un quattro cilindri bialbero da 1.290 cc, costruito interamente in alluminio, compresa la scatola del cambio e quella del differenziale, una prima assoluta nella produzione di serie dell’epoca. Le canne dei cilindri sono in ghisa speciale, riportate nel blocco. La distribuzione è a doppio albero a camme in testa, con albero a gomiti su cinque supporti.

Il risultato è 53 CV e una velocità massima di 140 km/h, su una vettura che pesa 870 kg. Numeri che oggi sembrano modesti, ma che nel 1955 collocano la Giulietta Berlina in una categoria a sé: non esiste un’altra berlina di serie, in quel momento, con caratteristiche tecniche paragonabili. È la prima, su quel segmento, a fare cose del genere.

Le sospensioni sono indipendenti su entrambi gli assi, con quadrilateri trasversali all’anteriore e triangolo superiore con puntoni al posteriore. Il cambio è al volante, ma a partire dal 1957 sarà disponibile anche la leva a cloche, mentre il freno a mano è un tirante sotto la plancia.

Nuova vita allo stabilimento del Portello

La Giulietta non cambia solo la gamma di Alfa Romeo: cambia la fabbrica che la produce. Nei primi anni Cinquanta, lo stabilimento del Portello a Milano lavora ancora secondo ritmi quasi artigianali: cinquanta vetture al giorno, non di più.

Con la Giulietta arriva Rudolf Hruska, ingegnere austriaco con una visione precisa di cosa significhi produzione industriale moderna. Le linee di montaggio vengono ripensate da capo, i flussi riorganizzati, le fasi razionalizzate. Nel giro di pochi anni il Portello arriva a produrre duecento vetture al giorno. Quattro volte tanto. Un salto che non è solo organizzativo: è culturale, è il momento in cui Alfa Romeo smette definitivamente di essere una boutique e diventa un’industria vera.

Tra il 1955 e il 1964 escono dallo stabilimento oltre 130.000 esemplari della sola berlina. Considerando tutte le versioni della famiglia Giulietta – Sprint, Spider, Sprint Speciale, la SZ di Zagato, la Promiscua – il totale supera le 177.000 unità.

Una diva italiana

La Giulietta non rimane confinata alle strade: entra nel cinema, nella cultura pop, nell’immaginario collettivo di un’Italia che sta cambiando pelle. Appare ne “I mostri” di Dino Risi, accanto a Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi, come parte della quotidianità italiana.

Nel febbraio 1956, la copertina del primo numero di Quattroruote è occupata da lei. Mentre nel 1960, quando l’esemplare numero 100.001 esce dalla catena di montaggio, a festeggiare viene chiamata Giulietta Masina, musa di Fellini e moglie di Mastroianni, per un accostamento tra le due Giuliette che sembra quasi inevitabile.

Nel 1962 arriva la Giulia, erede naturale e degna continuazione di tutto quello che la Giulietta aveva avviato. Ma questo è già un altro capitolo.