Fonte: Car & Classic Milano AutoClassica: all'asta l'Alfa Romeo Castagna Vittoria

Un nuovo “colpo” speciale di Car & Classic, la piattaforma online dedicata gli acquisti e alle vendite di veicoli storici. A partire dal 17 e fino al 19 novembre sarà a Milano AutoClassica, proponendo all’asta per un fortunatissimo nuovo proprietario un esemplare unico, che rappresenta la sintesi perfetta della potenza del Biscione e dell’artigianalità della Carrozzeria Castagna.

L’asta avrà inizio mercoledì 15 novembre e durerà una settimana, fino al 22. A fine ottobre abbiamo visto il grande successo di Car & Classic alla fiera Auto e Moto d’Epoca di Bologna, con una vettura anteguerra meravigliosa, l’Alfa Romeo 6C 1750 Sport. Oggi è la volta di un’altra Alfa d’eccezione: la Castagna Vittoria. Una Youngtimer molto famosa e conosciuta dagli appassionati di queste fantastiche opere d’arte su quattro ruote, dall’aspetto grintoso, con la meccanica impeccabile tipica della Casa di Arese e carrozzeria realizzata su disegno dell’architetto Gioacchino Acampora.

La storia

L’auto fu realizzata artigianalmente nel 1995, si tratta in particolare di una one-off apprezzata e nota tra i veri intenditori di questi modelli unici al momento e da coloro che amano la velocità e la sapienza tecnica proprie di Alfa Romeo. Un vero e proprio gioiello, nelle cui vene scorre il DNA del vero Biscione.

La linea della carrozzeria sprizza personalità da tutti i pori, questa Castagna Vittoria è l’auto che ha segnato la rinascita della gloriosa Carrozzeria Castagna di Milano, il cui brand è stato rilevato per riavviare la produzione a metà anni Novanta.

Tutti gli elementi tipici di questa grande Carrozzeria italiana sono stati ripresi nel modello che Car & Classic propone oggi all’asta, una coupé, prototipo unico, che rispetta gli standard di qualità superlativi che contraddistinguono ogni creatura nata da Castagna all’inizio del secolo scorso. La Carrozzeria Carlo Castagna & C. aveva sede a Milano, punto di riferimento per le lussuose Isotta Fraschini, ma ha lavorato anche per Lancia e Alfa Romeo, le sue vetture erano riconoscibili per i toni e gli stilemi decisi, che non potevano passare inosservati.

Com’è fatta la fuoriserie Alfa Romeo Castagna Vittoria

Sfoggia una carrozzeria coupé molto accattivante e realizzata totalmente in alluminio battuto a mano, con spoiler anteriore e posteriore in carbonio. Il colore scelto è il Bianco Gardenia, un vero must per le Alfa Romeo dell’epoca. Mentre gli interni sono in pelle e alcantara, domina il verde e sul cruscotto un artigiano ha realizzato appositamente l’elemento in legno dedicato.

Per quanto riguarda invece la meccanica, riprende quella dell’Alfa Romeo 75, con alcune caratteristiche tipiche della SZ, come le sospensioni e i freni a disco maggiorati autoventilanti Brembo a 6 pistoncini. Una fuoriserie speciale a trazione posteriore, che mette in risalto le caratteristiche del classico V6 3.0 “Busso” Alfa Romeo.

Nel 1995 è stata presentata al Salone di Ginevra e da quel momento non ha mai smesso di attirare l’attenzione della stampa e degli appassionati di tutto il mondo. Sarà esposta da parte di Car & Classic a Milano AutoClassica, nel padiglione 16, stand F 35 e sarà all’asta in concomitanza con la fiera. Una vera occasione per tutti gli appassionati e gli amanti di gioielli speciali e di valore, unici al mondo.