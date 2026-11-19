Una Bugatti Type 22 Brescia è rimasta sommersa a 53 metri di profondità per oltre 70 anni, prima di riemergere e diventare un pezzo da collezione

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

GettyImages Rimasta 72 anni sott’acqua, poi venduta a 260mila euro

Se qualcuno vi dicesse che sul fondo del Lago Maggiore, a più di cinquanta metri di profondità, riposa una Bugatti, probabilmente pensereste a una leggenda da bar, di quelle che hanno dato vita al mostro di Lockness. Invece questa volta è tutto vero, documentato e perfino finito sotto il martello di una casa d’asta internazionale.

Una roadster francese degli anni Venti, nata per correre e divertire, ha passato più di settant’anni distesa sul fianco destro, tra acqua gelida e buio totale, prima di tornare a vedere la luce nel 2008.

Nel mezzo ci sono una targhetta di rame, un architetto polacco in guerra con la dogana svizzera e una tragedia che ha dato al recupero un significato ben più profondo di quello collezionistico.

La “Bugatti from the lake“

I collezionisti l’hanno ribattezzata così, con quell’inglese che fa subito storia: la “Bugatti from the lake“. Sotto il soprannome c’è una Type 22 Brescia, telaio numero 2461, una delle piccole sportive che Ettore Bugatti seppe far amare al pubblico dopo il 1921, quando le sue vetture da corsa si presero le prime posizioni al Gran Premio di Brescia.

Da quel trionfo, in terra lombarda, nacque il nome che avrebbe accompagnato tutte le Bugatti con motore a sedici valvole.

La Type 22 era la variante a passo corto della Type 23 e puntava tutto su un’idea semplice: la leggerezza. Il quattro cilindri di 1,5 litri erogava appena 30 cavalli, ma la vettura pesava meno di 500 chili, e quel rapporto peso/potenza regalava prestazioni notevoli per l’epoca.

Una storia tutta da scoprire

Ricostruire la vita di questa Brescia è un gioco per molti, ma di certezze non ce ne sono. Nessuno ha lasciato un diario di bordo, i documenti sono pochi e a tratti contraddittori, e a parlare sono soprattutto i dettagli: una data, una targa ormai illeggibile, un nome inciso su un pezzo di rame. Ma da quei frammenti emerge un racconto che attraversa la Francia, la Svizzera e un’epoca intera.

Il primo proprietario e il ruolo di Georges Nielly

Il telaio 2461 venne registrato a Nancy l’11 aprile 1925 a nome di Georges Paiva, residente in rue des Dominicains, al numero 49.

Il bello comincia con la targa, ormai illeggibile, che rimandava a una registrazione parigina del maggio o giugno 1930. E con una targhetta di rame che riportava un altro nome ancora, quello di Georges Nielly, domiciliato in rue Nollet 48, sempre a Parigi.

Da qui l’ipotesi più accreditata: Nielly avrebbe comprato la vettura a Nancy nei primi mesi del 1930, rilevandola dal primo proprietario, per poi immatricolarla nella capitale francese. Un passaggio di mano come tanti, se non fosse che quel nome sul rame è rimasto uno dei pochi indizi concreti sul passato dell’auto.

Poi il filo si sposta in Svizzera. Nel 1933 un architetto di origine polacca, Marco Schmuklerski, si trasferisce per lavoro ad Ascona e porta con sé la Bugatti. Sarà, a quanto risulta, il suo ultimo proprietario.

La scelta di Marco Schmuklerski

Il problema è di natura burocratica. Schmuklerski non aveva pagato i dazi doganali dovuti alle autorità elvetiche e, col tempo, cominciarono ad arrivare le ingiunzioni di pagamento. Una dopo l’altra, fino a sommare una cifra superiore al valore reale dell’auto, nel frattempo diventata trasandata. La minaccia, in caso di mancato saldo, era la distruzione della vettura.

Lui decise di nasconderla, e lo fece nel modo più drastico: gettò la Bugatti nel lago, legata a una catena. Solo che la ruggine fece il suo lavoro, la catena cedette e la roadster planò lentamente fino al fondale, dove si adagiò sul fianco destro, a 53 metri di profondità. E lì rimase. Per almeno 72 anni.

Non è difficile immaginare la scena, anche se nessuno può dire con certezza come andò davvero. Resta il fatto che una scelta presa per aggirare un guaio doganale ha trasformato un’auto qualunque in una piccola leggenda subacquea.

Riemersa nel 2008

Con gli anni, la presenza di una vettura sommersa era diventata una specie di segreto di Pulcinella tra i frequentatori del Centro Sport Subacquei e Salvataggio di Ascona. Tutti sapevano, nessuno si era mai deciso a tirarla fuori. A cambiare le cose, nel febbraio 2008, è stato un fatto drammatico.

Il primo di febbraio di quell’anno Damiano Tamagni venne aggredito da tre giovani e picchiato a morte. Lui e suo padre erano entrambi soci del CSSS, e quella vecchia curiosità subacquea si trasformò in un gesto concreto: recuperare la Bugatti e venderla, destinando il ricavato a un progetto contro la violenza giovanile.

Così, nel 2008, vicino ad Ascona, sulla sponda svizzera del Verbano, la Type 22 Brescia è tornata in superficie dopo oltre settant’anni di immersione.

È una di quelle storie in cui la meccanica passa in secondo piano. Un’auto dimenticata che diventa lo strumento per fare qualcosa di buono, nel nome di un ragazzo che non c’è più.

L’asta al Rétromobile 2010

Per la vendita si scelse un palcoscenico d’eccezione: l’asta Bonhams organizzata in occasione di Rétromobile 2010, il salone parigino dedicato alle auto d’epoca. La Bugatti si presentò così com’era, cioè messa male. Talmente male, per la precisione, da non meritare nemmeno un restauro parziale.

Eppure il martello è calato a 260 mila euro. Una cifra che dice molto di quanto, nel collezionismo, il fascino di una storia possa pesare più dello stato di conservazione. E per una volta l’assegno serviva anche a uno scopo che con i motori non c’entrava nulla.

Un modello unico

Che cosa rende davvero speciale questa Bugatti? Non certo il numero di esemplari prodotti, ma il suo percorso.

Brescia ben conservate se ne vede qualcuna nei musei e ai raduni; poche, però, possono vantare un curriculum come quello del telaio 2461: una targa illeggibile, due nomi francesi sulle carte, un architetto in fuga dalle ingiunzioni, una catena arrugginita, cinquantatré metri d’acqua e un salvataggio nato da un lutto.

Sulla carta era una piccola sportiva da meno di 500 chili e 30 cavalli. Nella realtà è diventata una di quelle auto che non hanno bisogno di vincere gare per entrare nella leggenda. Perché a volte le auto d’epoca non sono soltanto metallo e storia dei motori: sono memorie che aspettano in fondo a un lago il momento giusto per essere raccontate.