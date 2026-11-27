Ritrovata nel 2014 in una tenuta francese, la collezione comprendeva Ferrari, Maserati e altre rarità: all’asta ha superato i 25 milioni di euro

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Artcurial Motorcars Collection Baillon, una Talbot Lago T26 Grand Sport SWB tra le icone ritrovate

Senza dubbio uno dei barn find più importanti di sempre, in grado di muovere il settore automotive e scatenare delle aste al rialzo che hanno fatto schizzare il prezzo delle vetture anche fino a 10 volte il prezzo previsto.

La Collezione Baillon è un nome ormai famoso all’interno del mondo a quattro ruote, che ha dato vita a un libro e lanciato la caccia alle auto nei fienili e garage dimenticati. Insomma un vero tesoro ritrovato nell’autunno del 2014, dove 60 vetture sono tornate alla luce, con alcune perle nascoste.

Chi era Roger Baillon

Per capire questa storia bisogna tornare agli anni Cinquanta. Roger Baillon era un imprenditore francese del settore dei trasporti, ma più che per i camion è passato alla storia per un’altra passione. Mentre molti guardavano alle vecchie auto di lusso come mezzi che avevano fatto la loro parte, lui le raccoglieva, salvandone parecchie dalla demolizione tra il 1950 e il 1970.

L’idea era ambiziosa e, col senno di poi, lungimirante: creare un museo dedicato alle grandi automobili francesi ed europee, quando quasi nessuno le considerava un patrimonio da difendere.

Il museo, però, non è mai nato. Il fallimento della sua azienda e le difficoltà economiche degli anni Settanta lo costrinsero a vendere una parte della raccolta e ad abbandonare il resto, una scelta forzata. Le altre auto rimasero dove si trovavano, sistemate in modo approssimativo, messe in ripari di fortuna nell’ovest della Francia, in attesa di un futuro che non sarebbe mai arrivato.

Icone storiche ferme per 40 anni

Da quel momento il tempo si è fermato. Le vetture sono rimaste lì per oltre 40 anni, tra umidità, polvere e vegetazione, mentre attorno si accumulavano oggetti di ogni genere. Nessuno le ha spostate o lavate e quasi nessuno ricordava che esistessero.

Eppure non erano auto qualunque. In quei capannoni c’erano Ferrari, Maserati, Talbot-Lago, Delahaye, Facel Vega e Hispano-Suiza, nomi che da soli raccontano un’intera epoca dell’automobile europea, fatta di eleganza, carrozzieri geniali e motori da sogno.

Alcune vetture erano preziose per la rarità, altre per la linea, altre ancora per la storia personale che si portavano dietro.

Il bello, se così si può dire, è il contrasto. Da una parte il blasone, dall’altra carrozzerie segnate, interni consumati e meccaniche ferme da decenni. Un po’ come scoprire dei gioielli dimenticati in un granaio.

La scoperta degli eredi

A riaprire quella pagina dimenticata sono stati gli eredi. Dopo la scomparsa di Roger e poi del figlio Jacques, la famiglia ha deciso di ispezionare le proprietà. Quello che hanno trovato aveva dell’incredibile: circa sessanta automobili storiche, molte ormai date per disperse, nascoste in ripari agricoli e vecchi capannoni. Era il settembre del 2014.

Le foto hanno fatto il giro del mondo in un lampo: file di auto ricoperte di polvere, carrozzerie arrugginite, vetri opachi, tetti piegati dal tempo e piante cresciute attorno ai lamierati. Alcune quasi irriconoscibili, altre capaci di imporsi con la loro presenza nonostante tutto.

Non a caso la scoperta è stata subito etichettata come uno dei barn find più sensazionali di sempre, termine con cui si indicano le auto ritrovate nei fienili.

60 pezzi da collezione tra polvere e ruggine

La fotografia romantica del tesoro dimenticato ha però un rovescio meno poetico. Il lungo abbandono ha provocato danni irreparabili a molte delle vetture: ruggine ovunque, carrozzerie segnate e interni logori.

Ma proprio il fatto di non essere mai state toccate, restaurate o abbellite è diventato il loro fascino. Erano vetture autentiche, con tutti i segni degli anni addosso, ferme esattamente dove la storia le aveva lasciate. Per molti collezionisti, in un mercato pieno di restauri impeccabili, questa originalità vale più della perfezione.

Tra tutte, però, una si è staccata dal gruppo diventando il simbolo dell’intera vicenda, quella che ancora oggi fa sognare chiunque sappia riconoscere un fanale carenato a cento metri di distanza.

Artcurial Motorcars

Ferrari 250 GT SWB California Spider

È la Ferrari 250 GT SWB California Spider del 1961, carrozzata da Scaglietti su telaio corto e costruita in 52 esemplari, 37 dei quali con i fari carenati: la versione più ricercata, perché aggiunge eleganza a un modello già ritenuto tra i più riusciti e affascinanti mai usciti da Maranello.

A differenza delle compagne di sventura, è arrivata fino a noi in condizioni discrete, originale in ogni parte, con interni in buone condizioni e una meccanica facile da ripristinare. Si trovava in un box coperto, sotto cataste di vecchie riviste.

A renderla speciale c’è anche un passato da star. Nel 1963 la comprò Alain Delon da un altro attore, Gérard Blain, quando aveva già girato “Rocco e i suoi fratelli” e “L’eclisse” ed era appena uscito “Il Gattopardo”.

Nelle foto d’epoca Delon posa con la Ferrari accanto a Jane Fonda e Shirley MacLaine, poi con la moglie Natalie, con cui fece un viaggio in California con l’auto spedita apposta dall’Europa.

Nel 1965 la vendette a un commerciante parigino e da lì passò di mano più volte, anche a Paul Bouvot, direttore del Centro Stile Peugeot, ferrarista convinto e per questo criticato in azienda. Nel novembre del 1971 l’acquistò Jacques Baillon, figlio di Roger. Il resto è storia.

L’effetto Baillon: un’asta da oltre 25 milioni

Il 6 febbraio 2015, durante Rétromobile a Parigi, la collezione è finita all’incanto da Artcurial. Le aspettative erano alte, ma il risultato è andato oltre ogni previsione.

La California Spider aveva una stima tra 9,5 e 12 milioni di euro, già altissima, e invece è stata aggiudicata a 16,29 milioni: 4,3 oltre la valutazione massima e prezzo record per il modello, per giunta con un esemplare non restaurato. Un anno prima una California identica, perfettamente restaurata, era stata venduta a Pebble Beach per circa 11,3 milioni.

A quanto emerge l’effetto Baillon avrebbe pesato per oltre il 40% sul prezzo, più del 20-25% che di solito si attribuisce a Steve McQueen per le auto passate nelle sue mani.

Non è stato l’unico exploit di giornata: tutti i 59 lotti della collezione sono stati aggiudicati, con prezzi arrivati fino a dieci volte le stime iniziali, per un totale di 25,15 milioni di euro diritti d’asta inclusi. Un successo senza precedenti.

Ridurre la Collection Baillon a una somma di milioni sarebbe comunque riduttivo. Quelle auto, abbandonate tra polvere e ruggine, sono la prova che l’automobile può essere molto più di un mezzo di trasporto: è stile, tecnica, lusso e identità di un’epoca. E che, da qualche parte nelle campagne d’Europa, qualche altro tesoro potrebbe ancora aspettare di essere svegliato.