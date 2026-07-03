Mentre il mercato corre verso l'elettrificazione, cresce l'interesse per le auto vintage e youngtimer, sempre più apprezzate come oggetti da collezione e investimento

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF Le auto del passato sono sempre più amate

Il mondo delle automobili sta vivendo una trasformazione senza precedenti verso l’elettrico, ma parallelamente si assiste a un fenomeno opposto e altrettanto potente: il crescente apprezzamento per le vetture d’epoca o di interesse storico. Si definiscono “vintage” quelle auto con almeno 20 anni di età, che si preparano a diventare ufficialmente storiche nel giro di un decennio. Questo settore non è solo una nicchia per nostalgici, ma un mercato dinamico e affascinante che ha dimostrato una resilienza e una capacità di crescita straordinarie, specialmente nel periodo post-pandemia.

Un mercato per ogni tasca e ambizione

L’attrattività del settore vintage risiede nella sua incredibile varietà. Non è necessario possedere capitali immensi per farne parte: il mercato offre soluzioni per ogni budget. Si va dalle iconiche Fiat 500 degli anni ’70, reperibili a meno di 10.000 euro, fino a vette collezionistiche estreme come la Ferrari F50, che può toccare quotazioni di 4 milioni di euro. Casi eccezionali, come la vendita di una Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé del 1955 per 145 milioni di dollari nel 2022, confermano che per i modelli più rari il cielo è l’unico limite.

Chi si avvicina a questo mondo deve compiere una scelta strategica fondamentale: investire in un esemplare perfetto e a basso chilometraggio per attendere una rivalutazione economica, oppure acquistare il modello dei propri sogni per il puro piacere di guidarlo nel tempo libero. Spesso, le due strade si incrociano grazie alle cosiddette “youngtimer”. Si tratta di auto relativamente recenti ma già iconiche che, con una spesa di poco superiore a quella di un’utilitaria moderna, offrono emozioni da supercar. Un esempio emblematico è la Nissan 350Z, una coupé a trazione posteriore con motore V6 da 300 CV, acquistabile anche a meno di 25.000 euro.

La resistenza analogica nell’era digitale

Le potenzialità di crescita del settore sono alimentate anche da una reazione culturale alla modernità. In un’epoca di elettrificazione diffusa, la voglia di guidare un’auto analogica è diventata fortissima. Molti appassionati ricercano il carattere meccanico e il suono distintivo di motori che hanno fatto la storia, come il V6 Busso dell’Alfa Romeo, il sei cilindri in linea BMW, i propulsori ad alta rotazione V-TEC di Honda o i classici “flat-six” Porsche raffreddati ad aria. Queste auto offrono un’esperienza sensoriale che le moderne vetture digitali faticano a replicare, garantendo al settore una domanda costante e in aumento.

Agevolazioni e gestione

Oltre alla passione, esistono vantaggi pragmatici che rendono l’acquisto interessante. Le auto storiche con oltre 30 anni godono dell’esenzione dal bollo auto, pagando solo una tassa di circolazione forfettaria di circa 28,40 euro l’anno per circolare su strada. Per le vetture tra i 20 e i 29 anni, le agevolazioni variano in base alla regione, ma spesso includono riduzioni significative del bollo. Tuttavia, per preservare il valore dell’investimento, è cruciale avere una conoscenza approfondita della storia dell’esemplare e pianificare con cura la manutenzione meccanica.

Il settore delle auto vintage rappresenta una frontiera affascinante dove la storia meccanica incontra l’opportunità finanziaria. Eventi globali e fiere di settore, come Auto e Moto d’Epoca a Bologna, continuano a mostrare come questo mondo sia in fermento, capace di attrarre nuove generazioni di driver che cercano nell’auto non solo un mezzo di trasporto, ma un’emozione da custodire nel tempo.