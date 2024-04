Fonte: 123rf Cult Cars&Movies è l'evento dedicato ad appassionati di auto e cinema

Le auto sono, da sempre, un elemento caratteristico del mondo del cinema che, in tante occasioni, ha scelto modelli ben precisi per dare spessore a una storia o anche per caratterizzare al meglio un personaggio. Gli esempi in tal senso sono tantissimi. Per tutti gli appassionati del mondo del cinema e delle quattro ore è in programma un evento da non perdere.

Nasce, infatti, la mostra Cult Cars&Movies. Si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere che sarà coinvolta in ben due manifestazioni in programma a Lingotto Fiere, a Torino, il Torino Comics e l’AMTS – Auto Moto Turin Show, nel corso del mese di aprile. Da notare che la mostra dedicata al mondo dell’auto e al suo rapporto con il cinema è realizzata in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino, il Museo dell’Automobile di Torino e Film Commission Torino Piemonte.

L’organizzazione ha messo insieme una selezione di veicoli che rappresentano lo stretto legame tra il mondo dell’auto e il mondo del cinema, partendo dagli anni 60 e arrivando fino agli anni 20. Nel corso dei decenni, tante vetture sono state le vere protagoniste o co-protagoniste sul grande schermo e Cult Cars&Movies conferma questo stretto legame, destinato a continuare e a rafforzarsi nel prossimo futuro.

I veicoli esposti

Cult Cars&Movies sarà l’occasione per ammirare da vicino 8 veicoli che hanno contribuito a scrivere importanti pagine di storia del cinema. Si parte dalla Fiat 500 di Arsenio Lupin (1967 – 1981), modello che incarna al meglio lo spirito del celebre ladro gentiluomo e pensato per essere agile e discreto e protagonista persino di Dragon Ball. Da segnalare la Mini Cooper protagonista di The Italiana Job (1969), protagonista di un epico inseguimento sulla pista del Lingotto. Da notare anche l’immancabile Autobianchi Bianchina di Fantozzi (1975), auto simbolo di uno dei personaggi più iconici del cinema italiano.

Ci sono poi alcune vetture iconiche degli anni 80 come la Ferrari 308 GTS di Magnum P.I. (1980 – 1988), celebre serie in cui il detective privato Thomas Magnum, interpretato da Tom Selleck, era impegnato a risolvere casi alla guida della gemma di Maranello. Da notare anche la Mercedes 204 D di In viaggio con papà (1982) con Alberto Sordi. Più recenti ma non per questo meno interessanti sono la Jeep Wrangler di Jurassic Park (1993), iconico film di Steven Spielberg, il Maggiolino di Herbie (2005), modello che ancora oggi attira tanti collezionisti, e la Jaguar E-type protagonista di Diabolik (2021) dei Manetti Bros.

Come partecipare alla mostra

Cult Cars&Movies è un progetto trasversale di exhibit design, durato da GL events Italia. L’evento unisce il mondo del cinema e il mondo dell’auto, per un mix unico nel suo genere. Come detto, la mostra sarà collegata a due importanti eventi di Lingotto Fiere, a Torino, nel corso del mese di aprile. Gli eventi in questione sono il Torino Comics, in programma da venerdì 12 a domenica 14 aprile, e l’AMTS -Auto Moto Turin Show, in programma da venerdì 19 a domenica 21 aprile. Per partecipare alla mostra, quindi, è sufficiente prendere parte a uno dei due eventi. Maggiori dettagli sono disponibili tramite i rispettivi siti ufficiali (torinocomics.com e amtstorino.it).