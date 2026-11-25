Rimasta nascosta per quasi quattro decenni in Giappone, questa rarissima Ferrari del 1969 è riemersa nel 2017 ed è stata venduta a una cifra record

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

RM Sotheby's Ritrovata dopo 40 anni in garage, venduta per 1,8 milioni

Una Ferrari di fine anni Sessanta, uscita da Maranello in un’epoca in cui il Cavallino faceva sognare mezzo mondo, diventata una star delle riviste e che a un certo punto sparisce nel nulla. Per quasi quarant’anni nessuno la vede o ne parla.

Poi, di colpo, riemerge dall’altra parte del pianeta, in Giappone, in uno stato di conservazione che lascia a bocca aperta gli esperti. La vicenda risale al 2017, ma è di quelle che meritano di essere raccontate ancora, perché dentro c’è tutto: mistero e un finale a sette cifre.

Scovata in un vecchio garage

Ci troviamo nel 2017. L’auto è stata scoperta in Giappone, in un deposito di campagna, dove il collezionista Makoto Takai la teneva nascosta da quasi 40 anni. Una specie di tesoro dimenticato, di quelli che hanno dato vita al fenomeno dei “barn find”, ovvero i ritrovamenti di auto d’epoca rimaste chiuse in un fienile o in un garage.

Il punto è che non si tratta di una Ferrari qualunque. La Daytona è stata presentata come un esemplare in condizione barn find e mai restaurata. Polvere, segni del tempo e tutto il resto: ma intatta, quasi fedele a come era uscita dalla fabbrica. Una caratteristica che aumenta il fascino della vettura e che condisce un modello già rarissimo di suo.

Una storia che inizia in Italia

Per capire il perché di tutto questo entusiasmo, bisogna fare un passo indietro. La vettura è una 365 GTB/4, il nome ufficiale di quella che tutti conoscono come Daytona.

La sigla “Daytona” non è ufficiale, ma deriva dalla vittoria della Ferrari alla 24 Ore di Daytona del 1967. Un modello nato con la linea firmata Pininfarina e la carrozzeria realizzata da Scaglietti, che debuttò al Salone di Parigi del 1968.

Questo specifico esemplare nasce nel 1969. Costruita nel giugno di quell’anno, è la numero 30 nella sequenza delle Daytona. A settembre viene consegnata al concessionario Motor SpA di Bologna e, a fine mese, acquistata da Luciano Conti, editore di Guerin Sportivo e Autosprint.

Un nome che a chi ama le auto dice molto. Non resta a lungo con lui: nel 1970 passa a Guido Maran di Verona, che dopo un mese la rivende all’industriale Carlo Ferruzzi di Ravenna. È a quest’ultimo che l’auto deve il nome con cui viene ricordata oggi: la Daytona di Carlo Ferruzzi.

RM Sotheby's

E prosegue in Giappone

Qui il racconto prende una piega inattesa. Nel luglio 1971 la targa italiana viene cancellata e, tre mesi dopo, la vettura viene importata da un concessionario giapponese. Perché l’auto lascia l’Italia dopo così poco tempo? Le fonti non lo spiegano, e forse è meglio così: il mistero fa parte del fascino.

In Giappone, però, la Ferrari non passa inosservata. Un servizio della rivista Car Graphic, nel gennaio 1972, la rende celebre. Poi i passaggi di mano si susseguono: Goro Guwa di Gifu nel 1975, Tateo Ito di Nagoya nel 1979 e infine Makoto Takai. È l’ultimo di questa lista a fare la scelta che cambierà la storia dell’auto: la tiene nascosta per quasi quarant’anni.

Un’auto che finisce chiusa in un deposito per decenni può nascondere brutte sorprese. In questo caso, invece, la fortuna ha aiutato. L’esperto Marcel Massini ha confermato la corrispondenza con i registri di fabbrica di motore e cambio-differenziale, mentre le uniche modifiche sono alcune piccole variazioni estetiche apportate dai proprietari giapponesi.

Esemplare rarissimo: solo 5 come lei

Ed ecco il vero motivo per cui questa Daytona ha fatto tanto rumore. Di Daytona ne esistono tante: quelle prodotte tra il 1969 e il 1973 sono oltre 1.200. Questa, invece, ha una carrozzeria Scaglietti (la numero 32) interamente in alluminio, la stessa costruzione leggera delle cinque vetture da competizione. A differenza delle sorelle da gara, poi, non ha mai corso in pista.

In pratica, è l’unica versione stradale con questa caratteristica. La casa d’aste spiega che è la sola di questo tipo ad aver ricevuto una carrozzeria stradale in alluminio, a parte il telaio 12547, commissionato per Le Mans. Tradotto: accanto a lei ci sono soltanto le cinque Daytona da competizione. Una compagnia di altissimo livello.

I dettagli aiutano a immaginarsela. Esterno Rosso Chiaro e interni in pelle nera. Fari coperti in plexiglas e alzacristalli elettrici. Il telaio è il numero 12653, il motore è il B 18 e il cambio il N 32.

Appena 36.390 chilometri

Veniamo ai numeri che fanno innamorare e che offrono una visione più chiara di quello che è il valore di questa vettura. Il chilometraggio è di 36.390 km, ritenuti reali. Per un’auto di oltre mezzo secolo fa, una cifra decisamente bassa, soprattutto se si pensa che in quasi quarant’anni la Ferrari non si è mossa dal suo rifugio.

Poi c’è la questione certificazione, sempre molto sentita tra i collezionisti. È stata presentata domanda a Ferrari Classiche, con i costi coperti dal venditore, e non è stato richiesto alcun restauro completo. Insomma, nessuno chiedeva di rimettere a nuovo la vettura.

Il bello, in questi casi, è proprio avere una vettura nelle condizioni in cui è stata trovata, per alcuni un fascino di originalità e storia insostituibile.

Oltre le aspettative all’asta

Il debutto sul mercato avviene a Maranello, nella cornice di “Ferrari Leggenda e Passione 2017“, l’asta organizzata da RM Sotheby’s proprio nella casa del Cavallino per una serie di vetture di rilievo, tra cui questa icona come ciliegina sulla torta.

Il lotto non prevedeva l’offerta online: chi voleva provarci non poteva farlo da casa con un clic, quando si parla di certe cifre bisogna presenziare o la classica telefonata in live durante l’asta.. La vettura è stata battuta il 9 settembre, con una stima che partiva da circa 1,7 milioni di euro e la possibilità di un nuovo record per una Daytona.

E alla fine si può dire sia andata meglio del previsto. La Daytona è stata venduta per 1.807.000 euro. Una cifra che supera la stima e conferma quanto sia ricercato, per i collezionisti, un esemplare unico nel suo genere e con una storia così ricca di dettagli, mistero e un tragitto ben documentato. Dopo quasi quarant’anni di silenzio, la vecchia Ferrari ha fatto parlare di sé in modo clamoroso. E se quello è stato il suo prezzo nel 2017, chissà quanto varrebbe adesso.