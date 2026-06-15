Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Getty Images Fiat 500 Topolino, l'auto che ha messo le ruote agli italiani

Torino si è trasformata, nei giorni scorsi, in un museo a cielo aperto per celebrare un traguardo storico: il novantesimo compleanno della Fiat 500 Topolino. Dall’11 al 14 giugno 2026, oltre 130 equipaggi provenienti da tutta Europa e persino dalla Nuova Zelanda si sono ritrovati nel capoluogo piemontese per l’evento “La Topolino va ai 90”, organizzato dal Topolino Autoclub Italia. L’apice della manifestazione si è raggiunto sabato 13 giugno in piazza Vittorio Veneto, dove la parata di vetture con i tettucci aperti e le valigie di cartone sui portapacchi ha ricreato l’atmosfera dell’Italia del dopoguerra, dimostrando come questa “piccola grande auto” sia ancora oggi nel cuore di migliaia di collezionisti.

Una genesi difficile

La storia della Topolino affonda le radici negli anni Trenta, quando Benito Mussolini convocò il senatore Giovanni Agnelli con un obiettivo ambizioso: creare una vettura economica, da sole 5.000 lire, per motorizzare massicciamente il Paese. La progettazione fu complessa e segnata da momenti tesi. Inizialmente, il tecnico Oreste Lardone propose un prototipo a trazione anteriore che, durante un collaudo alla presenza dello stesso Agnelli, prese fuoco. L’incidente portò all’immediata esclusione di Lardone e al divieto temporaneo di sviluppare auto a trazione anteriore all’interno di Fiat.

La sfida passò allora nelle mani di un giovane e coraggioso progettista, Dante Giacosa. Giacosa riuscì a miniaturizzare i concetti della Balilla, introducendo innovazioni geniali votate al risparmio che trasformarono l’auto in un piccolo capolavoro di ingegneria. Il 10 giugno 1936, a Villa Torlonia, venne presentata ufficialmente la Fiat 500. Sebbene il prezzo finale di 8.900 lire fosse superiore alle aspettative iniziali, gli italiani la accolsero con entusiasmo, ribattezzandola affettuosamente “Topolino” per la somiglianza del frontale con il celebre personaggio della Disney.

Evoluzione di un mito

La produzione della Topolino continuò per due decenni, evolvendosi nei modelli 500 A, B e C fino al 1955. Ogni versione portava con sé piccole rivoluzioni tecniche: se la prima 500 A montava un motore da 569 cc capace di soli 13 CV, le versioni successive affinarono comfort e prestazioni. Tra le varianti più curiose spicca la 500 C Giardiniera, caratterizzata da fiancate con listelli in legno di frassino. Questa scelta non fu solo estetica, ma servì a dare lavoro alle maestranze specializzate che, prima della guerra, realizzavano scocche in legno.

Un altro modello iconico presente al raduno di Torino è stata la Belvedere, evoluzione interamente in lamiera della Giardiniera, ricordata come “l’auto dei preti” per la sua grande diffusione tra i parroci di campagna degli anni Cinquanta. Tra le rarità esposte, ha incantato il pubblico una 500 A svedese del 1936, rimasta nascosta in un fienile dallo scoppio della seconda guerra mondiale fino al 2019, conservata in condizioni originali e mai restaurata.

Perché la Topolino è così importante

L’importanza della Fiat Topolino va ben oltre la meccanica. Essa rappresenta lo spirito di rinascita del Bel Paese. Ha attraversato indenne un conflitto mondiale, diventando “un pezzo di casa mobile” e un rifugio per le famiglie in un’Italia lacerata e impoverita. Con circa 520.000 esemplari venduti, la Topolino ha assolto la sua missione di motorizzazione di massa, congedandosi nel 1955 per lasciare il posto alla 600 e al boom economico. Ancora oggi, vedere sfilare queste vetture a 80 km/h senza i moderni sistemi di sicurezza ricorda un’epoca in cui “bastavano 13 CV per muovere il mondo”. La sua eredità vive nel design delle moderne utilitarie, confermandosi come la prima vera auto per tutti gli italiani.