Alfa Romeo festeggia così i suoi 115 anni di storia

Nel 2025 Alfa Romeo spegne 115 candeline. E lo fa alla sua maniera: con stile, rumore, pistoni e raduni. Il 22 giugno il Museo Storico di Arese si trasformerà in una festa a cielo aperto per tutti gli Alfisti, tra parate, gare di regolarità e 115 auto disposte in pista a formare la scritta “AR115”. Ma al di là del programma ufficiale, la vera celebrazione è una sola: ricordare cosa rende l'Alfa un simbolo. Per farlo, abbiamo scelto 10 modelli che hanno segnato la storia del marchio. Ognuno a suo modo, ha lasciato una traccia indelebile. Alcuni hanno vinto. Altri hanno fatto sognare. Tutti hanno contribuito al fascino del marchio.