Ford Mustang, la nascita della pony car più amata: storia di un mito americano
17 aprile 1964. Il giorno in cui tutto cambiò nell'industria americana dei motori: Ford mostrò per la prima volta la Mustang alla New York World's Fair a Flushing Meadows. Davanti a una platea gremita, la Casa dell'Ovale Blu tolse il velo a un'auto destinata a entrare direttamente nei salotti delle famiglie con martellanti spot radio e TV. In pochi minuti, era già diventata l'oggetto del desiderio di un'intera Nazione.