Ford Mustang, la nascita della pony car più amata: storia di un mito americano

Pubblicato: 17 Aprile 2026 10:42

17 aprile 1964. Il giorno in cui tutto cambiò nell'industria americana dei motori: Ford mostrò per la prima volta la Mustang alla New York World's Fair a Flushing Meadows. Davanti a una platea gremita, la Casa dell'Ovale Blu tolse il velo a un'auto destinata a entrare direttamente nei salotti delle famiglie con martellanti spot radio e TV. In pochi minuti, era già diventata l'oggetto del desiderio di un'intera Nazione.
Ford
Foto di Manuel Magarini

Manuel Magarini

Giornalista automotive

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.