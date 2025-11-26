Opel Combo compie 40 anni, l’evoluzione dal Kadett al multispazio

Pubblicato: 26 Novembre 2025 13:51

Negli anni Ottanta la Kadett Station Wagon era considerata un mezzo funzionale, eppure proprio da quella base Opel avrebbe costruito una delle sue linee commerciali più durature, che avrebbe visto anche l'arrivo della Kadett Van, l'evoluzione più pragmatica. Entrambe concepite per rispondere al bisogno di carico a costi accessibili sono poi state affiancate da una versione con tetto rialzato e spazio aggiuntivo dietro: il Kadett Combo, diventato il riferimento della gamma.
Foto di Manuel Magarini

Manuel Magarini

Giornalista automotive

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.