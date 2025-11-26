Opel Combo compie 40 anni, l’evoluzione dal Kadett al multispazio

Negli anni Ottanta la Kadett Station Wagon era considerata un mezzo funzionale, eppure proprio da quella base Opel avrebbe costruito una delle sue linee commerciali più durature, che avrebbe visto anche l'arrivo della Kadett Van, l'evoluzione più pragmatica. Entrambe concepite per rispondere al bisogno di carico a costi accessibili sono poi state affiancate da una versione con tetto rialzato e spazio aggiuntivo dietro: il Kadett Combo, diventato il riferimento della gamma.