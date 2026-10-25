Getty Images La K.I.T.T. di Supercar è solo una delle oltre 80 auto da collezione all'asta a Zurigo

A Zurigo quest’anno Babbo Natale potrebbe arrivare con quasi due mesi d’anticipo. E anziché una slitta, portare una Ferrari LaFerrari, una Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss e persino K.I.T.T., l’auto parlante di Supercar. Il 7 novembre, al Dolder Grand Hotel, Broad Arrow metterà all’asta oltre 80 vetture da collezione, con una sola controindicazione: i regali bisognerà pagarseli, e neppure poco.

K.I.T.T.: l’auto di Supercar appartenuta a David Hasselhoff

Se siete cresciuti negli anni Ottanta ricorderete senz’altro la luce rossa che scorreva sul muso e la voce con cui K.I.T.T. rispondeva al suo proprietario. Nella serie Knight Rider, conosciuta in Italia come Supercar, la Pontiac Firebird Trans Am trasformata in Knight Industries Two Thousand ragionava e interveniva puntualmente quando Michael Knight si trovava nei guai.

La Pontiac del 1982 ha però una particolarità: è appartenuta alla Profile Promotions di David Hasselhoff venendo utilizzata da quest’ultimo durante le apparizioni promozionali. Non era la stessa vettura ammirata in TV, ma una riproduzione talmente fedele all’originale, dalla carrozzeria nera ai dettagli che avevano reso celebre K.I.T.T., da sembrare uscita direttamente dal set televisivo.

Rispetto alle tante altre copie, la macchina prossima all’asta ha davvero accompagnato David Hasselhoff: fotografie e documenti non lasciano spazio a repliche. Per portarsela a casa, secondo le stime di Broad Arrow, potrebbero servire tra 250.000 e 500.000 franchi svizzeri, pari a circa 270.000-540.000 euro.

Mercedes-Benz SLR McLaren: tre interpretazioni della stessa GT

Si prepara una battaglia a suon di rilanci per una Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss del 2009. La roadster priva di parabrezza tradizionale e tetto fu costruita in appena 75 unità, prendendo ispirazione dalla 300 SLR con cui Stirling Moss e Denis Jenkinson vinsero la Mille Miglia del 1955. Nera e rossa come la 300 SL Silver Arrow dentro, in tinta Crystal Laurit Silver Metallic fuori, il gioiello tedesco conta 13.410 km all’attivo e può dire di aver sempre avuto lo stesso proprietario, che non le ha fatto prendere la polvere in garage: l’ha iscritta a tre edizioni della Mille Miglia, l’ultima nel 2021.

Sotto il cofano pulsa il V8 AMG sovralimentato da 5,4 litri. Per aggiudicarsi la Stirling Moss servirà però un portafoglio ben fornito: Broad Arrow la stima tra 2,5 e 3 milioni di franchi svizzeri, circa 2,7-3,2 milioni di euro.

A farle compagnia ci saranno altre due SLR. La prima è una McLaren Edition Roadster del 2008, elaborata da McLaren Special Operations e appartenente a una serie di appena sei roadster, sulle 25 McLaren Edition complessivamente prodotte. La stima va da 575.000 a 675.000 franchi, circa 620.000-730.000 euro. La seconda è una SLR Coupé del 2005, riverniciata in Arabian Grey e valutata tra 250.000 e 300.000 franchi, circa 270.000-325.000 euro.

Ferrari LaFerrari, McLaren Senna e le altre supercar

La valutazione maggiore dell’intero gruppo di vetture citate da Broad Arrow riguarda una Ferrari LaFerrari del 2015, rifinita nell’insolita tonalità Bianco Fuji. Per l’hypercar di Maranello si parla di 5,5-7,5 milioni di franchi svizzeri, circa 6-8,1 milioni di euro, ma il dato più interessante è un altro: verrà battuta senza prezzo di riserva, e, dunque, previsto un importo minimo al di sotto del quale il venditore possa rifiutare l’aggiudicazione. Naturalmente questo non garantisce affatto un affare, soprattutto quando si tratta di un modello tanto desiderato dai collezionisti.

La stessa formula sarà adottata per una Ferrari F12tdf del 2017, stimata tra 1,3 e 1,5 milioni di franchi, circa 1,4-1,6 milioni di euro. Gli estimatori delle supercar britanniche troveranno una McLaren Senna del 2019 in Volcano Orange, con appena 131 chilometri indicati al momento della catalogazione. La valutazione si colloca tra 1,1 e 1,4 milioni di franchi, circa 1,2-1,5 milioni di euro.

Merita poi attenzione la Gumpert Apollo Sport del 2008, una delle venti costruite. La Gumpert Apollo Sport del 2008 non si limita a sembrare un’auto da corsa: monta un V8 Audi da 4,2 litri che, dopo essere passato per le mani dei preparatori MTM, arriva a sviluppare 710 CV. Ne sono stati costruiti appena 20 esemplari e per questo Broad Arrow chiede ai collezionisti di prepararsi a cifre importanti: la stima va da 450.000 a 650.000 franchi svizzeri, circa 490.000-700.000 euro.

La Lamborghini Murciélago del 2003 ha invece un passato da giornalista, per così dire. Prima di finire nelle mani dei privati, la Casa modenese se ne serviva per i test delle riviste automobilistiche di tutto il mondo. Verniciata in Giallo Orion, conserva il cambio manuale con la griglia metallica a vista, un dettaglio ormai raro sulle supercar moderne. Per lei la stima oscilla tra 370.000 e 430.000 franchi svizzeri, circa 400.000-465.000 euro.

Dalla Monteverdi alle rarità italiane

Il catalogo riserva spazio anche a vetture meno conosciute dal grande pubblico. Una delle portate principali è la Monteverdi High Speed 375/4 del 1975, grande berlina svizzera costruita in appena trenta esemplari. L’auto ha ricevuto un restauro di livello concorso tra il 2016 e il 2020 e successivamente è stata esposta in diverse manifestazioni dedicate alle storiche. La valutazione oscilla tra 185.000 e 230.000 franchi, circa 200.000-250.000 euro.

Per gli appassionati italiani, invece, ci saranno quattro De Tomaso. La più insolita è probabilmente la Guará Coupé del 1996, ultima automobile sviluppata sotto la direzione del fondatore Alejandro de Tomaso, costruita in appena 21 esemplari, e quella proposta a Zurigo conserva la combinazione originale di carrozzeria Porsche Blue Metallic e interni grigi. La stima va da 70.000 a 110.000 franchi, circa 75.000-120.000 euro.

Completano il gruppo una Mangusta del 1969, una Deauville Series 2 del 1980 e una Pantera Si del 1991. Tre modelli molto diversi, accomunati dal tentativo di De Tomaso di unire meccanica prestazionale e carrozzerie dal carattere italiano. Un capitolo a parte merita l’Audi Sport quattro del 1985. Con il passo accorciato e una produzione limitata a 214 unità, nacque per soddisfare i requisiti di omologazione legati ai rally del Gruppo B. L’esemplare rosso Tornadorot ha percorso 82.229 chilometri ed è stimato tra 680.000 e 780.000 franchi, circa 735.000-845.000 euro.

Un’asta da milioni di franchi al Dolder Grand

A chiudere il catalogo delle curiosità ci sono anche mezzi decisamente lontani dalle supercar convenzionali. Un motoscafo Riva Super Ariston del 1966 porta a Zurigo un frammento della Dolce Vita italiana, con la sua costruzione artigianale e le eleganti linee in legno.

Ancora più singolare è una Aston Martin Lagonda Series 3 del 1987 trasformata in Shooting Brake dalla svizzera Roos Engineering nel 2000. La familiare, verniciata in Antrim Blue e con interni in pelle Connolly grigia, sarà offerta senza prezzo di riserva e presenta una stima tra 250.000 e 350.000 franchi, circa 270.000-380.000 euro.

L’appuntamento è fissato per sabato 7 novembre 2026 al Dolder Grand Hotel di Zurigo, in collaborazione con il salone Auto Zürich. Broad Arrow torna nella città svizzera dopo un’edizione inaugurale da 22 milioni di franchi di vendite, circa 23,8 milioni di euro, e l’87% dei lotti aggiudicati.

Numeri che gli organizzatori sperano di superare, forti di un catalogo capace di accostare Ferrari multimilionarie, rarità quasi dimenticate e un’automobile che milioni di spettatori hanno imparato a conoscere davanti al piccolo schermo. Perché tra tante vetture straordinarie, sarà difficile resistere alla tentazione di fermarsi davanti a K.I.T.T. e immaginare, almeno per un istante, che possa rispondere a una domanda.