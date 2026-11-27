Fondata a Torino il 27 novembre 1906, Lancia celebra 120 anni di storia e scommette su un ritorno in grande stile in Europa con le nuove Ypsilon e Gamma

Ufficio Stampa Lancia Lancia festeggia 120 anni dalla sua fondazione

Il 27 novembre 1906 è una data scolpita nel marmo della storia industriale italiana. Quel giorno, infatti, Vincenzo Lancia e Claudio Fogolin, entrambi ex uomini Fiat, hanno dato vita a Torino a una nuova fabbrica di automobili. Soltanto da pochi mesi Lancia aveva compiuto 25 anni e già si era fatto una reputazione come pilota. Alla guida delle vetture Fiat aveva disputato gare pure negli States, dove nel 1905 aveva corso la Coppa Vanderbilt. L’esperienza maturata nelle competizioni gli sarebbe tornata utile una volta avviata la produzione di vetture in proprio.

Centoventi anni dopo, la Casa torinese sta cercando di recuperare terreno in Europa. Fino a pochi anni fa produceva un solo modello, la Ypsilon, venduto esclusivamente in Italia, mentre oggi il gruppo Stellantis scommette anche sulla Gamma, realizzata a Melfi, e ha rispolverato la sigla HF, che di generazione in generazione ha evocato le grandi imprese nei rally.

Le intuizioni di Vincenzo Lancia

Due anni dopo la fondazione, l’azienda piemontese ha messo in produzione la 12 HP, poi conosciuta come Alpha. Montava un quattro cilindri abbinato alla trasmissione a cardano, quando molti costruttori ricorrevano ancora alle catene secondo le direttive di Vincenzo Lancia, convinto che il comportamento delle vetture dovesse migliorare attraverso la riduzione del peso. Su tale principio si basava buona parte del lavoro dei suoi tecnici.

Dalle parole si è passati ai fatti nel 1922 con la presentazione della Lambda. Fino ad allora si costruivano le automobili un po’ come le carrozze a cavalli, con un telaio sul quale veniva montata la carrozzeria. Sulla vettura i tecnici della Lancia hanno fatto a meno del telaio separato, affidandone la funzione alla carrozzeria stessa. Ne hanno guadagnato sia il peso complessivo della vettura sia l’altezza del baricentro.

All’arrivo dell’Aprilia nelle concessionarie, nel 1937, Vincenzo Lancia era morto da alcuni mesi. Eppure, aveva lasciato un segno indelebile nello sviluppo della vettura, in particolare negli studi aerodinamici. La forma della coda, così diversa da quella di molte automobili degli anni Trenta, rispondeva all’esigenza di ridurre la resistenza all’aria.

La stagione delle grandi berline

Se vogliamo dividere la storia del V6 in due epoche, il 1950 può considerarsi l’anno spartiacque. Nessun costruttore aveva fino a quel punto portato un motore a sei cilindri a V sulla catena di montaggio. L’Aurelia ha indicato il sentiero da seguire negli anni a venire, tant’è che dal progetto ha visto la luce la B24 Spider, alla quale Pinin Farina ha impresso la sua firma: il parabrezza avvolgente. Priva persino delle maniglie esterne delle portiere, è stata costruita in appena 240 esemplari.

Alla fine degli anni Cinquanta la Flaminia ha raccolto il testimone dell’Aurelia nella fascia alta del mercato. Una committenza d’eccezione è stata quella del Quirinale, che ha commissionato quattro cabriolet a passo lungo in vista della visita in Italia della regina Elisabetta II nel 1961. Pochi anni dopo, con la Flavia, la Lancia ha esteso la trazione anteriore a una vettura italiana di grande serie.

La raffinatezza delle soluzioni tecniche aveva tuttavia un costo. E che costo: le difficoltà finanziarie hanno portato nel 1969 all’acquisizione della società da parte della Fiat. Non tutto il male veniva per nuocere: sotto la gestione del Lingotto il marchio avrebbe conosciuto il suo periodo di gloria sul piano sportivo.

Gli anni dei rally

Il grande successo internazionale della Fulvia Coupé HF è legato al nome di Sandro Munari. Al Rally di Monte Carlo del 1972 il pilota veneto e il navigatore Mario Mannucci hanno battuto le più potenti vetture della concorrenza. La stessa stagione si è conclusa con la conquista del Campionato internazionale marche, antesignano del Mondiale rally.

Se con la Fulvia si era partiti da un’auto stradale, nel caso della Stratos il progetto era nato attorno alle esigenze dei rally. Cortissima e larga, la Stratos uscita dalla matita di Marcello Gandini per Bertone montava il V6 della Ferrari Dino in posizione centrale. Dal 1974 al 1976 gli avversari hanno dovuto accontentarsi delle briciole: tutti e tre i titoli mondiali Costruttori sono andati alla Lancia.

Nel 1983 sembrava ormai difficile pensare di battere le Audi quattro senza ricorrere a sua volta alla trazione integrale. La Lancia ci è riuscita con la Rally 037, che scaricava tutta la potenza sulle ruote posteriori. Nessun’altra vettura a due ruote motrici avrebbe più vinto il titolo Costruttori. Con la Delta la squadra italiana ha poi monopolizzato il campionato dal 1987 al 1992, contribuendo alla fortuna commerciale delle versioni stradali della compatta disegnata da Giorgetto Giugiaro. Il bilancio complessivo della Lancia nel Mondiale rally ammonta a dieci titoli Costruttori.

Il lusso della Thema e l’intuizione della Y10

La Thema offriva agli automobilisti in cerca di una berlina di rappresentanza una valida alternativa italiana alle proposte tedesche degli anni Ottanta. Su tutte le versioni primeggiava la 8.32, sigla che indicava il numero dei cilindri e delle valvole del motore di derivazione Ferrari. I rivestimenti in pelle e gli inserti in radica della plancia la distinguevano dalle altre versioni, così come lo spoiler posteriore estraibile elettricamente.

All’estremo opposto del listino si collocava la Y10, commercializzata in Italia con il marchio Autobianchi. Scommettendo sulla ricercatezza degli interni e su scelte estetiche insolite, come il portellone posteriore sempre nero a prescindere dal colore della carrozzeria, la vettura ha aperto la strada alla futura Ypsilon.

Il sodalizio con il cinema italiano

Nell’immaginario collettivo l’Aurelia B24 è indissolubilmente legata a Vittorio Gassman, che nel 1962 la guidava ne Il sorpasso di Dino Risi. La Convertibile del film ben si prestava a rappresentare la voglia di evasione degli italiani negli anni del boom economico. Agli spettatori della pellicola sarà senz’altro familiare il suono del clacson con cui Bruno Cortona annunciava il suo passaggio.

Proprio in questi giorni Lancia partecipa in qualità di partner automobilistico alla 44ª edizione del Torino Film Festival. Alle celebrazioni per l’anniversario della Casa si aggiunge una mostra fotografica in cui alcune delle vetture storiche del marchio compaiono accanto ad attrici del calibro di Catherine Spaak e Brigitte Bardot.

Il rilancio passa da Ypsilon e Gamma

A mezzo secolo dal debutto della prima Gamma, Lancia ha recuperato la denominazione per la sua nuova ammiraglia, presentata al Salone di Parigi 2026. La crossover fastback misura 4,67 metri di lunghezza e viene costruita nello stabilimento di Melfi sulla piattaforma STLA Medium. Dall’ibrida da 145 CV la gamma motori sale alle varianti elettriche capaci di percorrere fino a 740 km secondo i dati dichiarati dalla Casa, fino alla HF Integrale da 375 CV.

Anche sulla nuova Ypsilon i designer hanno attinto al patrimonio storico della Lancia, riproponendo nei fanali posteriori circolari uno dei particolari che caratterizzavano la Stratos. Con il recupero della sigla HF, il costruttore torinese ha inoltre riportato nel listino una compatta ad alte prestazioni. Trascorsi anni ai margini del mercato europeo, Lancia conta di risvegliare una passione mai del tutto spenta.