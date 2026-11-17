Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Lancia Un viaggio nella storia dell’auto con modelli che hanno fatto epoca

Per celebrare i 120 anni, Lancia ha scelto uno dei palcoscenici più amati dagli appassionati e ha portato a Milano un vero viaggio nel tempo. Nove icone dell’Heritage HUB di Torino raccontano le stagioni più importanti del Marchio, dalle origini pionieristiche fino all’elettrico di oggi, passando per titoli mondiali, ammiraglie da jet set e qualche leggenda dei rally.

16ª edizione della fiera automobilistica

Dal 19 al 22 novembre la Fiera Milano Rho ospita la 16ª edizione di Milano AutoClassica, il Salone dell’Auto Classica e Sportiva che quest’anno riserva un omaggio speciale al 120° anniversario di Lancia.

Il cuore dell’esposizione è l’area Celebration, lo spazio scenografico di fronte alla Club House, di solito riservato ai grandi anniversari e alle mostre speciali. Per Lancia è un ritorno che ha il suo peso: dieci anni fa, per i 110 anni del Marchio, il Salone aveva allestito un’area simile.

In tutto Lancia Classiche porta a Milano dodici vetture provenienti dall’Heritage HUB di Torino, lo spazio aperto al pubblico che custodisce una delle collezioni Lancia più complete al mondo.

Il giorno d’apertura, giovedì 19, sono previsti anche due incontri: alle 12 nell’area Celebration con Roberto Giolito, responsabile dell’Heritage Hub Italy, e alle 14:30 allo stand ACI con Miki Biasion e Luca Martello di Lancia Corse.

Uno stand dedicato

Accanto all’area Celebration c’è lo stand ufficiale Lancia Classiche, che propone un percorso insolito: si parte dal presente e si torna indietro. A fare da apripista è la Nuova Gamma, protagonista di un nuovo capitolo per il Marchio dopo l’anteprima mondiale al Salone di Parigi.

Pensata per il mercato europeo e costruita nello stabilimento di Melfi, è una crossover fastback che prova a rileggere, con design italiano, comfort e tecnologia, l’eredità delle grandi Lancia del passato.

Intorno a lei, tre vetture che raccontano le due anime del Marchio, eleganza e sportività: la Gamma del 1976, l’Aurelia B24 Spider del 1955 e la Rally 037 del 1983 nella livrea Martini Racing. Ne parliamo tra poco, perché il bello di questa mostra sta nei dettagli.

Agli inizi con la 12 HP

Il racconto dell’area Celebration comincia nel 1908 con la 12 HP, la prima automobile prodotta dalla casa fondata da Vincenzo Lancia e Claudio Fogolin, che allora si chiamava ancora Alpha.

Siamo agli albori, eppure il telaio leggero e la trasmissione a cardano mostrano già quella vocazione all’innovazione che sarebbe diventata un tratto distintivo. Guardandola oggi, fa quasi impressione pensare che da lì sia partita una storia lunga più di un secolo, costellata di soluzioni che arrivavano con largo anticipo sui tempi.

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Negli anni Trenta

Salendo di qualche decennio si incontrano due protagoniste dell’epoca. La Artena Cabriolet del 1931 è un esempio della grande tradizione stilistica torinese, quando le carrozzerie erano ancora un affare di sartoria.

La Aprilia del 1936 è invece considerata il testamento spirituale di Vincenzo Lancia, e basta elencarne le soluzioni per capire perché: scocca portante, sospensioni indipendenti sulle quattro ruote e una carrozzeria dalle linee aerodinamiche molto avanzate per il periodo. Roba che oggi sembra normale, ma allora era quasi fantascienza.

Gli anni Cinquanta

Il decennio successivo porta in mostra due vetture lontanissime per vocazione, ma unite dalla ricerca dell’eccellenza. Da una parte c’è la D50 di Formula 1, progettata da Vittorio Jano e piena di idee fuori dagli schemi, come il motore V8 con funzione strutturale e i serbatoi sistemati ai lati. Da questa monoposto nacque il progetto con cui Juan Manuel Fangio vinse il titolo mondiale del 1956.

Dall’altra parte c’è la Flaminia Berlina del 1957, elegante ammiraglia firmata Pininfarina che conquistò il jet set internazionale grazie a linee armoniose, comfort e finiture raffinate. Una macchina da pista e una da salotto, insomma, a pochi metri di distanza.

L’importanza del rally

Poi arriva il capitolo che fa battere più forte il cuore degli appassionati. La Stratos HF stradale, disegnata da Bertone e nata apposta per i rally, con il suo profilo a cuneo e il V6 Ferrari montato in posizione centrale-posteriore, vinse tre titoli mondiali Costruttori consecutivi dal 1974 al 1976.

L’eredità passa poi alla Delta HF Integrale Evoluzione, simbolo di un’altra stagione irripetibile: la famiglia Delta si prese sei mondiali Costruttori di fila, dal 1987 al 1992, un record che nessuno ha ancora battuto.

Nello stand, in livrea Martini Racing, c’è poi la Rally 037, nata dalla collaborazione tra Lancia, Abarth e Pininfarina. Con il motore centrale sovralimentato da compressore volumetrico e la trazione posteriore, nel 1983 vinse il Mondiale Costruttori, restando l’ultima due ruote motrici a battere le rivali a trazione integrale.

Un’impresa firmata dalla squadra di Cesare Fiorio, che contribuì ai dieci titoli Costruttori complessivi del Marchio. E la storia non si ferma: dopo oltre trent’anni di assenza, nel 2025 Lancia è tornata a correre con la Ypsilon Rally4 HF, e nel 2026, alla prima stagione, la Ypsilon Rally2 HF Integrale ha conquistato il titolo Team WRC2.

L’eleganza delle berline

Ma Lancia non è fatta solo di fango e polvere. L’Aurelia B24 Spider del 1955, esposta nello stand, è un capolavoro Pininfarina prodotto in appena 240 esemplari, con proporzioni armoniose, parabrezza panoramico avvolgente e paraurti anteriori sdoppiati.

Sotto il cofano lavora un raffinato V6 da 2,5 litri. Appartiene alla famiglia B24, diventata celebre anche grazie alla versione Convertibile del film Il sorpasso di Dino Risi, del 1962.

Nell’area Celebration trovano posto anche la Gamma Coupé del 1976, disegnata da Aldo Brovarone e con un abitacolo che venne definito un autentico salotto viaggiante, e la Thema 8.32 del 1986. Quest’ultima è l’ammiraglia con il V8 Ferrari a 32 valvole, capace di unire prestazioni, lusso e un pizzico di understatement, secondo la migliore tradizione del Marchio.

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Lancia Gamma prima e dopo

A chiudere il cerchio ci pensa proprio la Gamma, presente in due versioni lontane mezzo secolo. Quella del 1976, che quest’anno festeggia i cinquant’anni, debuttò al Salone di Ginevra sviluppata con Pininfarina.

Si faceva notare per la carrozzeria aerodinamica a due volumi, l’abitacolo spazioso e l’originale motore boxer in alluminio da 2,5 litri e 140 CV: una vettura anticonvenzionale, che interpretava il lusso attraverso linee essenziali e comfort superiore.

Di fronte c’è la nuova Gamma, in versione elettrica nell’allestimento LX da 230 CV, che insieme alla Ypsilon rappresenta il nuovo linguaggio stilistico del Marchio. È, nelle intenzioni di Lancia, l’espressione più autentica del suo approccio all’elettrificazione, tra tecnologia, carattere ed emozione.