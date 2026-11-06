Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Lancia Lancia celebra 120 anni: ecco i gioielli esposti a Torino

Il prossimo 27 novembre il Marchio torinese spegnerà 120 candeline, e ha deciso di prepararsi alla festa omaggiando i modelli più affascinanti della propria storia. All’Heritage Hub di Torino, in via Plava 80, sono in corso fino a domani 7 novembre i Lancia Design Days, quattro giorni dedicati all’evoluzione stilistica di una Casa che ha fatto del design una vera e propria firma.

Tra auto storiche, concept, incontri con i progettisti e perfino una serata finale a tema, l’iniziativa è un invito aperto a chiunque voglia capire da dove nasce l’eleganza di Lancia e dove sta andando.

I Lancia Design Days

Il programma, in scena dal 4 al 7 novembre, è pensato come un’esperienza immersiva nel mondo del design automobilistico.Un percorso fatto di incontri che accompagnano la mostra, di dimostrazioni e laboratori guidati dai professionisti del Centro Stile Lancia.

Chi passa dall’Heritage Hub può assistere al live sketching, laboratorio esperienziale con i designer che disegnano dal vivo, davanti agli occhi dei visitatori, le linee di un’auto, oppure provare a rapportarsi con la realtà virtuale.

Il cuore dell’iniziativa resta però l’esposizione di una rappresentanza di modelli e creazioni stilistiche che raccontano come è cambiato il design del Brand dalle origini fino alle interpretazioni più recenti della mobilità. Un viaggio nel tempo lungo oltre un secolo, in cui ogni vettura è una tappa.

Cerimonia di apertura

La serata inaugurale si è tenuta il 4 novembre, nella cornice suggestiva dell’Heritage Hub. A dare il via ai lavori sono stati Roberto Giolito, Head of Heritage Hub Italy, e Gianni Colonello, Head of Design di Lancia, protagonisti di un talk dedicato al patrimonio stilistico del Marchio e al modo in cui quel patrimonio ispira le creazioni del futuro.

In sala c’erano giornalisti, dipendenti Stellantis e rappresentanti dei team Heritage, Centro Stile e Lancia, che hanno potuto scoprire in anteprima l’allestimento e scambiare quattro chiacchiere con i designer. Un’atmosfera informale più che da evento ufficiale, dove la passione per le forme è emersa.

Il pubblico generico può vivere le stesse emozioni acquistando il biglietto d’ingresso all’Heritage Hub, che permette di visitare sia la preziosa collezione permanente del Gruppo sia la mostra dedicata ai Design Days. Per oggi, gli orari sono dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17. Il biglietto si acquista online.

La speciale apertura serale

Il gran finale è fissato per domani sabato 7 novembre, a partire dalle 19, con una speciale apertura serale a cura di Club Silencio. L’idea è trasformare l’Heritage Hub in uno spazio di incontro tra cultura, design e intrattenimento, dove le auto storiche fanno da scenografia a una serata diversa dal solito.

Un modo originale per chiudere quattro giornate dedicate a un patrimonio di stile e innovazione che, a quanto pare, continua a ispirare il futuro del Marchio e per vedere con una nuova luce le linee scultoree dei modelli esposti.

Le vetture esposte

Il percorso espositivo si apre con tre pietre miliari, tre auto che da sole racconterebbero un secolo di storia di Lancia e perciò, della storia dell’automobilismo italiano.

Dall’Aprilia fino alla Stratos, vetture con caratteri diversi che hanno offerto un modo diverso di intendere il marchio: tra vetture lussuose di rappresentanza a vere sportive in grado di dominare i mondiali di rally. La storia di Lancia nel dettaglio fino a quello che è il presente e la visione su ciò che verrà, descritta attraverso i concept.

Un passaggio importante per un brand che sta vivendo un periodo di cambiamento dopo essere rimasto circoscritto al segmento delle compatte con la vecchia generazione di Ypsilon per molti anni, e che ora, grazie alla nuova Ypsilon e l’ultima arrivata Gamma, vuole ricostruire un nuovo ventaglio di offerte.

Ufficio Stampa Lancia

Aprilia del 1937

La Aprilia è il punto di partenza ideale. Arrivata nel 1937, fu l’ultima Lancia progettata personalmente da Vincenzo Lancia, e portò sulle strade un’idea di modernità sorprendente per l’epoca: secondo modello a portare la scocca portante, sospensioni a ruote indipendenti e una linea aerodinamica che anticipava di anni molte soluzioni diventate poi comuni.

Un’auto che dimostra come, già allora, il design non fosse un abito applicato alla meccanica, ma parte fondamentale per scrivere il successo di un’auto, una visione che porta il nome Lancia.

Aurelia B24 del 1954

Salto di quasi vent’anni e si arriva all’Aurelia B24, la spider degli anni Cinquanta, uno dei simboli del gran turismo italiano e della dolce vita. Qui l’eleganza si fa leggerezza e l’idea di viaggio diventa una promessa di piacere di trascorrere il tempo in auto, oltre che di semplice libertà.

La B24 si basa su un’idea di Gianni Lancia racconta il brand durante il periodo del dopoguerra, capace di coniugare ricerca tecnica e fascino, con proporzioni armoniose e un’impostazione che ancora oggi, a distanza di decenni, appare di una modernità sorprendente.

Stratos Stradale del 1973

Poi la rottura. La Stratos Stradale del 1973 è la dimostrazione che il design Lancia sa anche essere aggressivo, quasi estremo. Compatta, bassa, con una linea a cuneo che sembra uscita da un film di fantascienza, fu pensata per omologare in versione stradale la vettura che avrebbe dominato i rally. Una macchina nata per vincere, e che ha fatto del suo aspetto radicale un’icona di una stagione irripetibile.

Le concept car

Il racconto non si ferma al passato. Il percorso prosegue con le concept car Dialogos, Nea e Fulvia Coupé, laboratori di idee nati dal Centro Stile per immaginare linguaggi nuovi, e arriva fino alle più recenti Pu+Ra Zero e Pu+Ra HPE, che rappresentano la nuova filosofia del Marchio.

Non potevano mancare le protagoniste dell’attuale line-up, la Nuova Ypsilon e la Nuova Gamma, a testimonianza di come l’identità di Lancia sia passata da un modello all’altro senza perdersi.

A fare da ospite d’onore c’è la Ypsilon Rally2 HF Integrale, reduce dal recente successo nel mondiale WRC2 al suo debutto, dopo un’assenza del Marchio dalle competizioni iridate durata più di trent’anni. Un ritorno alle corse che ha il sapore di un cerchio che si chiude, e che porta nelle sale dell’Heritage Hub un pizzico di adrenalina insieme alla storia.

Per chi ama le auto belle, insomma, i Design Days sono un’occasione da non perdere: fino al 7 novembre Torino tiene aperta la porta di un mondo in cui la forma non è mai solo estetica, ma racconto di un’epoca e promessa di futuro.