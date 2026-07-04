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Ufficio Stampa Stellantis Un grande ritorno

Lancia ha scritto pagine importanti nel mondo dei rally, con tanti successi che, anno dopo anno, hanno contribuito alla storia del marchio nel mondo del motorsport. Fino al prossimo 6 settembre, per tutti gli appassionati, ci sarà la possibilità di ammirare da vicino la Lancia Fulvia 1600 HF numero 14, modello che fa parte dell’Heritage HUB di Stellantis e, soprattutto, vincitrice del Rally di Monte-Carlo del 1972 con Sandro Munari e Mario Mannucci. La vettura, che di norma è esposta all’Heritage HUB di Torino, dove sono custodite quasi 400 vetture classiche dei marchi italiani di Stellantis, sarà protagonista della mostra “Monaco e l’automobile, dal 1893 a oggi” che ripercorre oltre 130 anni di legame tra il Principato e le quattro ruote. Ecco tutti i dettagli in merito.

Un esemplare iconico

La Lancia Fulvia Coupé venne presentata nel 1965 e si basa su un progetto di Piero Castagnero che si ispirò alle linee dei motoscafi Riva, creando una 2+2 che ancora oggi rappresenta un’icona per stile e sportività. La vettura è spinta da un motore quattro cilindri a V, realizzato in diverse cilindrate, da 1,2 a 1,6 litri. Nel corso del tempo, la vettura divenne la punta di diamante della Squadra Corse HF Lancia per diverse stagioni sportive. I primi successi sono arrivati già nel 1969. Nel corso degli anni successivi, la vettura ha ottenuto ulteriori risultati importanti, fino al trionfo nel 1972 al Rally di Monte-Carlo. Il successo in questione porta la firma di Sandro Munari, icona del motorsport e vera e propria leggenda dell’epoca d’oro del rally, scomparso pochi mesi fa.

Quest’evento ebbe una ribalta mediatica notevole, permettendo alla Coupé di continuare la sua esperienza sul mercato, con ottimi risultati commerciali. La vettura è rimasta in commercio fino al 1976. Per celebrare il successo nel principato, inoltre, Lancia realizzò anche una serie speciale, chiamata Fulvia Coupé 1.3 S “Monte-Carlo”. Per maggiori dettagli in merito al modello potete dare un’occhiata all’approfondimento di Virgilio Motori che ha analizzato la storia e le caratteristiche di una delle Lancia più iconiche di sempre

Un gioiello in mostra

La Lancia Fulvia HF “14” è oggi protagonista al Grimaldi Forum Monaco con la mostra “Monaco e l’automobile, dal 1893 a oggi“. Come detto in apertura, l’esposizione estiva resterà aperta al pubblico fino al prossimo 6 settembre 2026, con una superficie di ben 4.000 metri quadrati e più di 50 veicoli simbolo del mondo dell’automobilismo.

Gli appassionati hanno la possibilità di acquistare il biglietto per visitare la mostra tramite il sito ufficiale gramaldiforum.com, utile anche solo per ottenere qualche informazione in più in merito all’evento e ai modelli che saranno esposti per tutta l’estate a disposizione dei visitatori. Ricordiamo, invece, che l’Heritage HUB, con la sua collezione di quasi 400 vetture classiche dei marchi italiani del Gruppo Stellantis, si trova nello storico comprensorio di Mirafiori, all’interno dell’ex Officina 81. L’esposizione è visitabile su prenotazione. Per saperne di più è possibile consultare il sito del Museo Nazionale dell’Automobile.