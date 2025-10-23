Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Pontiac GTO 1968: la vettura che ha reso le prestazioni popolari e dato voce alla libertà americana

Siamo nella metà degli anni Sessanta, nella terra dalle lande sconfinate e dai grandi rettilinei: l’America. Qui l’automobile gioca un ruolo fondamentale nella vita di tutti i giorni e quello che è un normale mezzo di spostamento si evolve. Il mercato già dagli anni 40, con la Oldsmobile Rocket 88, ha iniziato a vedere vetture classiche con propulsori smisurati. Un mercato di nicchia al momento, destinato agli appassionati di corse. Manca un modello per trasformare questa tendenza in un fenomeno di massa, proprio il compito della Pontiac GTO.

Nasce la Tempest Le Mans

In quegli anni il pubblico percepisce Pontiac come un brand più conservatore rispetto ai fratelli di casa General Motors. Ma un gruppo di giovani tecnici, guidati niente di meno che da John Z. DeLorean, vedono un futuro diverso. Così nasce il progetto GTO, presentato ai vertici dell’azienda, dove il riscontro non è roseo e così il progetto Pontiac GTO si ridimensiona a pacchetto aggiuntivo per la Pontiac Tempest. Simile all’idea di Abarth con le 595, ma interno all’azienda. La Tempest di base monta un motore da 140 cavalli, ma la versione Le Mans già introduce un V8 da 250 CV, un’ottima base di partenza per costruire qualcosa di più grande.

Il pacchetto GTO

Proprio nella Le Mans si va ad inserire il pacchetto GTO, in grado di portare un poderoso V8 da 6,3 litri a 325 cavalli collegato a un cambio manuale a tre marce della Hurst. La meccanica viene irrobustita con una barra antirollio anteriore maggiorata, ammortizzatori rinforzati e un assetto più rigido. Le ruote, da 14 pollici, montano pneumatici “high speed” che lasciano intuire il carattere dell’auto. Per chi cerca ancora di più, Pontiac GTO offre il motore “389 Tri-Power”, dotato di tre carburatori doppio corpo Rochester, capace di spingere la potenza fino a 348 cavalli.

RM Sotheby's

Il nome GTO

Il mistero della sigla GTO si protrae fino ad ora, ma con il tempo si sono rivelate due correnti di pensiero sulla genesi di questa dicitura: per alcuni il nome va ad omaggiare il mondo Ferrari che a quei tempi dominava l’Europa , con il significato di “Gran Turismo Omologato”. Per altri l’acronimo vuol dire “Grand Tempest Option” esplicitando che si trattasse di un’opzione nel listino della Tempest.

Infatti le direttive aziendali del 1964 prevedono un tetto massimo alla cubatura del motore, di 5,4 litri, abbondantemente superati dai 6,3 della GTO, anche per questo la scelta di relegarla a pacchetto aggiuntivo. Quale che sia la verità, l’effetto sul mercato (e sulla storia) rimane lo stesso. Quelle tre lettere conferiscono alla vettura un’aura di esclusività e sportività che, fino a quel momento, appartiene solo alle auto europee. Infatti, ben lontani dai circuiti del Vecchio Continente la GTO nasce per segnare i tempi per il quarto di miglio, non per Monza o Le Mans.

Un successo inaspettato

La direzione Pontiac, all’inizio, non crede fino in fondo nel progetto e le aspettative di produzione si fermano a non più di 5.000 unità. Ma il pubblico americano si innamora all’istante di quella combinazione di potenza brutale e linee muscolose. Così, in appena dodici mesi la Pontiac Tempest GTO supera le 32.000 unità vendute, triplicando ogni previsione e segnando la nascita del nome muscle car. Il concetto è tanto semplice quanto vincente: un’auto di media grandezza, vivibile, con un motore da corsa sotto il cofano. Quel mix di forza, rumore e libertà diventa subito un simbolo generazionale. E mentre gli altri marchi cercano di rincorrerla, la GTO macina vendite, imponendo un nuovo standard nel panorama automobilistico americano.

Nasce la Pontiac GTO

Cosi dopo 75.342 esemplari venduti e l’arrivo della concorrenza sul mercato a seguirne le orme, il brand nel 1966 dà vita alla Pontiac GTO come modello ufficiale. La gamma si articola in tre varianti di carrozzeria: Sport Coupé, Convertible e Hardtop; ma il cuore restava lo stesso: il V8 “389” da 335 cavalli, abbinato a un cambio manuale Saginaw a tre marce di serie. A richiesta è anche disponibile il cambio manuale a quattro marce con leva Hurst o l’automatico, che — nonostante i soli due rapporti — permetteva uno 0-100 km/h in circa 7 secondi.

Il mercato non si fa pregare e le vendite del brand segnano quasi quota centomila unità vendute, consacrando la GTO come la regina incontrastata delle strade americane. Ogni adolescente vuole guidarla, ogni pubblicità ora mette la potenza in primo piano. Le prestazioni sono cosi diventate pop.

Aggiornamenti e declino

L’evoluzione della Pontiac GTO non si ferma. Nel 1967 arriva un nuovo propulsore V8 da 6.5 litri, disponibile in più varianti: da 335 cavalli, 360, e per la prima volta una versione depotenziata da 255 CV, pensata per chi voleva una guida meno estrema. Il cambio automatico a due rapporti viene abbandonato in favore del Turbo Hydramatic TH400 a tre velocità, più moderno e fluido. Anche la sicurezza fa un passo avanti, con l’introduzione dei freni a disco anteriori, una novità per un’auto di questa categoria.

L’anno successivo, nel 1968, la GTO subisce un profondo restyling. Il passo venne accorciato, le proporzioni rese più compatte e il peso ridotto. Il design diventa più aggressivo, con linee tese e un cofano scolpito in lunghezza che lascia poco spazio all’immaginazione. Ma proprio in quel periodo, le cose iniziano a cambiare. In America si comincia a parlare di normative su sicurezza e inquinamento, e le nuove leggi del 1° gennaio 1968 impongono per la prima volta limiti severi. Il mercato inizia a spostarsi verso modelli più efficienti e meno assetati di benzina, e la GTO — simbolo di eccesso e potenza — comincia lentamente la sua discesa, che la porta nel 1972 a tornare a essere un’opzione della Tempest Le Mans.

Ora è un’icona

Della Pontiac GTO rimane una leggenda di un periodo d’oro, nonché la prima vera muscle car per tutti. Nonostante non sia la prima a portare questa filosofia, rimane la prima nella visione popolare e la prima ad adottarne il nome. Negli anni è stata fatta rivivere prestandosi come base per modifiche estreme e restomod, dimostrando così di essere stata portata solo a un piccolo punto del suo potenziale. La GTO è anche una vera star del cinema, figurando come protagonista in varie pellicole di successo, tra tutte la saga di Fast and Furious, che la vede sfrecciare in varie versioni.