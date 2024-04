La Range Rover Suffix A in vendita all'asta su Car & Classic è stata restaurata in Italia ed è tra i primi esemplari prodotti dell'iconico fuoristrada

Fonte: Ufficio Stampa Car & Classic La stima della Range Rover Suffix A è di 70-90.000 euro

Per gli appassionati di auto d’epoca e, in particolare, di Range Rover Classic c’è un’occasione da non perdere: nel corso della giornata di Pasqua, infatti, prende il via la vendita all’asta di uno dei modelli simbolo della Casa britannica. Si tratta di una Suffix A ovvero della prima serie prodotta in assoluto della Ranger Rover, modello simbolo del mondo delle 4×4. La vendita all’asta si svolgerà tramite la piattaforma specializzata Car & Classic.

Un’icona tra i fuoristrada

La Range Rover Suffix A risale al 1971 (la data esatta di costruzione è il 22 marzo 1971) e il suo numero di telaio è il 572. Si tratta, quindi, di uno dei primi esemplari prodotti dell’iconico fuoristrada della Casa britannica, che oggi punta sulla mobilità elettrica con i primi modelli a zero emissioni. Quest’esemplare è stato venduto nel Regno Unito (ha, quindi, la guida a destra) ed è poi stato importato in Italia, nel corso del 2020.

Subito dopo l’importazione, la Range Rover è stata al centro di un completo restauro (realizzato da professionisti veneziani specializzati) che ha ripristinato le condizioni del veicolo, seguendo standard molto elevati e mantenendo la fedeltà con le condizioni originali. Il restauro, quando possibile, ha puntato sul ripristino dei componenti originali di fabbrica. Gli elementi non ripristinabili sono stati sostituiti ricorrendo a componenti originali nuovi di vecchio stock.

L’esemplare prima del restauro aveva un motore non originale che è stato sostituito con un motore corretto per l’epoca, un Rover V8 di 3,5 litri, abbinato al cambio manuale. La Range Rover Suffix A è accompagnata da un certificato del British Motor Industry Heritage Trust oltre che da una copia del libretto V5C del Regno Unito. Sono conservate anche le targhe britanniche originali del 1971. L’esemplare in vendita, inoltre, ha percorso appena 398 chilometri. La carrozzeria, invece, si caratterizza per l’iconica colorazione verde. Anche gli interni sono stati completamente rimessi a nuovo, sempre seguendo un restauro conservativo e rispettoso del modello originale.

Si tratta, quindi, di un’occasione unica per tutti i collezionisti. La Range Rover è stata il primo veicolo dotato di un sistema 4 Wheel Drive permanente, rappresentando l’apripista per la nascita di un segmento di mercato divenuto, negli anni successivi, di grande rilevanza per gli appassionati delle quattro ruote. Tra le caratteristiche ci sono estetiche troviamo un portellone diviso, un cofano a conchiglia e una linea di cintura continua

Fonte: Ufficio Stampa Car & Classic

Via all’asta

Come detto in apertura, ad occuparsi della vendita dell’esemplare di Range Rover Suffix A sarà Car & Classic, vero e proprio punto di riferimento per tutti gli appassionati e i collezionisti del mondo delle quattro ruote con tante auto interessanti da comprare. Secondo gli esperti della piattaforma specializzata in aste, il modello prodotto dalla Casa britannica ha un valore stimato compreso tra i 70.000 e i 90.000 euro.

Sarà, però, l’asta a stabilire l’esatto valore dell’iconica Range Rover. Considerando la rarità dell’esemplare e il suo eccellente stato di conservazione, grazie al restauro recente, per molti collezionisti si tratta di una grande opportunità per arricchire il proprio garage con un’icona del mondo delle quattro ruote.