Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Alfa Romeo protagonista assoluta dello stand Heritage Stellantis al Salone Auto e Moto d'Epoca: le vetture esposte

L’Heritage di Stellantis sarà uno dei protagonisti del Salone Auto e Moto d’Epoca, in programma dal 26 al 29 ottobre a Bologna. La principale manifestazione europea dedicata all’automobilismo storico, giunta alla 40esima edizione, sarà l’occasione per ammirare auto che hanno fatto la storia, come la Fiat Abarth 595 del 1963 e la Lancia Stratos Stradale, il modello da cui derivò la mitica Lancia Stratos HF che dominò il mondo dei rally negli anni Settanta, che compie 50 anni.

A fare da protagonista, però, sarà il marchio Alfa Romeo, che a Bologna sarà presente con quattro esemplari che ripercorrono la storia e i fasti del Biscione e ne disegnano il futuro: dal 1963 al 2023, dalla Giulia Sprint GT, che sostituì la Giulietta, alla nuovissima Alfa Romeo 33 Stradale, l’ultimo gioiello del marchio, che a Bologna fa il suo esordio in un Salone internazionale.

L’Heritage di Stellantis al Salone Auto e Moto d’Epoca

Sei vetture classiche e due moderne, che offrono uno spaccato dell’evoluzione storica dei marchi di Stellantis: è quello che gli appassionati troveranno, tra il 26 e il 29 ottobre, allo stand del Gruppo di Tavares , che pare sia uno dei padiglioni più vasti dell’intera manifestazione.

La 40esima edizione di Auto e Moto d’Epoca, la più grande manifestazione europea di settore, è l’occasione perfetta per celebrare l’Heritage dei marchi Stellantis, che hanno attraversato la storia da protagonisti indiscussi del mondo dei motori.

Oltre ad ammirare le auto esposte presso lo stand di Stellantis, i visitatori avranno la possibilità di conoscere più a fondo i servizi dedicati dalla divisione Heritage ad appassionati e collezionisti d’auto d’epoca: dal Certificato di Origine, che attesta l’anno di produzione e le specifiche del modello, alla Certificazione di Autenticità (per cui è previsto uno speciale sconto in fiera), un dopo un approfondito esame dei singoli esemplari verifica la corrispondenza con le caratteristiche di origine al momento dell’uscita dalla fabbrica.

A ciò si aggiungono il servizio di restauro e riparazione delle Officine Classiche di Torino, all’interno dello stabilimento di Mirafiori e il progetto “Reloaded by Creators”, che ricondiziona auto d’epoca per reimmetterle sul mercato in condizioni perfette.

Alfa Romeo protagonista: le auto esposte

Presso lo stand Heritage saranno esposte diverse vetture storiche dei marchi Stellantis: Fiat Abarth 595 (1963), Lancia Stratos (1973), Fiat Panda 4×4 (2002). Protagonista assoluto della kermesse sarà il marchio Alfa Romeo, presente con tre auto d’epoca e un debutto che farà sognare gli appassionati.

Sul fronte dell’Heritage, Alfa Romeo esporrà alcune delle vetture che hanno fatto la storia del brand: la Giulia Sprint GT del 1963, l’Alfa Romeo 155 V6 Ti DTM del 1993 (l’unica non tedesca ad aggiudicarsi il DTM, il Campionato Tedesco Turismo) e una 4C del 2013 “Designer’s Cut” personalizzata da Alessandro Maccolini del Centro Stile Alfa Romeo.

Quest’anno l’Alfa Romeo Giulia Sprint GT compie 60 anni: la prima vettura prodotta nello stabilimento di Arese, con i suoi fari torni e il classico scalino sotto l’estremità del cofano, è oggi un’icona di stile che non ha mai deluso le aspettative della clientela sportiva.

Ma il Salone Auto e Moto d’Epoca sarà anche l’occasione per mostrare al pubblico, per la prima volta nell’ambito di un’esposizione internazionale, la nuovissima Alfa Romeo 33 stradale, un vero e proprio manifesto del marchio milanese. Realizzata in 33 esemplari esclusivi, già venduti e firmati dai proprietari sul numero di telaio, la nuova coupé rispolvera l’heritage del Biscione nel nome della nobile sportività italiana, definendo anche il futuro del marchio.