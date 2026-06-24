Tra le colline torinesi e le Langhe, il Festival Car 2026 riunirà alcuni dei più straordinari capolavori dell'automobilismo mondiale, celebrando il legame tra design, storia e territorio

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Stellantis Le eccellenze storiche italiane al Festival Car 2026

Il territorio torinese si prepara a trasformarsi nuovamente nel salotto mondiale dell’automobile d’epoca. Il 26 e 27 settembre 2026, il Concorso Internazionale d’Eleganza Festival Car celebrerà la sua quinta edizione con un format rinnovato su due giornate, presentato ufficialmente nella cornice d’eccellenza dell’Heritage Hub di Torino. La manifestazione, inserita nel calendario internazionale FIVA, vedrà la partecipazione congiunta dei brand italiani di Stellantis — Lancia, Alfa Romeo e FIAT — come partner ufficiali, impegnati a valorizzare un patrimonio storico fatto di bellezza, innovazione e passione.

Le tre pietre miliari firmate Pininfarina

I tre capolavori della collezione Heritage Hub che rendono omaggio al 120° anniversario di Lancia e alla storica collaborazione con l’atelier Pininfarina, sono:

Lancia Artena Cabriolet (1931) : questa gemma è uno dei primi modelli disegnati da Battista “Pinin” Farina. Ammirata per la sua carrozzeria bicolore bordeaux e nera con capote crema, l’Artena era celebre all’epoca per la sua robustezza meccanica e per l’innovativo sistema di apertura della capote;

(1931) questa gemma è uno dei primi modelli disegnati da Battista “Pinin” Farina. Ammirata per la sua carrozzeria con capote crema, l’Artena era celebre all’epoca per la sua robustezza meccanica e per l’innovativo sistema di apertura della capote; Lancia Aurelia B20 GT (1951): presentata come la prima vera Gran Turismo 2 posti più 2, vanta linee armoniose e un motore V6 che ha segnato la storia della tecnica. L’esemplare esposto è un rarissimo modello della prima serie con guida a destra, vestito di una raffinata carrozzeria nera con interni in panno grigio;

(1951): presentata come la prima vera Gran Turismo 2 posti più 2, vanta linee armoniose e un motore V6 che ha segnato la storia della tecnica. L’esemplare esposto è un rarissimo modello della prima serie con guida a destra, vestito di una raffinata carrozzeria nera con interni in panno grigio; Lancia Aurelia B24 Spider (1955): considerata una delle spider più belle di sempre, trae ispirazione estetica dai motoscafi Riva. Si distingue per il parabrezza panoramico, i paraurti a forma di ala e l’assenza di maniglie esterne, dettagli che le conferiscono una pulizia formale ineguagliabile.

Un ponte tra passato e futuro

Oltre al trio di punta, Lancia sarà protagonista fisica della kermesse con altri modelli simbolo: la Lancia Appia Zagato (proveniente dal Museo Nazionale dell’Automobile), il pezzo unico Lancia Kayak della collezione ASI-Bertone e la storica Lancia Beta 190. A rappresentare il legame con il motorsport moderno ci sarà la Lancia Ypsilon Rally2 HF, che segna il ritorno del brand nelle competizioni mondiali, evocando i successi di Stratos e Delta Integrale.

Il mito della Spider Duetto

Il marchio del Biscione ha scelto il Festival Car 2026 per un tributo speciale: il 60° anniversario della Spider Duetto. Per l’occasione, verranno schierate in esposizione tutte e quattro le generazioni del celebre modello, offrendo al pubblico una panoramica completa sulla sua evoluzione stilistica. Ad arricchire la presenza di Alfa Romeo sarà la concept car Pininfarina 2uettottanta, una visione moderna sviluppata proprio sulla base meccanica della Spider.

FIAT e la cultura del territorio

FIAT supporterà la manifestazione valorizzando l’eleganza del passato come leva costante di ispirazione. In un tocco di originalità rétro, la Fondazione Marazzato metterà a disposizione dei visitatori un autobus d’epoca FIAT 414 Scall, che verrà utilizzato per speciali tour panoramici sulle colline torinesi, permettendo al pubblico di immergersi totalmente nell’atmosfera dell’epoca.

Un percorso tra storia e paesaggio

Il programma dell’evento promette un’esperienza indimenticabile: sabato 26 settembre i collezionisti attraverseranno le Langhe e visiteranno la Fondazione Macaluso, concludendo con una cena di gala al Castello Cavour di Santena. Domenica 27 settembre, il Tour d’Elegance partirà dal parco del castello per raggiungere il borgo di Revigliasco Torinese, sede finale del Concorso, dove queste icone su ruote si sfideranno per il titolo di vettura più elegante. Come dichiarato da Roberto Giolito, l’evento trasforma l’automobile da semplice oggetto di design a patrimonio storico vivente da preservare e condividere.