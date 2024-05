Valentino Rossi prenderà parte alla 24 ore di Le Mans, in programma nel corso del prossimo mese di giugno, portando in pista la BMW M4. Non ci sarà, invece, Vettel

Fonte: Ufficio Stampa BMW Group E' ufficiale: Valentino Rossi sarà alla 24 Ore di Le Mans

È tutto pronto per la nuova edizione della 24 ore di Le Mans, una delle gare automobilistiche più iconiche in calendario. L’edizione 2024 è in programma tra il 15 e il 16 di giugno e vedrà tanti protagonisti in pista. Tra i volti noti del mondo dei motori ci sarà anche Valentino Rossi. Il pluricampione del mondo sulle due ruote si prepara al debutto nella categoria LMGT3. La notizia non è certo una sorpresa: già l’autunno corso, infatti, Rossi aveva dichiarato che la sua partecipazione alla gara di LeMans sarebbe stata “una sfida che voglio fortemente“.

Il Dottore è pronto per Le Mans

Ci sarà Valentino Rossi tra i protagonisti della nuova edizione della 24 Ore di LeMans. Per il Dottore si tratta di un altro impegno in pista dopo la partecipazione alla 6 Ore TotalEnergies di Spa-Franchorchamps in Belgio, in programma proprio questo week end. Rossi, con la sua partecipazione alla 24 Ore di Le Mans, farà anche il debutto nella categoria e porterà in pista la BMW M4 GT3 (con l’immancabile numero 46, naturalmente) del Team WRT.

Per il nove volte campione del mondo (ma sulle due ruote), ci sarà il supporto dei compagni di squadra Ahmad Al Harthy e Maxime Martin. L’obiettivo di tutto il team è fare una bella gara e ottenere un risultato di prestigio: la 24 Ore di LeMans, come ogni anno, uno degli eventi più prestigiosi del mondo delle quattro ruote e tutti i partecipanti provano a vincere. Un pilota abituato al successo come Rossi, quindi, si presenterà sulla pista francese con grande ambizione, anche in considerazione degli ottimi risultati ottenuti di recente.

L’appuntamento con la gara è programmato, come detto in precedenza, tra poco più di un mese. L’edizione 2024 della 24 Ore, infatti, è in programma tra il 15 e il 16 di giugno. Ulteriori dettagli sulla gara arriveranno, di certo, nel corso delle prossime settimane.

Tanti volti noti in pista

Non ci sarà solo Valentino Rossi tra i protagonisti della 24 Ore di LeMans. La gara, come ampiamente sottolineato in precedenza, attira l’attenzione di tanti piloti professionisti e, come ogni anno, scenderanno in pista nomi importanti del mondo dei motori, con tanti ex piloti di Formula 1. In gara, infatti, ci saranno Jenson Button, con la Porsche, oltre a Antonio Giovinazzi e Robert Kubica, con Ferrari. Da notare anche Mick Schumacher, con Alpine. Complessivamente, scenderanno in pista ben 186 piloti, con 62 equipaggi pronti a conquistare la gara più ambita dell’anno. Ferrari sarà in pista con tre 499P Hypercar.

Tante presenze ma anche alcune assenze importanti: non ci sarà, infatti, Sebastian Vettel. Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 ed ex pilota Ferrari, infatti, non parteciperà alla nuova edizione della 24 ore di LeMans, nonostante abbia provato la Porsche 963 impegnata nel mondiale endurance. Il team Porsche Penske Motorsport, che avrebbe dovuto, secondo i rumor, scegliere Vettel, avrà un equipaggio composto da o Mathieu Jaminet, Nick Tandy oltre all’ex pilota di Formula 1, Felipe Nasr. Il debutto dell’ex pilota Ferrari a LeMans potrebbe, in ogni caso, essere solo rimandato. Il prossimo anno, Vettel potrebbe esserci tra i partecipanti.