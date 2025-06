Ufficio Stampa Stellantis Abarth rinnova la sua Pulse

Abarth si sta ritagliando uno spazio sempre più importante sul mercato sudamericano e, in particolare, in Brasile, grazie a una gamma ricca di opzioni e ancora legata ai motori termici. Ad arricchire l’offerta del brand dello Scorpione è arrivato un nuovo modello. Si tratta della versione aggiornata di Abarth Pulse, modello derivato dalla Fiat Pulse, il SUV compatto che il brand torinese realizza in esclusiva per il mercato sudamericano. Abarth ha aggiornato la sua versione della Pulse, presentando il Model Year 2026 che introduce diverse novità e va ad arricchire la gamma, con una dotazione più completa.

Tante novità per il SUV

Abarth Pulse è in produzione dal 2022. Con il restyling e il debutto del Model Year 2026, però, il SUV si rinnova e diventa molto più interessante. Il brand è intervenuto sul progetto andando a introdurre nuove soluzioni estetiche con cerchi in lega da 18 pollici e una dotazione tecnologica che diventa molto più ricca, andando a soddisfare le esigenze della clientela. Il listino si rinnova anche per quanto riguarda accessori e optional: Abarth, infatti, ha voluto incrementare le opzioni di personalizzazione del suo SUV sportivo per offrire alla clientela la possibilità di ordinare un modello sempre più in linea con le proprie preferenze, sia in termini estetici che per quanto riguarda le funzionalità. Abarth ha confermato che la nuova versione di Pulse sarà disponibile sul mercato brasiliano con prezzi a partire da 157.990 Real che, al cambio attuale, corrispondono a circa 24.500 euro.

Federico Battaglia, vicepresidente del marchio Fiat per il Sud America, ha commentato così il lancio del nuovo modello sul mercato: “Siamo orgogliosi di aver sviluppato un’autentica Abarth, riconosciuta dal pubblico come un’opzione unica e autenticamente sportiva in questa categoria. Proprio come noi, i brasiliani sono appassionati di velocità, sportività e prestazioni provocatorie, e la Pulse Abarth offre tutte queste caratteristiche e trasforma la guida in un’esperienza straordinaria. In continua evoluzione, il modello ora si presenta con nuovi equipaggiamenti per continuare ad accelerare con il meglio che abbiamo da offrire in un SUV sportivo“.

Sportività e tradizione

In Europa, Abarth ha scelto la strada dell’elettrificazione, con modelli come la 600e con non poche difficoltà e un possibile dietrofront nel prossimo futuro. In Sud America e, in particolare, in Brasile, invece, la situazione è molto diversa. Un modello come Abarth Pulse riesce a incarnare al meglio l’essenza del brand, massimizzando il suo carattere sportivo nonostante le linee della carrozzeria (un tradizionale SUV compatto di segmento B) non siano particolarmente adatte alla guida ad alte prestazioni.

Il cuore del progetto è rappresentato dal motore turbo T270 che può garantire una potenza massima di 185 CV e una coppia di 270 Nm. Le prestazioni sono quelle di una piccola sportiva: la velocità massima è di 210 km/h mentre lo scatto 0-100 km/h viene completato in 7,6 secondi. Non si tratta di numeri esagerati ma, soprattutto considerando le caratteristiche del modello, l’anima sportiva di Abarth riesce a trasparire, anche grazie a specifiche soluzioni tecniche.

La versione curata dallo Scorpione di Pulse, infatti, può contare su personalizzazioni tecniche legate ai freni, alle sospensioni e a vari altri elementi del comparto tecnico con l’obiettivo di massimizzare la sportività durante l’utilizzo. Da segnalare che è possibile scegliere tra tre modalità di guida: Sport, focalizzata su sportività e comfort, Manual, che offre versatilità e personalità, e Poison, pensata per massimizzare il divertimento.