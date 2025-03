Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Audi DAZN sbarca su alcune vetture di Audi

L’innovativa integrazione dell’app di streaming sportivo DAZN all’interno del sistema di infotainment di alcuni modelli Audi rappresenta una significativa evoluzione nell’esperienza di intrattenimento a bordo di un’auto. Questa mossa strategica posiziona il brand tedesco come la prima Casa automobilistica a offrire tale servizio direttamente nell’impianto digitale delle proprie vetture. Un’attesa, che sia per la conclusione di un allenamento sportivo dei figli o durante la ricarica di un veicolo elettrico, si trasforma così in un’opportunità per accedere a un vasto catalogo di eventi sportivi in diretta e on-demand.

Un’integrazione intelligente

L’accesso ai contenuti di DAZN avviene in maniera intuitiva e diretta attraverso l’Audi Application Store. Questo marketplace digitale integrato nell’ecosistema Audi raccoglie già diverse applicazioni popolari, tra cui Amazon Music, Audible, Spotify, YouTube e booking.com. L’aggiunta di DAZN arricchisce ulteriormente questa offerta, eliminando la necessità per gli utenti di ricorrere ai propri smartphone per fruire di questi servizi. È sufficiente disporre di un account myAudi attivo e di una connessione dati per immergersi nel mondo dello sport offerto da DAZN.

Tra gli eventi sportivi di punta disponibili tramite l’app DAZN integrata, spiccano competizioni di risonanza globale come la UEFA Champions League, la FIFA Club World Cup 2025, la NFL, l’NBA e il golf. Gli appassionati di queste discipline possono ora seguire le loro squadre e atleti preferiti direttamente sullo schermo touch ad alta risoluzione da 14,5 pollici presente in alcuni modelli Audi durante le soste. Inoltre, i passeggeri possono godersi le emozioni delle trasmissioni in diretta anche durante la marcia, sfruttando il display passeggero dedicato da 10,9 pollici.

Su quali modelli Audi è disponibile

Attualmente, la funzionalità DAZN è disponibile su una selezione di modelli Audi, tra cui l’Audi A5, l’Audi Q5, l’Audi A6, l’Audi A6 e-tron e l’Audi Q6 e-tron. Questa integrazione testimonia l’impegno di Audi nel fornire ai propri clienti un ecosistema digitale sempre più completo e user-friendly.

Lo sviluppo di questa integrazione è stato reso possibile grazie alla stretta collaborazione con CARIAD, la divisione software del Gruppo Volkswagen. Questa partnership strategica non si limita all’integrazione di DAZN nei veicoli Audi, ma mira ad estendere questa funzionalità anche ad altri marchi del gruppo nel prossimo futuro. Ciò suggerisce una visione più ampia, in cui l’intrattenimento e la connettività a bordo diventano elementi centrali dell’esperienza automobilistica per tutti i marchi Volkswagen.

Oltre all’ampia offerta di intrattenimento fornita dalle app integrate, Audi offre ai propri utenti ulteriori possibilità di personalizzazione dell’esperienza di bordo. Attraverso l’app myAudi, è possibile selezionare temi sportivi dedicati. Questa funzione permette di impostare immagini di sfondo personalizzate per il sistema di infotainment, creando un’atmosfera visiva in linea con le proprie passioni sportive. Un ulteriore tocco di personalizzazione è rappresentato dalla possibilità di sincronizzare l’illuminazione ambientale dell’auto con i colori del tema sportivo scelto, creando un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Come cambiano i servizi a bordo di un’auto

L’integrazione di DAZN nel sistema di infotainment di alcuni modelli Audi rappresenta un passo significativo verso un’esperienza di bordo più ricca e personalizzata. Grazie all’Audi Application Store, i clienti Audi possono accedere facilmente a un’ampia gamma di servizi di intrattenimento, incluso lo streaming sportivo di alta qualità offerto da DAZN, senza la necessità di utilizzare dispositivi esterni.

La collaborazione con CARIAD promette di estendere ulteriormente queste funzionalità anche ad altri marchi del Gruppo Volkswagen, delineando un futuro in cui l’automobile diventa un vero e proprio hub digitale per l’intrattenimento e l’informazione. Le opzioni di personalizzazione, come i temi sportivi e la sincronizzazione dell’illuminazione ambientale, aggiungono un ulteriore livello di coinvolgimento per gli appassionati di sport.