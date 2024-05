Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Per Ford è un momento molto particolare. L’Ovale Blu ha speso soldi ed energie per sviluppare le auto elettriche, ma il mercato per adesso non paga. Specialmente in Europa. Il Vecchio Continente è sempre stato un amico del brand americano, che ha apprezzato tantissime delle sue creazioni, dalla Capri alla Escort, passando per Mondeo e ovviamente Fiesta. Sul finire degli anni ’90, poi, nacque la Ford Focus erede spirituale della Escort che riuscì immediatamente a conquistare la platea internazionale, diventando una delle segmento C più vendute, rivaleggiando ad armi pari con la Golf. Impresa non da poco per l’epoca. Adesso, dopo una carriera ultraventennale anche la Ford Focus è pronto a dare l’addio ai listini.

Il lungo addio

Per gli europei, italiani in testa, non è stato semplice salutare neppure la Fiesta, una delle utilitarie più amate in assoluto, ma rinunciare anche alla Focus è un ennesimo colpo basso. Il costruttore di Detroit ha in mente un piano ben preciso, che è quello di presentare una linea più americana anche alle nostre latitudini. In questa ottica sono arrivati prodotti pregevoli come il Bronco o l’Explorer, che tuttavia sono lontani dalla filosofia costruttiva e di prodotto mostrata nel corso di tutta la storia di Ford in Europa. In ogni caso, nessun ripensamento. Il dado è tratto, avanti con l’elettrico (che si sta dimostrando un bagno di sangue) e addio alle termiche. Quindi anche la Focus verrà archiviata senza sostituzione a partire dal 2025. Questi sono i suoi ultimi mesi di gloria.

Martin Sander, a capo di Ford Europe, ha confermato che “non esiste alcun piano per estendere la vita della Focus” dopo il 2025. Non resta che un bel ricordo di questa vettura che si è fatta apprezzare anche nel mondo delle competizioni, in special modo con la prima generazione, che ha incantato gli appassionati di rally grazie alla guida spericolata di Colin McRae e alla mitica livrea Martini Racing.

Ford addio alla Focus e avanti con l’elettrico

Dunque, il futuro della mobilità sarà 100% elettrica. Al momento lo dice anche la politica, mentre il mercato non sta volgendo in modo assoluto verso questa direzione. Del fatto che il domani sarà alla spina ne è convinto sempre Martin Sander, CEO di Ford Europe, che ha dichiarato: “Sul lungo termine siamo fermamente convinti che le BEV saranno il futuro e pensiamo che vi sarà un significante aumento dei volumi di vendita. Entro la fine del 2024 avremo un’intera gamma di veicoli elettrici, sia in ambito passeggeri che veicoli commerciali. Siamo alquanto flessibili per adattarci al mercato. Per i prossimi anni gli utenti avranno una vasta scelta, i nostri clienti hanno il potere di scegliere ciò che desiderano”.

Quindi, il costruttore americano si impegnerà per fornire una gamma di veicoli sempre più elettrici, anzi esclusivamente elettrici. Fra questi, tante proposte dal gusto a stelle e strisce, con SUV e fuoristrada di rara imponenza e possanza. In definitiva, bisogna dimenticarsi le piccole e compatte Ford che hanno fatto battere il cuore fino a ieri, con la Focus in prima fila.