Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Stellantis Alfa Romeo 33 Stradale: livrea speciale omaggio a Enzo Ferrari e non solo

Ci sono momenti in cui l’industria dell’auto smette di essere una questione di numeri, di fredde e instancabili catene di montaggio, per tornare a essere pura arte, passione e leggenda. Quel momento è adesso, poiché il marchio del Biscione ha ufficialmente dato il via alle consegne della nuova 33 Stradale, una fuoriserie concepita non come un banale prodotto, ma come la miglior rappresentazione odierna di ciò che Alfa Romeo è in grado di fare, anche quando si tratta di automobili assolutamente speciali ed esclusive.

Ben 33 sogni su misura

La particolarità assoluta di questa vettura risiede nel suo processo di nascita. Prodotta in soli 33 esemplari numerati, ogni auto è un pezzo unico, plasmato attraverso un dialogo diretto tra il cliente e il team di designer e ingegneri nella “Sala del Consiglio” del Museo di Arese, lo stesso luogo dove nel 1967 nacque l’originale. Grazie al programma BOTTEGAFUORISERIE, ogni acquirente ha potuto trasformare i propri desideri in realtà, collaborando con la maestria artigianale della Carrozzeria Touring Superleggera per creare un’opera d’arte irripetibile.

Sbarco oltreoceano

La prima di queste storie ha attraversato l’Atlantico per fermarsi ad Austin, in Texas. Qui, l’imprenditore Glynn Bloomquist ha ricevuto il suo esemplare in una cerimonia che ha unito la passione americana per le corse all’eleganza italiana. Bloomquist, cresciuto tra le muscle car e folgorato dalla biografia di Enzo Ferrari, ha preteso una sola condizione: che la sua 33 Stradale fosse rossa.

Il risultato è un gioiello in Rosso Villa d’Este, impreziosito da una banda bianca frontale che cita la Tipo 33 da competizione e dal numero 14 sulle portiere. Questo numero è un doppio omaggio: al giovane Enzo Ferrari degli anni Venti, quando correva con le Alfa Romeo, e alla leggenda dell’IndyCar A.J. Foyt. Bloomquist ha già chiarito che la sua vettura non resterà a prendere polvere in un garage: il Texas centrale, con i suoi circuiti e le sue strade tortuose, è pronto a sentire il ruggito della sua nuova regina.

Il capolavoro micalizzato di Arese

Contestualmente, un’altra consegna di straordinaria rilevanza ha avuto luogo proprio dove tutto è iniziato: al Museo Alfa Romeo di Arese. È la prima volta che un cliente riceve la propria vettura tra le mura che custodiscono la memoria storica del marchio. Questo esemplare si distingue per una ricerca cromatica senza precedenti: un colore sviluppato su misura a quattro strati.

Partendo da una base pastello che richiama il Rosso Italia degli anni Sessanta, gli artigiani hanno aggiunto un layer micalizzato oro e un trasparente di profondità, creando una tonalità cangiante che reagisce alla luce solare amplificando le linee scultoree della carrozzeria. Questo esemplare resterà esposto al pubblico fino al 2 giugno, offrendo ai visitatori la rara opportunità di vedere dal vivo il culmine della personalizzazione contemporanea.

L’importanza di un nuovo inizio

Queste prime consegne non sono solo eventi commerciali, ma pietre miliari che segnano il ritorno di Alfa Romeo nel settore delle fuoriserie di altissima gamma. La 33 Stradale dimostra che è possibile coniugare un passato glorioso con una visione tecnologica d’avanguardia, dove la cura maniacale del dettaglio e il tocco artigianale non sono solo valori di marketing, ma un vero e proprio modo di vivere. Mentre queste prime unità iniziano a percorrere i due continenti, il marchio conferma che il suo DNA non è fatto solo di lamiere, ma di leggende che continuano a correre.