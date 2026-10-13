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Ufficio Stampa Stellantis La nuova Alfa Romeo 33 Stradale in stile damascato

Nella kermesse francese la 33 Stradale si è presentata in una configurazione esclusiva dedicata alla capitale dell’amore, con una ricercatissima grafica damascata incentrata sul Quadrifoglio. La lavorazione simboleggia il legame tra il Belpaese la Francia, creando una presenza di forte impatto visivo nello stand del Gruppo Stellantis. La sportiva Alfa Romeo incarna tutte le anime di un marchio che si è reinventato nel corso degli ultimi anni con il lancio di Tonale, Stelvio e Junior, ma non ha dimenticato le sue origini corsaiole.

L’immagine scultorea della 33 Stradale è stata impreziosita da una speciale grafica, il cui cuore è rappresentato dal Quadrifoglio sul cofano dell’Alfa Romeo. Le manifatture di San Leucio, Genova e Como si sono unite con quelle francesi, che tra Lione e Parigi hanno fatto la storia tessile nel Vecchio Continente. Il disegno presente sulla coupé in edizione limitata reinterpreta i motivi floreali di ispirazione risorgimentale, trasformandoli in linee che seguono i volumi eleganti e le superfici robuste della silhouette della sportiva milanese.

Emblema della sportività

Il Quadrifoglio, simbolo di Alfa Romeo dal 1923, è centrale nella cornice triangolare e diventa matrice dell’intero decoro della carrozzeria. Spiccano i petali e rami d’acanto mediterranei, prodotti attraverso un raffinato contrasto tra finiture lucide e opache, tono su tono, in grado di offrire una trama variopinta che richiama l’effetto di un tessuto damascato. La tonalità si intona in modo impeccabile al design che esalta proporzioni e superfici, creando una livrea integrante e che sposa il DNA racing dell’esemplare.

Dal punto di vista tecnico, la vettura non cambia con il solito poderoso V6 biturbo da oltre 630 CV sotto al cofano, associato al cambio DCT a otto rapporti e alla trazione posteriore, in grado di far raggiungere alla 33 Stradale 333 km/h, con uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi. Per raggiungere performance da urlo la supercar è dotata di sospensioni a doppio braccio con ammortizzatori attivi e l’impianto frenante Brake-By-Wire Brembo carboceramico.

Esclusività in prima fila

I tecnici della Casa di Arese hanno puntato su una grafica inedita, ricalcando l’approccio che ha guidato la nascita della 33 Stradale. Ispirata all’iconica antesignana del 1967, la supercar è stata capace di coniugare bellezza e performance, artigianalità e innovazione, offrendo in una veste moderna lo spirito di una delle fuoriserie più preziose dell’industria dell’automotive italiana. La scelta di Parigi, in una kermesse ricca di novità, che ha visto protagonista anche la Cuorerosso, ha raccontato passato, presente e futuro del marchio.

Al centro della scena l’innovativa concept car del Biscione, che ha debuttato in anteprima mondiale, insieme all’esclusiva edizione Luna Rossa declinata sui modelli Junior, Tonale, Giulia e Stelvio. Al loro fianco, l’intramontabile Spider Duetto del 1966, arrivata in Francia dalla collezione del Museo Alfa Romeo di Arese. Un altro simbolo del lifestyle italiano, arrivato a spegnere 60 candeline sulla torta.

Auto di epoche diverse, ma unite dalla medesima vocazione di lasciare un segno indelebile nella storia di un brand che non invecchia. La volontà di evolvere senza rinunciare ai tratti più autentici del proprio DNA emerge in tutti gli esemplari esposti nella kermesse transalpina. Non poteva esserci scenario più evocativo della capitale mondiale dell’eleganza e dell’Haute Couture per svelare un’opera d’arte unica come la 33 Stradale damascata.