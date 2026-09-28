Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Stellantis Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera: un esemplare unico

Jack Sparrow probabilmente non avrebbe dubbi: una Perla Nera così meriterebbe un posto accanto al suo celebre veliero. Solo che questa non solca i Caraibi e non ha bisogno del vento per correre. Alfa Romeo ha svelato al Museo di Arese una 33 Stradale assolutamente unica, battezzata proprio “Perla Nera” dal proprietario, appassionato collezionista del Biscione che ha scelto e registrato personalmente il nome.

Tra i soli 33 esemplari della nuova 33 Stradale, nessun altro sarà uguale. È infatti l’unico caratterizzato da una carrozzeria completamente in carbonio a vista, rifinita in opaco e accompagnata da un abitacolo sviluppato secondo le richieste del committente.

Il carbonio diventa carrozzeria

La particolarità non consiste semplicemente nell’aver rinunciato alla vernice. La disposizione delle fibre è stata studiata affinché la trama del carbonio seguisse e sottolineasse le forme della vettura.

Sul cofano anteriore evidenzia il caratteristico disegno a V, mentre una lavorazione a lisca di pesce crea un motivo che prosegue dall’anteriore verso il tetto e la parte posteriore. Le fibre sono state disposte manualmente all’interno degli stampi, con un processo specificamente progettato e condiviso con il proprietario.

A completare l’effetto total black ci sono cerchi completamente neri e una scelta particolarmente radicale: eliminare i loghi esterni non indispensabili, lasciando soltanto quelli Alfa Romeo. La superficie e la trama del materiale diventano così protagoniste quasi assolute.

Un abitacolo costruito sul proprietario

Il lavoro sartoriale continua all’interno, dominato da Alcantara nera e carbonio. Il sedile sportivo è stato profondamente modificato sulla base delle esigenze ergonomiche del proprietario attraverso incontri e sessioni dedicate. Anche la tradizionale sellatura Alfa Romeo “a cannelloni” è stata personalizzata e ripresa sui pannelli porta e sui brancardi.

Il poggiatesta è stato ridisegnato e integra un elemento in carbonio con la denominazione Perla Nera, presente anche su una targa specifica nel pannello porta. Persino il vano portaoggetti è stato riposizionato sulla parete posteriore attraverso una staffa realizzata ad hoc.

Non mancano dettagli ancora più personali: il selettore rotativo Alfa porta le iniziali del cliente, mentre il set di valigie in Alcantara nera riporta la numerazione della vettura. Quadrifoglio e Autodelta, invece, compaiono discretamente soltanto una volta saliti a bordo.

Oltre 630 CV per la Perla Nera

Dietro tanta ricerca estetica rimane la meccanica della 33 Stradale. Il V6 3.0 biturbo sviluppa oltre 630 CV ed è abbinato al cambio DCT a otto rapporti e alla trazione posteriore. Alfa Romeo dichiara una velocità massima di 333 km/h e uno 0-100 km/h completato in meno di tre secondi.

Telaio ad H in alluminio e monoscocca in fibra di carbonio completano un progetto nel quale leggerezza e rigidità strutturale accompagnano le prestazioni. Perla Nera nasce attraverso Bottega Alfa Romeo, parte di BOTTEGAFUORISERIE, l’atelier dedicato alle creazioni speciali di Alfa Romeo e Maserati. È proprio il dialogo diretto tra cliente, Centro Stile e tecnici ad aver permesso di trasformare uno dei 33 esemplari in qualcosa di irripetibile.

La vettura resterà esposta al Museo Alfa Romeo fino al 18 ottobre. Quanto al nome, difficile immaginarne uno più appropriato: Jack Sparrow aveva bisogno di un’intera ciurma per governare la sua Perla Nera. Qui bastano un volante, oltre 630 CV e parecchio coraggio con il piede destro.