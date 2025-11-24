Alfa Romeo è protagonista del Salone dell'auto di Los Angeles 2025 con due modelli: in mostra ci sono la 33 Stradale e la nuova versione del Tonale

Ufficio Stampa Stellantis La Casa italiana conquista il Salone di Los Angeles

Fino al prossimo 30 novembre, Alfa Romeo sarà tra le Case presenti al Los Angeles Auto Show 2025, un evento fieristico di grandissimo richiamo per il mercato nordamericano e, soprattutto, per lo Stato della California. L’evento si svolge al Los Angeles Convention Center. Per l’occasione, il marchio italiano metterà in mostra due modelli di riferimento della sua gamma, la già iconica Alfa Romeo 33 Stradale oltre alla Nuova Tonale, aggiornamento di metà carriera del SUV che, negli USA, rappresenta la porta d’accesso alla gamma del marchio italiano.

Un’icona a Los Angeles

L’Alfa Romeo 33 Stradale non può che essere una delle protagoniste dell’evento californiano. Realizzata in appena 33 esemplari (già tutti venduti), la coupé “a due posti secchi” è dotata di un motore V6 biturbo da 630 CV che garantisce un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi e permette di raggiungere una velocità massima di 333 km/h. La presenza al Salone di Los Angeles non è finalizzata alla vendita (come detto, gli esemplari della 33 Stradale previsti sono già tutti venduti).

La vettura è stata al centro di una serie di appuntamenti in Nord America, come la Monterey Car Week. Da segnalare anche la presenza alla Hagerty House a Pebble Beach, la partecipazione all’esposizione The Quail e una “visita” al WeatherTech Raceway Laguna Seca di Monterey. La 33 Stradale è anche stata esposta al Petersen Automotive Museum e al Motoring Club di Los Angeles. Più di recente, la vettura ha partecipato al Concours at Wynn Las Vegas. Ricordiamo che la vettura è stata mostrata anche al Salone di Torino.

C’è anche il nuovo SUV

Tra le novità di Alfa Romeo c’è anche la Nuova Tonale. La versione aggiornata del primo SUV di segmento C della Casa italiana debutta oltreoceano proprio in occasione del Los Angeles Auto Show 2025. Il modello, già presentato in Italia, introduce diverse novità con l’obiettivo di esaltare il suo carattere sportivo e le sue doti dinamiche, per offrire un’esperienza di guida in linea con la storia e il DNA di Alfa Romeo. Il SUV propone un perfetto bilanciamento dei pesi, lo sterzo più diretto del segmento, i freni Brembo dedicati e le sospensioni elettroniche DSV che puntano a offrire comfort e precisione.

Ci sono anche i nuovi cerchi da 19 e 20 pollici oltre a soluzioni inedite per l’abitacolo con combinazioni in pelle rossa o Alcantara bicolore nero e bianco. Da sottolineare anche nuove tinte metallizzate (Rosso Brera, Verde Monza e Giallo Ocra). La dotazione comprende anche la strumentazione completamente digitale con doppio display da 12,3’’ e 10,25’’. Presenti anche i sistemi di guida assistita di Livello 2 e la telecamera a 360°, il climatizzatore bi-zona con sistema di ricircolo automatico e impianto audio premium Harman Kardon da 470 W.

Alfa Romeo, per il debutto a Los Angeles del suo modello, ha scelto di esporre una Tonale Sport Speciale, caratterizzata dalla nuova livrea Rosso Brera e dotata del motore 2.0 turbo benzina specifico per il mercato nordamericano e in grado di garantire una potenza massima di 272 CV e una coppia motrice di 401 Nm.