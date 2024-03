Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Alfa Romeo lancia il "33 Stradale Day" e svela la nuova colorazione Blu Reale per l'esclusiva fuoriserie

Il 2023 rimarrà negli annali Alfa Romeo come l’anno della 33 Stradale: non soltanto per l’attesissimo ritorno della leggenda degli anni Sessanta, ma anche perché il numero 33 ha assunto un valore identitario per il Biscione, incredibilmente presente anche nei risultati commerciali dell’anno appena passato, in cui Alfa Romeo è cresciuta del 33% rispetto al 2022.

E il primo “33 Stradale Day” porta con sé una novità inattesa per gli appassionati: in occasione della ricorrenza, infatti, Alfa Romeo ha rivelato delle nuove immagini ufficiali che ritraggono la fuoriserie nell’esclusiva colorazione Blu Reale.

Alfa Romeo, 33 è il numero magico del Biscione

Il numero 33 è diventato ormai un simbolo identitario per la Casa del Biscione, che ha deciso di onorare la Stradale annunciando la nascita del “33 Stradale Day”, una ricorrenza che intende proporsi come un giorno da celebrare insieme a tutti gli appassionati che nel mondo con oltre 250 club condividono la passione per il marchio.

L’istituzione di un’intera giornata dedicata alla 33 Stradale, un simbolo che racchiude in sé tutti i valori del marchio, è arrivata dopo un anno straordinario per la Casa milanese, che nel 2023 è cresciuto globalmente del 33% rispetto all’anno precedente. Una coincidenza più unica che rara, questa, che ha fatto del numero 33 un leitmotiv onnipresente nel nuovo corso del marchio e che sembra fatta apposta per celebrare la rinascita dell’iconica auto degli anni Sessanta.

Troviamo ancora il numero 33 andando a ritroso nella lunga storia del marchio: a giugno 2021, esattamente 33 mesi fa, l’Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport (1929) vinse la 1000 Miglia.

E ancora prima, il 33 non può che ricordare i fasti sportivi del 1933, un anno in cui Alfa Romeo dominava le competizioni di tutto il mondo: in quell’anno il celebre duo Nuvolari-Compagnoni si aggiudicò la Mille Miglia sulla Alfa Romeo 8C 2300, che pilotata da Antonio Brivio vinse anche la Targa Florio, la più antica corsa automobilistica di durata al mondo. La stessa gloriosa auto, sempre nel 33, vinse anche la 24 Ore di Le Mans grazie all’impresa sportiva della coppia Nuvolari-Sommer.

33 Stradale, svelata la nuova tinta Blu Reale

Il 33, insomma, è diventato un numero magico per Alfa Romeo e la sua tribù di fedeli appassionati. Un numero dall’alto valore identitario e simbolico che ha trovato l’esaltazione finale nell’istituzione del “33 Stradale Day”, un giorno dedicato a celebrare il marchio insieme ai Club Alfa di tutto il mondo.

Ovviamente, il “33 Stradale Day” cade in una data altrettanto simbolica, il 3 marzo (3-3), a sottolineare ancora una volta il ruolo della fuoriserie anni Sessanta tornata trionfalmente in vita lo scorso anno, autentico “manifesto” non soltanto dell’heritage Alfa Romeo, ma anche vetrina eccellente delle potenzialità di un marchio apertamente votato a un futuro elettrico.

Realizzata artigianalmente in soli 33 esemplari esclusivi, la coupé che fa rivivere la fuoriserie considerata tra le auto più belle del mondo coniuga sapientemente heritage e futuro, e si mostra in anteprima in una veste inattesa.

In occasione del primo “33 Stradale Day”, infatti, il Centro Stile Alfa Romeo ha svelato nuove immagini ufficiali che ritraggono la fuoriserie nell’esclusivo Blu Reale, una tinta già disponibile sulla 33 del 1967 che fa il suo ingresso nei colori carrozzeria disponibili per la nuova fuoriserie, insieme al classico Rosso Alfa e al più raffinato Rosso Villa d’Este. Un “ritorno alle origini” che sa di futuro.