Ufficio Stampa Alfa Romeo Alfa Romeo espone la Cuorerosso al Museo di Arese: come vederla

Il pubblico parigino ha avuto la fortuna di scoprire coi propri occhi il futuro del Biscione al Salone. Tutti gli altri potranno rifarsi ad Arese. Nel suo museo storico Alfa Romeo ospita, dal 28 novembre al 9 dicembre 2026, la Cuorerosso. La concept car farà bella mostra di sé nella sezione dedicata alla velocità, in compagnia di alcuni dei modelli più gloriosi della storia del marchio. Non si poteva trovare una collocazione migliore alla vettura, i cui stilemi ispireranno i designer della Casa italiana nei prossimi anni. Oltretutto, l’esposizione coincide con l’ultima fase delle celebrazioni riservate alla Spider Duetto, che quest’anno compie 60 anni.

La nascita del concept

Anziché partire dai consueti bozzetti e lavorare a lungo sulla carta, gli uomini del Centro Stile Alfa Romeo sono passati alla modellazione tridimensionale dopo appena una o due settimane. L’idea era quella di procedere come uno scultore, ricavando da un blocco di materia le forme della macchina. Inizialmente mancavano persino le ruote e i finestrini, perché ai designer importavano le proporzioni della carrozzeria.

Lunga 4,70 metri e alta appena 1,33, la coupé 2+2 riprende alcuni tratti distintivi cari agli alfisti, a cominciare dalla coda tronca, e sul retro persino il lunotto riproduce la sagoma dello scudetto. L’assenza delle maniglie sulle fiancate ha indotto i progettisti a collocare sul tetto il comando di apertura delle portiere, quelle posteriori incernierate controvento.

Particolarmente elaborata è la verniciatura Liquid Ink Red: sopra una base di alluminio viene applicato uno strato trasparente colorato. A seconda dell’incidenza della luce, la carrozzeria assume sfumature che dal rosso acceso arrivano quasi al nero.

Fra le soluzioni sperimentate nell’abitacolo merita una menzione il nuovo quadro strumenti. Il conducente può scegliere se conservare la classica configurazione Alfa Romeo a doppio cannocchiale oppure riunire fisicamente i due elementi in uno solo, con una quantità inferiore di informazioni visualizzate.

Sul piano della meccanica, il costruttore ha ipotizzato l’impiego di un V6 2.9 full hybrid con trazione integrale Q4. Alcuni elementi della Cuorerosso saranno ripresi sulle future Alfa Romeo, indipendentemente dal tipo di alimentazione: una trasposizione diretta in serie non rientra nei piani.

Cosa vedere al Museo di Arese

Gli appassionati delle Alfa Romeo d’epoca avranno un ulteriore motivo per programmare una visita ad Arese. All’ingresso del museo sono esposti alcuni esemplari della quarta serie della Spider Duetto, nell’ambito della mostra “Spider è Alfa Romeo”. Presentata nel 1966, la scoperta italiana ha attraversato quasi tre decenni di storia dell’automobilismo. Ventotto anni di carriera testimoniano la longevità di una sportiva che, attraverso quattro serie, ha saputo adattarsi all’evoluzione dei gusti del mercato.

Nell’area d’ingresso è possibile ammirare le Alfa Romeo acquistabili oggi. Accanto alle recenti Junior e Tonale sono presenti la Stelvio e la Giulia Quadrifoglio, quest’ultima espressione di quella vocazione prestazionale che la Casa intende preservare con i futuri progetti.

Arese sarà giusto una tappa di passaggio per la Cuorerosso, che vi rimarrà poco meno di due settimane. Il Museo Alfa Romeo è aperto dalle 10 alle 18, con chiusura settimanale il martedì. Attenzione alle date se si ha in programma una visita nel ponte dell’Immacolata: quest’anno l’8 dicembre cade proprio di martedì e la mostra terminerà il giorno successivo.