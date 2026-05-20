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Ufficio Stampa Stellantis L’ultima Giulia Quadrifoglio estrema è pronta a lasciare Balocco

Gli ultimi test prima della consegna non sono da vettura qualsiasi, la nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa mostra tutte le sue potenzialità sul circuito di Balocco, prima di essere consegnata. Sul tracciato piemontese, da sempre cuore dello sviluppo dinamico Alfa Romeo, la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa ha mostrato tutto il suo carattere. Tra cambi di direzione ad alta velocità, staccate violente e lunghi curvoni affrontati in pieno appoggio, la vettura ha completato gli ultimi test prima di raggiungere i futuri proprietari.

Quadrifoglio speciale

La base di partenza resta quella della già celebre Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, ma il lavoro svolto dal reparto tecnico e dal programma Bottega Fuoriserie ha portato il progetto su un altro livello. La collaborazione con Luna Rossa non è soltanto estetica o celebrativa. Gli ingegneri hanno lavorato soprattutto sull’efficienza aerodinamica, prendendo ispirazione dalle soluzioni sviluppate per le imbarcazioni da competizione dell’America’s Cup. Il risultato è una vettura capace di generare circa 140 kg di deportanza a 300 km/h, numeri da vera supercar.

L’elemento che cattura immediatamente l’attenzione è il grande e specifico alettone posteriore in fibra di carbonio, ma il lavoro svolto riguarda l’intera carrozzeria: splitter anteriore, fondo vettura, estrattore e flussi d’aria sono stati ottimizzati per migliorare stabilità e precisione alle alte velocità.

Sotto il cofano pulsa ancora il celebre V6 biturbo da 2,9 litri sviluppato insieme a Ferrari, capace di erogare 520 CV e 600 Nm di coppia. Numeri che permettono alla berlina del Biscione di mantenere prestazioni da riferimento, ma ciò che colpisce davvero è la sensazione di controllo trasmessa in pista.

Balocco, da questo punto di vista, resta il luogo ideale per affinare una vettura del genere. È qui che Alfa Romeo continua a sviluppare la propria filosofia dinamica, cercando quel mix unico tra aggressività e coinvolgimento che ha reso iconici modelli come la Giulia GTA e la 8C.

Personalizzazione estrema

La Luna Rossa nasce all’interno del programma Bottega Fuoriserie, il reparto speciale di Alfa Romeo dedicato alle configurazioni più esclusive e personalizzate. La carrozzeria adotta una speciale verniciatura cangiante ispirata all’AC75 Luna Rossa protagonista della 37ª America’s Cup disputata a Barcellona nel 2024. A seconda della luce, la tinta cambia profondità e riflessi, creando un effetto visivo molto particolare che rende ogni esemplare quasi unico.

Anche l’abitacolo è stato reinterpretato secondo i canoni estetici di Luna Rossa. I sedili Sparco personalizzati uniscono carbonio e Alcantara, mentre alcuni inserti della plancia utilizzano materiali derivati direttamente dal mondo nautico e dalle vele ad alte prestazioni impiegate da Luna Rossa. Ovunque si percepisce la volontà di trasformare la Giulia Quadrifoglio in qualcosa di più di una semplice sportiva: una sorta di manifesto della capacità italiana di unire design, motorsport e artigianalità.

Pronta per la consegna

Con gli ultimi collaudi completati a Balocco, la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa è ora pronta per la consena ufficiale ai clienti. L’evento si svolgerà il prossimo 24 maggio al Golfo degli Angeli di Cagliari, in concomitanza con l’inizio delle regate preliminari della 38ª America’s Cup. Una scelta simbolica che lega ancora di più il progetto al mondo della vela e alla sfida tecnologica rappresentata da Luna Rossa.

Per Alfa Romeo si tratta anche di un modo per ribadire il proprio DNA sportivo in un periodo di grande trasformazione per il settore automotive. La Giulia Quadrifoglio Luna Rossa rappresenta infatti una delle ultime espressioni più pure della sportività termica italiana: motore V6, trazione posteriore, aerodinamica raffinata e un coinvolgimento di guida che punta ancora tutto sulle emozioni.