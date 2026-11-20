Ufficio Stampa Alfa Romeo Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, il Museo di Arese ospita tutte le dieci vetture della serie speciale

Sulla stessa meccanica nascono automobili uniche nei dettagli. Per la prima volta, tutte le Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa sono state riunite nello stesso luogo: il Museo di Arese celebra la conclusione della produzione della serie speciale, realizzata in appena dieci esemplari, già sold-out. Prima di raggiungere i rispettivi proprietari, le vetture hanno partecipato a un servizio fotografico negli spazi che custodiscono alcune auto leggendarie del Biscione.

Il museo rientra nel progetto Bottegafuoriserie, che riunisce le attività di personalizzazione di Alfa Romeo e Maserati. All’interno di questa iniziativa è nata la Giulia Luna Rossa, primo risultato concreto della collaborazione tra il costruttore automobilistico e il team velico italiano.

Dieci pezzi unici

Presentata al Salone dell’Automobile di Bruxelles nel gennaio 2026, la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa parte dalla berlina sportiva prodotta nello stabilimento di Cassino. Le modifiche vengono effettuate successivamente attraverso lavorazioni artigianali. Ogni esemplare porta sulla plancia una numerazione progressiva, a certificarne l’appartenenza alla serie limitata, e presenta un aspetto esterno esclusivo: i proprietari hanno potuto scegliere la carrozzeria con o senza cofano e portellone posteriore neri, oltre ai cerchi in lega con finitura rossa oppure nera.

La vernice cangiante dall’effetto metallico riprende i colori dell’imbarcazione Luna Rossa che ha partecipato alla 37ª America’s Cup, mentre sulla fiancata compare una banda rossa, richiamo immediato al team velico. A bordo, la plancia accoglie un sottilissimo strato ricavato da una vela originale di Luna Rossa. I sedili sportivi Sparco presentano invece rivestimenti ispirati ai dispositivi di galleggiamento indossati dall’equipaggio.

Un’ala ispirata alle barche da regata

Sul versante tecnico, l’aerodinamica ha ricevuto una modifica sostanziale: l’adozione dell’ala in carbonio posteriore a doppio profilo, il cui disegno richiama i foil dell’AC75 Luna Rossa, le appendici grazie alle quali le imbarcazioni da competizione possono sollevarsi sull’acqua. Il pacchetto aerodinamico permette alla Giulia di generare 140 kg di deportanza a 300 km/h, cinque volte il valore della Quadrifoglio di serie. L’aumento del carico contribuisce a mantenere stabile la vettura alle velocità maggiori.

Sotto il cofano, spazio come al solito al 2.9 V6 biturbo da 520 CV, abbinato al differenziale autobloccante meccanico. È lei la Quadrifoglio più estrema mai realizzata, secondo Alfa Romeo, soprattutto per gli interventi dedicati alla gestione dei flussi d’aria.

Da Bruxelles al Museo di Arese

Prima di ritrovarsi tutte insieme ad Arese, le Giulia Luna Rossa hanno accompagnato diversi appuntamenti del calendario automobilistico e velico del 2026. Dopo la presentazione a Bruxelles, la serie speciale è stata mostrata all’Ultimate Supercar Garage, nonché alla Mille Miglia, alla Foiling Week sul Lago di Garda e al Salone Nautico Internazionale di Genova.

La collaborazione con Luna Rossa ha portato la vettura alle Preliminary Regatta disputate a maggio nel golfo di Cagliari e a settembre in quello di Napoli, in preparazione alla 38ª America’s Cup.

Con la produzione completata, il raduno al Museo di Arese costituisce l’ultima occasione in cui i dieci esemplari vengono presentati insieme prima della consegna ai proprietari. Non sono stati comunicati nel nuovo annuncio i prezzi pagati dagli acquirenti: la Giulia Quadrifoglio di serie, equipaggiata con lo stesso V6 da 520 CV, parte da 103.700 euro sul mercato italiano.