La berlina e il SUV del Biscione avranno il Pack Performance che ha già debuttato in Germania. Confermata la disponibilità nel Belpaese

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Ufficio Stampa Stellantis Novità in Italia Alfa Romeo Pack Performance

Alfa Romeo evolve due modelli che oggi rappresentano l’anima della gamma del Biscione. Dopo anni Giulia e Stelvio conservano fascino e performance, sebbene vivano un fisiologico momento di decrescita sul piano commerciale. Per questo motivo i vertici della Casa di Arese hanno deciso far debuttare una nuova soluzione. Inizialmente il pacchetto era disponibile solo in Germania, ma ora si è esteso al Vecchio Continente, Italia inclusa.

Con questo pacchetto Giulia e Stelvio fanno un salto di qualità, strizzando l’occhio agli amanti del racing. I sedili presentano un taglio più sportivo, mentre la plancia e i pannelli delle portiere vengono rivestiti in pelle nera con cuciture rosse a contrasto. Una combinazione cromatica che esalta la passione per le sfide in pista che hanno caratterizzato gli anni d’oro del marchio. Nell’abitacolo abbonda la fibra di carbonio con inserti in questo materiale ultraleggero, chiaro omaggio allo spirito corsaiolo della Casa di Arese.

Look accattivante

Il Package enfatizza la tecnologia Alfa Romeo. Il fulcro della dinamica è rappresentato dalle Alfa Active Suspension, sospensioni adattive a controllo elettronico che bilanciano in tempo reale comfort e precisione. Con valvole elettroidrauliche la soluzione stabilisce l’intensità di smorzamento in base alle condizioni della superficie e allo stile del guidatore. Non manca Chassis Domain Control (CDC), un computer centrale che elabora i segnali dei sensori di accelerazione e movimento per garantire un elevato piacere di guida con i freni e il differenziale autobloccante meccanico Q2.

Questa tecnologica rende più controllabili i limiti fisici dei veicoli e serve a creare un equilibrio tra prestazioni di guida sportive e comfort nell’uso quotidiano. Per vivere piacevoli momenti a bordo è previsto l’impianto audio premium griffato Harman/Kardon.

Un poderoso amplificatore a dodici canali da 900 watt gestisce in modo dinamico ogni aspetto, diffondendo il sound attraverso un sistema complesso di quattordici altoparlanti: un subwoofer per bassi profondi, quattro woofer, cinque midrange da 80 mm per una resa vocale naturale e cristallina e quattro tweeter da 25 mm per alte frequenze limpide e brillanti. La sinfonia non è solo esterna con un sound spettacolare, ma anche interna, grazie all’avanzata tecnologia surround Logic-7. Il segnale audio è distribuito in modo uniforme e tridimensionale, ricreando un ambiente sonoro coinvolgente.

Prezzo alla portata

Per chi vuole divertirsi al volante della Giulia e della Stelvio la modalità Dynamic, tramite Alfa DNA, irrigidisce gli ammortizzatori per offrire la massima precisione nei tratti misti, mentre nelle modalità Natural e Advanced Efficiency il sistema rende l’auto godibile anche in città. In Advanced Efficiency e Natural, infatti, viene data priorità al confort. In Germania il Pack Performance è abbinato al motore diesel da 2,2 litri da 210 CV, supportato dal cambio automatico a otto rapporti e dalla trazione integrale Q4.

Il pacchetto arriva in Italia a un prezzo di 4.176 euro in combinazione con il solo allestimento Veloce. La dotazione ricca non è proposta a una cifra esagerata, se si considerano le sospensioni Synaptic Dynamic Control a controllo elettronico, la fibra di carbonio e l’impianto audio di alta qualità. Il nuovo pacchetto esalta il patrimonio genetico sportivo del brand milanese con componenti volti a valorizzarne design, tecnologia e dinamica di guida.