Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Stellantis Il ritorno della Giulietta cambia il futuro di Alfa Romeo

C’era una certa attesa per l’Investor Day di Stellantis del 21 maggio 2026. Gli appassionati del Biscione speravano di sentir parlare finalmente di date concrete per le nuove Giulia e Stelvio, due modelli su cui il marchio aveva costruito la sua rinascita. Quello che è arrivato, invece, è stato qualcosa di inaspettato: le due berline/SUV premium vengono messe da parte almeno fino al 2030, e al loro posto si fa avanti una vecchia conoscenza. La Giulietta torna, ma questa volta si alza un po’ di più da terra.

Il piano FaSTLAne presentato da Stellantis ridisegna le priorità del Biscione per i prossimi quattro anni. I progetti di una nuova generazione di Giulia e Stelvio, che avrebbero dovuto debuttare entro il 2028 come vetture elettriche o multi-energy, vengono ufficialmente rinviati a data da destinarsi. Una notizia che ha fatto storcere il naso a parecchi alfisti, ma che porta con sé anche qualcosa di positivo, almeno sulla carta.

Giulietta crossover

Il nuovo modello che Stellantis ha scelto di mettere sotto i riflettori è una crossover di segmento C pensata come erede spirituale della Giulietta. Le prime immagini mostrate durante l’Investor Day lasciano poco spazio all’immaginazione: niente a che vedere con la compatta a tre volumi che tanti ricordano con affetto. Questa Giulietta 2.0, che potrebbe anche adottare un nome diverso in via definitiva, ha proporzioni nettamente più muscolose con una linea di cintura alta, fiancate pulite e un posteriore compatto che strizza l’occhio alle moderne C-SUV coupé.

A colpire subito è il frontale: il cofano è lungo e scolpito, e converge verso una versione evoluta del Trilobo, lo scudetto che da sempre identifica le Alfa Romeo. I gruppi ottici ridotti a sottilissime strisce a LED conferiscono al muso uno sguardo tagliente, mentre i passaruota pronunciati e i cerchi di grandi dimensioni completano un profilo di indubbio carattere. Il debutto potrebbe arrivare già nel 2027.

Basata sulla nuova piattaforma STLA One

Sotto la carrozzeria, la nuova Giulietta poggerà sulla piattaforma STLA One, l’architettura modulare che Stellantis ha sviluppato per supportare tecnologie multi-energia. Questo significa che la vettura potrà essere declinata in versione ibrida e full electric, senza escludere la motorizzazione termica tradizionale. Per le varianti a zero emissioni è previsto il supporto a un’architettura a 800 Volt, anche se non è ancora certo che questa opzione venga effettivamente adottata. Le batterie previste sono di tipo LFP con struttura cell-to-body.

Sul fronte della tecnologia di bordo, la nuova Giulietta potrebbe portare in dote lo sterzo steer-by-wire, privo di collegamento meccanico diretto tra il volante e le ruote. Una soluzione che, calibrata ad hoc, dovrebbe preservare quel feeling di guida tipicamente alfista nonostante la condivisione della piattaforma con altri modelli del gruppo. A completare il quadro ci potrebbe essere il sistema di infotainment STLA SmartCockpit e le tecnologie STLA Brain per la connettività e la guida assistita. La vettura probabilmente condividerà parte del suo DNA tecnico con una futura Peugeot dello stesso periodo, probabilmente l’erede della 208.

Nuova Fuoriserie

Oltre alla crossover, il piano Stellantis ha fatto capolino anche un modello coperto da un telo, presentato come nuovo progetto della Bottega Fuoriserie. La divisione che si occupa delle creazioni più esclusive di Alfa Romeo e Maserati starebbe lavorando a qualcosa di speciale: tutto lascia pensare a una supercar in edizione limitatissima, sulla scia di quanto fatto con la straordinaria 33 Stradale. Nessun dettaglio in più per ora, ma il solo fatto che esista un progetto del genere in cantiere è già sufficiente ad alimentare la fantasia.

Il futuro di Alfa Romeo, insomma, si gioca su due tavoli molto diversi: da un lato una crossover di volumi pensata per conquistare il mercato di massa, dall’altro un gioiello artigianale per chi cerca l’irripetibile. Nel mezzo, il silenzio assordante su Giulia e Stelvio, due auto che meriterebbero un futuro degno della loro storia.