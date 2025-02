Stando a quanto affermato dal CEO dell'Alfa Romeo Santo Ficili, non sembra esserci futuro per la Giulietta. Il marchio è sempre più orientato nella direzione dei SUV

Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: iStock Alfa Romeo annuncia che la Giulietta non tornerà

L’Alfa Romeo in questi anni ha cambiato diverse volte pelle. Dopo qualche periodo difficile a causa di alcuni modelli “sbagliati” si è rilanciata alla grande sul finire degli anni ’90 grazie alla 156, vera e propria best seller del marchio, eletta anche Auto dell’anno nel 1998. In seguito ha puntato molto sulle berline e le compatte, ma la musica da qualche anno a questa parte è decisamente cambiata.

Come un po’ tutti i marchi, infatti, anche Alfa Romeo si è fatta sedurre dal richiamo dei SUV, che hanno cominciato a prendere sempre più piede nella propria gamma. Al momento ci sono Stelvio, Tonale e l’ultima arrivata: la Junior. A queste tre si affianca poi l’ultima berlina rimasta, che dal 2026 però diventerà un crossover

Nessun futuro per la Giulietta

Negli ultimi anni però si erano rincorse varie voci anche su un possibile ritorno dell’Alfa Romeo Giulietta. Berlina media compatta del segmento C, con il suo addio nel 2020 ha lasciato un vuoto all’interno della gamma del Biscione, che a quanto pare non sarà colmato. Come riportato dai colleghi de L’Argus, infatti, il CEO del brand, Santo Ficili, ha annunciato che almeno per il momento non ci sarà un futuro per la Giulietta.

Il numero uno del Biscione ha precisato di amare molto questo modello e di averne avute diverse nella sua vita, ma ha anche sottolineato che l’Alfa ha il compito di vendere vetture e la domanda attuale è tutta orientata sui SUV. Ficili ha poi dichiarato che la Giulietta attuale della gamma è in realtà la Tonale.

Il futuro del marchio

Questa è una fase di studio per l’Alfa Romeo che ha lanciato da poco la Junior, che al momento ha già fatto segnare un buon riscontro a livello di ordini (circa 20mila). L’arrivo poi della versione Q4 con trazione integrale e della Veloce dovrebbe aiutare a pompare ancora di più questi numeri. Il Biscione arriva da un 2024 non positivissimo e punta a rilanciarsi in questo 2025 soprattutto attraverso il suo SUV crossover.

In questa annata dovrebbe poi arrivare la nuova Stelvio, mentre nel 2026 sarà la volta della nuova Giulia. Ficili ha fatto sapere che la Stelvio in una prima fase sarà solo elettrica, ma che sono già a lavoro per offrire alla propria clientela anche una versione ibrida. Questo modello offrirà anche il nuovo software del Gruppo Stellantis che offrirà guida autonoma di livello 2.

Infine il CEO di Alfa Romeo si è lasciato andare anche sull’argomento motorsport. Ricordiamo che il Biscione è uscito definitivamente dal progetto Sauber in F1. Ficili ha annunciato che sull’immediato non ci saranno nuovi coinvolgimenti per l’azienda italiana, ma che in futuro potrebbe venir fuori qualcosa vista la grande storia in tal senso del marchio. Ricordiamo ad esempio che proprio Alfa Romeo dominò i primi due campionati di F1 con Farina e Fangio. Difficile però che il Biscione decida di tornare in quest’ultima categoria visto che sarebbe troppo dispendioso a livello economico. Più facile invece che decida in futuro di entrare nel WEC, una categoria in netta crescita da quando è tornata la Ferrari.