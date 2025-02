Debutta in Italia la nuova serie speciale top di gamma Intensa che arriva per Alfa Romeo Giulia, Stelvio, Tonale e, per la prima volta, anche sull'entry level Junior

Alfa Romeo rinnova la sua gamma con una nuova serie speciale, chiamata INTENSA e in arrivo per tutti e quattro i modelli presenti in listino. Questa serie speciale, che era stata anticipata in occasione del Salone di Bruxelles del mese scorso, sarà disponibile in diversi mercati europei, nel corso dei prossimi mesi, ma debutta da subito in Italia dove la campagna promozionale prevede anche un roadshow, che prende il via questa settimana.

La Casa ha chiarito che la nuova serie speciale INTENSA punta a rendere “omaggio all’identità del marchio” grazie a “caratterizzazioni e dettagli esclusivi”, garantendo anche un’esperienza di guida unica e coinvolgente. Alfa Romeo, inoltre, ha scelto di proporre la serie INTENSA su tutta la gamma di motorizzazioni a disposizione dei modelli della Casa, mettendo a disposizione della clientela un numero di opzioni elevato per scegliere la versione migliore. Si tratta, inoltre, della prima serie speciale che coinvolge anche Alfa Romeo Junior, l’entry level del marchio italiano.

Una serie speciale top

La nuova gamma Alfa Romeo è protagonista di un roadshow per il suo lancio che parte da uno dei luoghi più iconici per gli Alfisti ovvero il Museo Storico di Arese. La serie speciale INTENSA andrà ad arricchire i modelli Alfa Romeo proponendo una dotazione da allestimento top di gamma. Per la Tonale, ad esempio, ci sono nuovi cerchi in lega bicolore da 20 pollici, esclusive pinze freno nere con la firma Alfa Romeo in oro chiaro e i doppi terminali di scarico cromati, nuovi sedili in Alcantara neri e tutte le novità introdotte dal MY25 per l’abitacolo. Le colorazioni disponibili sono tre (Rosso Alfa, Verde Montreal e Nero Alfa). La dotazione di serie include anche le sospensioni a controllo elettronico e la guida assistita di livello 2 oltre al sistema audio da 470 W Harman Kardon a 14 altoparlanti. L’allestimento è disponibile con l’ibrido da 160 CV, il Plug-in Hybrid da 280 CV e con il diesel da 130 CV.

Sulla stessa linea troviamo Stelvio e Giulia, con cerchi, rispettivamente, da 20 pollici e 19 pollici, con pinze dei freni nere con dettagli in oro chiaro. I due modelli sono ordinabili con il benzina da 280 CV (anche con trazione integrale) e con i diesel da 160 CV (con trazione posteriore) e 210 CV (con trazione integrale). Per i due modelli di segmento D ci sono quattro colorazioni: Vulcano Black, Verde Montreal, Rosso Etna (metallizzato) e Rosso Alfa (pastello). C’è spazio anche per Junior che propone una dotazione arricchita da cerchi in lega diamantati da 18 pollici a due tonalità e dettagli in oro chiaro e la possibilità di scegliere tra Nero Tortona e Rosso Brera per la colorazione della carrozzeria. La serie speciale sarà disponibile sia per la versione elettrica che per l’ibrida da 136 CV e anche per la nuova ibrida Q4.

Disponibilità

Alfa Romeo ha già aperto gli ordini per le versioni INTENSA di Giulia, Stelvio e Tonale mentre per la Junior bisognerà attendere il prossimo mese di aprile 2025. Per quanto riguarda i prezzi, sono già partite delle promozioni lancio che consentono di ordinare il Tonale a partire da 450 euro al mese mentre Giulia e Stelvio partono da 600 euro al mese. Le promozioni riguardano le versioni diesel (1.6 da 130 CV per il Tonale e 2.0 da 210 CV per Giulia e Stelvio) e prevedono anticipo, 48 rate mensili e rata finale. Per maggiori dettagli, è possibile recarsi direttamente in concessionaria.