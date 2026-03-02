Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Stellantis Alfa Romeo Junior: edizione speciale per il Giappone in 120 unità

Da quando è stata presenta, addirittura con nome di Milano, l’Alfa Romeo Junior ha sempre fatto parlare di sé. Il cambio di denominazione, la produzione in Polonia, e altre chiacchiere hanno condizionato le vicende del primo B-SUV della storia del Biscione. Dati alla mano, la carriera commerciale non va affatto male, anzi, è il modello che traina le vendite in Europa. Questa volta, però, non sono le polemiche a dominare la scena, ma un’edizione speciale che celebra il fascino italiano in terra straniera. Il “pezzo forte” di questa versione è un dettaglio che a noi italiani suona decisamente strano e insolito: la targa anteriore decentrata, posizionata con orgoglio a lato dell’iconico scudetto.

Si tratta di una scelta estetica che richiama il passato del marchio, ma che oggi è possibile ammirare solo su modelli destinati a mercati extraeuropei. In Italia, infatti le attuali normative sulla sicurezza impongono il posizionamento della targa al centro del frontale, rendendo questa variante un piccolo “frutto proibito” per i collezionisti europei. Proprio questo indizio svela la destinazione di questa serie limitata: il Giappone, un mercato dove gli appassionati guardano da sempre alle vetture di Arese con immensa ammirazione.

Solo 120 esemplari

Sotto la guida del direttore generale Jin Narita, Stellantis Japan ha ufficialmente aperto gli ordini per l’Alfa Romeo Junior Ibrida Edizione Bianco, un oggetto del desiderio concepito specificamente per i raffinati collezionisti giapponesi. La produzione è un inno all’esclusività, con una tiratura strettamente limitata a soli 120 esemplari. L’anima di questa edizione speciale si rivela già nel nome: il protagonista assoluto è il colore della carrozzeria, un candido “Sempione White”. Questa scelta cromatica non è casuale, ma rappresenta una risposta diretta ai gusti del pubblico del Sol Levante, che predilige tonalità chiare, pure ed estremamente eleganti.

L’ispirazione per questa particolare vernice affonda le sue radici a Milano, richiamando la lucentezza eterea del marmo bianco dell’Arco della Pace, situato proprio nel distretto di Sempione. I designer hanno voluto catturare quella stessa luminosità monumentale, trasferendola sulle linee sinuose della Junior per trasformarla in una scultura in movimento. Per esaltare ulteriormente questa purezza e dare slancio alla silhouette, la vettura adotta un tetto nero a contrasto, creando un gioco cromatico sofisticato che ne sottolinea il profilo dinamico.

Carattere da vendere

Il carattere grintoso della “Edizione Bianco” emerge dai dettagli esterni, curati con precisione quasi artigianale. Al primo sguardo, l’attenzione viene rapita dai cerchi in lega Aero da 18’’ con il leggendario design a “cinque foglie”, progettati specificamente per ridurre la resistenza all’aria e migliorare l’efficienza.

La cura dei particolari prosegue con le calotte degli specchietti retrovisori in finitura carbon-look, coordinate con uno spoiler anteriore che sfoggia una decalcomania della medesima trama tecnica. Persino il semplice gesto di avviare l’auto diventa un rito esclusivo: ogni proprietario riceverà infatti una custodia per le chiavi in carbonio creata unicamente per questa serie limitata.

Listino prezzi

Questa combinazione di stile e artigianalità ha un valore ben definito: l’Alfa Romeo Junior Ibrida Edizione Bianco è disponibile presso i concessionari autorizzati in Giappone al prezzo di 4.990.000 yen. Al cambio attuale, questa cifra corrisponde a circa 30.613 euro.