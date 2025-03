Arriva la prima Alfa Romeo Junior in dotazione alle Forze dell'Ordine in Italia: la versione ibrida realizzata dall'azienda Bertazzoni Veicoli Speciali

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis La prima Alfa Romeo Junior in dotazione alle forze dell'ordine.

Bertazzoni Veicoli Speciali ha realizzato la prima Alfa Romeo Junior in dotazione alle forze dell’ordine: il nuovo modello della Casa del Biscione entra a far parte della flotta della Polizia Locale di Acquaviva delle Fonti, comune della città metropolitana di Bari, con una livrea dedicata che adotta materiale a elevata rifrangenza di tipo microprismatico.

La prima Alfa Romeo Junior delle forze dell’ordine

Sulla pagina Instagram ufficiale di Bertazzoni Veicoli Speciali, l’azienda parmense specializzata nella trasformazione di veicoli speciali per uso prioritario di emergenza, fondata nel 1971 e con base a Collecchio, è stato pubblicato un video che mostra la prima Alfa Romeo Junior per le forze dell’ordine, corredato dalla seguente frase: “La prima Alfa Romeo Junior in divisa è qui – si legge nel post – Ibrida e rialzata, arricchita da un allestimento completo linea Pi-Elle di Bertazzoni”.

Nel video viene spiegato che il legame tra Alfa Romeo e le auto in divisa italiane è una storia d’amore, qualcosa di passionale che va oltre la tecnica e Bertazzoni ha aggiunto un altro capitolo a questo romanzo, realizzando la prima Alfa Romeo Junior in divisa.

Completamente riverniciata ad hoc per la polizia locale pugliese, la prima Alfa Romeo Junior allestita da Bertazzoni in linea Pi-Elle è caratterizzata da una tinta blu lord ed equipaggiata con barra “Stellar”, B-side anteriori e posteriori, LED plus e l’ultima novità dei tecnici dell’azienda parmense: i LED Folgore sul cofano. La Junior per le forze dell’ordine è un’auto ibrida e rialzata, rispettosa di tutti i canoni di Alfa Romeo per quanto riguarda risposta, piacere di guida e assetto.

La trasformazione di Bertazzoni Veicoli Speciali

Quella trasformata da Bertazzoni Veicoli Speciali è una versione ibrida 1.2 litri da 136 CV dell’Alfa Romeo Junior, dotata di un allestimento Pi-Elle, equipaggiato da dispositivi e dotazioni che rappresentano l’eccellenza disponibile sul mercato; la scelta è avvenuta dopo scrupolosi test di validazione condotti da parte dell’ufficio tecnico dell’azienda emiliana.

Come da tradizione per le vetture in dotazione alle forze dell’ordine, ogni dettaglio della Junior è stato progettato con estrema cura e un’attenzione particolare sui dispositivi supplementari visivi d’emergenza. La vettura, riverniciata in tinta Blu Lord, la stessa colorazione delle auto dei Carabinieri, presenta un “Mobility Kit” su misura nel vano bagagli, una delle dotazioni che contraddistingue gli allestimenti di Bertazzoni, in grado di consentire un’organizzazione altamente funzionale e ottimale nel vano bagagli.

L’Alfa Romeo Junior che entra ufficialmente a far parte della flotta della Polizia Locale di Acquaviva delle Fonti, in Puglia, è stata inoltre equipaggiata con la barra luminosa “Stellar” che offre un profilo aerodinamico ribassato, anche grazie alle specifiche staffe studiate da parte degli esperti di Bertazzoni.

Prima della Junior, l’ultima Alfa Romeo in dotazione alle forze dell’ordine era stata la Tonale, impiegata dalle Questure della Polizia nella versione Pantera. L’auto era stata consegnata alla Polizia di Stato di Torino nel corso di un evento che era andato in scena all’interno del Centro Stile Alfa Romeo alla presenza di personalità di spicco come il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, e il Capo della Polizia Vittorio Pisani.