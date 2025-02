Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Aperti gli ordini per l'Alfa Romeo Junior Ibrida Q4

L’Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 è pronta a farsi strada nel mercato con un mix di design accattivante, tecnologia all’avanguardia e prestazioni interessanti per la categoria dei B-SUV. Questo modello rappresenta una soluzione interessante per chi ricerca un crossover 4×4, capace di incantare anche in offroad. Da oggi, sono aperti gli ordini di questo veicolo anche in Italia, uno dei mercati di riferimento per Stellantis e per il Biscione.

Esterni e interni della piccola di Alfa

L’Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 si distingue per il suo design personale, che riprende gli stilemi classici del marchio reinterpretandoli in chiave moderna. La parte frontale è dominata dal nuovo scudetto “Leggenda“, un elemento distintivo che rende immediatamente riconoscibile il brand di origine milanese. I fari Full LED, invece, non solo migliorano l’estetica, ma garantiscono anche una visibilità ottimale in ogni condizione di guida..

Belli, poi, i cerchi in lega “Petali” da 18 pollici che aggiungono un tocco di sportività ed eleganza allo stile complessivo. Passando all’interno, questo è impreziosito da dettagli esclusivi come il volante in pelle, i sedili Spiga riscaldati in vinile e tessuto, e l’illuminazione interna a 8 colori. Quest’ultima caratterizza le bocchette dell’aria, il tunnel centrale e l’iconico “Cannocchiale”, creando un’atmosfera unica e distintiva.

Le motorizzazioni di Alfa Romeo Junior Ibrida Q4

L’Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 è equipaggiata con un sistema ibrido da 48V che combina un motore turbo da 1,2 litri da 145 CV con due motori elettrici da 21 kW. Lo schema elettrificato prevede un motore elettrico sull’asse anteriore, integrato nella trasmissione automatica a doppia frizione a 6 marce, e un secondo propulsore montato sull’asse posteriore. Questa configurazione garantisce una trazione integrale senza collegamento fisico tra i due assi.

Inoltre, la trazione integrale Q4 è una caratteristica unica nel segmento delle compatte premium. Grazie al sistema Power Looping Technology, l’apporto della trazione integrale è garantito anche a basso livello di carica della batteria. Il motore posteriore, infine, è dotato di un riduttore che moltiplica la coppia fino a 1900 Nm sulle ruote posteriori, assicurando massima trazione e stabilità.

Le sospensioni posteriori indipendenti MultiLink assicurano il massimo comfort durante la guida quotidiana e migliorano la trazione in tutte le condizioni stradali. Questo schema avanzato assorbe meglio le irregolarità del terreno, garantendo un comfort superiore per tutti gli occupanti. Sul piano della tecnologia, invece, la piccola Alfa è dotata di guida autonoma di livello 2, che include sistemi avanzati di assistenza alla guida per un’esperienza di guida più sicura e rilassante. Un buon modo per farsi strada in un segmento competitivo.

Il prezzo

L’Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 parte da un prezzo di listino di 36.672 euro. Per agevolare l’acquisto di questo B-SUV, Alfa Romeo offre una promozione finanziaria con una rata mensile di 300€. L’offerta è valida fino al 28 febbraio 2025 e prevede un esempio di finanziamento con anticipo di 7.346€ e 48 rate mensili. Il TAN è fisso al 5,99% e il TAEG al 7,18%.

L’Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 rappresenta un’eccellente combinazione di sportività, sicurezza, comfort e tecnologia, rendendola una scelta ideale per chi cerca un’auto versatile e adatta a ogni esigenza di guida.