La tecnologia ibrida Q4 è pronta ad arricchire l’offerta della Casa di Arese per la Junior. Il più piccolo dei SUV Alfa Romeo è commercializzato in 38 Paesi e, subito dopo il lancio, ha registrato più di 27.000 ordini a livello globale, di cui un 19% nella variante 100% elettrica. Dopo il successo ottenuto con la Stelvio e la Tonale, i vertici della Casa milanese hanno deciso di offrire un’auto a ruote alte ideale per le nostre giungle urbane.

Al momento del lancio la Junior è stata offerta sia con motorizzazione elettrica che termica. È prodotta sulla piattaforma PSA CMP sviluppata dalla parte francese di Stellantis e condivisa con Peugeot 2008 II, Opel Mokka B, DS 3 Crossback, FIAT 600, Jeep Avenger e Lancia Ypsilon III, da cui eredita alcuni componenti meccanici. Persino la nuova Giulia sarà un crossover.

Alfa Romeo introduce la nuova Junior ibrida Q4

Il SUV conserva la trazione integrale, marchio di fabbrica del Biscione. La Q4 offre un sistema intelligente grazie all’adozione del Power Looping Technology, assicurando la trazione integrale anche in assenza di carica della batteria. Il nuovo modello dovrebbe essere super efficiente, grazie a un peso estremamente ridotto. I consumi e le emissioni di CO2 sono bassi e si attestano al di sotto dei 120g. La Junior ibrida Q4 avrà le sospensioni posteriori indipendenti MultiLink, che permettono un elevato piacere di guida e di comfort sui tragitti quotidiani.

La Junior è pronta a tutto: pioggia, neve, fango, percorsi extraurbani e comodi viaggi autostradali. Il SUV consente di avere un’aderenza da sogno, garantendo sicurezza in ogni scenario. La nuova versione consentirà di viaggiare in modalità full electric in città o ibrida nelle lunghe percorrenze, senza rinunciare all’animo sportivo del Biscione. La Junior ibrida Q4, sotto il cofano, ha un motore turbo da 1,2 litri da 136 CV con due motori elettrici da 21 kW. La configurazione vanta un motore elettrico sull’asse anteriore, integrato nella trasmissione automatica a doppia frizione a 6 marce, e un secondo motore posto sull’asse posteriore, per una trazione senza collegamento fisico tra i due assi.

Il motore posteriore ha un riduttore che moltiplica la coppia sulle ruote posteriori, garantendo la massima trazione e stabilità in ogni condizione, anche quelle più avverse. È un’auto ideale per chi cerca versatilità e quel pizzico di sportività. Il selettore DNA di Alfa Romeo permette di settare il SUV in base alle proprie esigenze. La modalità “Dynamic” consente una esperienza sportiva da sogno, mentre quella “Natural” è pensata per l’uso sulle strade di tutti i giorni. La modalità “Q4” è creata per le condizioni di bassa aderenza, mentre la modalità “Advanced Efficiency” offre ottimi consumi e un piacere di guida estremo.

Alfa Romeo Junior, la dotazione premium della Q4 ibrida

Sulla ibrida Q4 salta all’occhio la nuova reinterpretazione dello scudetto “Leggenda”, i gruppi ottici Full LED e i cerchi in lega da 18”. L’abitacolo vanta elementi esclusivi come il volante in pelle, i sedili Spiga riscaldati in vinile e tessuto, la pedaliera e le soglie porta in alluminio. Inoltre, è prevista la regolazione sedile guidatore elettrica con massaggio e 6 vie manuale per il sedile del passeggero.

Al centro della plancia spicca il sistema infotainment da 10.25″ con navigazione, con un impianto audio con 6 altoparlanti. Inoltre, l’illuminazione interna è a 8 colori e caratterizza le bocchette aria, il tunnel centrale e il classico Cannocchiale. Il prezzo è in linea con quello dei competitor. Di serie, infine, c’è la guida autonoma di livello 2, la telecamera posteriore a 180°, il portellone elettrico hands free e il sistema keyless con tecnologia proximity access.