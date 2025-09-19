Ufficio Stampa Alfa Romeo L'Alfa Romeo debutta nelle concessionarie italiane: weekend di Porte Aperte

Il 20 e 21 settembre le concessionarie Alfa Romeo italiane apriranno i battenti per mostrare da vicino la nuova Junior, compatta di segmento B designata dalla Casa di Arese dal DNA sportivo per ribadire una strategia proiettata in avanti, contro avversarie di assoluto rispetto, dall’Audi Q2 alla Mini Countryman e alla Ds3.

L’iniziativa coincide con il lancio della campagna di comunicazione “Cosa fa cantare il tuo cuore”, un progetto che punta a raccontare l’anima più libera e audace del marchio. Testimonial d’eccezione, l’attore spagnolo di fama internazionale Pedro Alonso, protagonista di un nuovo spot in cui interpreta e canta “Cuore Matto”, brano iconico della tradizione italiana, trasformato in colonna sonora di un messaggio che lega passione motoristica ed emozione.

In versione ibrida ed elettrica

Nel corso del Porte Aperte sarà possibile scoprire e provare le versioni Hybrid e Electric della Junior. La prima utilizza un sistema mild-hybrid da 145 CV abbinato al cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti, mentre la seconda rappresenta il passo pieno verso la mobilità a zero emissioni, portando nel segmento compatto lo stile e la tradizione dinamica del costruttore. Con la doppia proposta, il brand intende offrire soluzioni adatte a target diversi, da chi vuole contenere consumi ed emissioni senza rinunciare al motore termico a chi, invece, sceglie un approccio completamente elettrico.

Offerta commerciale

In concomitanza con le giornate arriva poi una proposta commerciale dedicata alla Junior Hybrid. L’offerta passa da Stellantis Financial Services e prevede un anticipo di 6.120 euro, a cui seguono rate mensili da 199 euro per tre anni. A questi numeri si aggiunge un TAN fisso al 5,49% e un TAEG del 7,11%, e prevede la prospettiva di una rata finale di poco superiore ai 20.000 euro.

Gli acquirenti di una vettura in pronta consegna trovano inoltre uno sconto immediato di 1.000 euro, un incentivo ulteriore a scegliere proprio il modello, oggetto di polemiche negli scorsi mesi a causa del nome. Per una maggiore comprensione dell’iniziativa, i prezzi di listino di Junior Hybrid 1.2 da 145 cavalli dotata di cambio automatico eDCT6 partono da 30.750 euro, scendono a 29.155 euro con la promo della campagna e, applicando la formula finanziaria, l’importo complessivo da restituire è di 27.525,35 euro. Nell’importo sono inclusi anche servizi accessori, come dodici mesi di copertura Identicar.

Learn to Love Again

Il nuovo spot televisivo e digitale, dallo stile cinematografico, si inserisce nella campagna Learn to Love Again, accompagnante il debutto della Junior in cui la guida di un’Alfa Romeo viene dipinta come un’esperienza emotiva, vicina all’innamoramento, e l’interpretazione di Pedro Alonso accentua il legame tra cuore e meccanica.

Con Junior e la nuova comunicazione, Alfa Romeo riafferma la propria volontà di parlare direttamente alle emozioni degli automobilisti. Se un prodotto nuovo è già di per sé un evento elettrizzante, il percorso definito dalla Casa mette a frutto il sapere italiano in nuove tecnologie ibride ed elettriche. Oltre a rappresentare l’occasione per scoprire una vettura dal pedigree suggestivo, l’appuntamento del 20 e 21 settembre è anche un momento con cui il marchio invita a riscoprire il significato di avere “un cuore sportivo” irrefrenabile.