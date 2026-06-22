Ufficio Stampa Alfa Romeo Alfa Romeo e i Subsonica in prima linea per l'elettrificazione

Trent’anni di musica, diciassette concerti estivi e due Junior consegnate direttamente ai componenti della band. Anche nel 2026 prosegue a gonfie vele il legame tra la Casa del Biscione e i Subsonica, con Alfa Romeo nel ruolo di Official Mobility Partner del tour “Terre Rare 96-26”, organizzato per celebrare i primi tre decenni di carriera del gruppo.

Il tour “Terre Rare” al fianco del Biscione

La tournée, al via il 26 giugno allo Sherwood Festival di Padova, attraverserà l’Italia fino all’inizio di settembre, toccando Bologna, Roma, Torino, Napoli, Genova, Catania, Locorotondo, Cabras e Brescia, oltre ad altre tappe nei principali festival all’aperto. Il tour segue le quattro serate di “Cieli su Torino 96-26”, andate esaurite alle OGR tra marzo e aprile, ma la schedule di impegni lievita in maniera esponenziale. Dal debutto di Padova all’ultima data di settembre, Alfa Romeo accompagnerà i Subsonica lungo diciassette concerti distribuiti in più di due mesi.

Con la partenza ormai dietro l’angolo, Alfa Romeo ha aperto alla band i cancelli della propria sede torinese, scelta per la consegna delle vetture in configurazioni differenti: a Boosta è stata affidata una Junior Ibrida Q4, mentre Ninja ha ricevuto una Junior Elettrica Sport Speciale. Soluzioni che rappresentano le diverse anime elettrificate della gamma.

Spinta da un motore turbo benzina da 1,2 litri abbinato a due unità elettriche da 21 kW, la Junior Ibrida Q4 sviluppa complessivamente 145 CV, gestiti attraverso il cambio automatico a doppia frizione e la trazione integrale. Grazie al secondo modulo elettrico sull’asse posteriore, non occorre adottare un collegamento meccanico tradizionale.

L’esemplare consegnato a Ninja punta invece sulla propulsione completamente elettrica. Nella versione Sport Speciale, la Junior dispone di un motore da 156 CV e aggiunge cerchi da 18 pollici, body kit nero con dettagli argentati, badge dedicati e interni rivestiti in Alcantara. Rispetto alla Q4, l’esemplare affidato a Ninja punta quindi su una caratterizzazione marcata, sia nella meccanica sia nell’allestimento interno ed esterno. Il listino della configurazione parte da 44.600 euro.

Un’intesa creativa in continua evoluzione

Il nuovo tour aggiunge un altro capitolo al rapporto tra Alfa Romeo e i Subsonica. La Casa aveva già affiancato il gruppo durante le quattro date torinesi della scorsa primavera, con la Junior esposta negli spazi delle OGR. L’iniziativa rientra in una strategia che negli ultimi mesi ha portato il marchio anche al C2C Festival e al Morning Club organizzato da m2o alla Fabbrica del Vapore di Milano.

Proprio durante uno degli appuntamenti milanesi era salito sul palco Samuel, voce del gruppo. La formazione torinese ha costruito buona parte della propria identità mescolando elettronica, rock e sperimentazione, elementi che Alfa Romeo prova ad associare alla sua attuale gamma.

La collaborazione ha guardato anche al passato durante l’ultima edizione della 1000 Miglia. I musicisti hanno partecipato alla rievocazione a bordo di un’Alfa Romeo 1900 Super Sprint del 1956, appartenente alla collezione Heritage Hub Italy e normalmente custodita nel Museo Storico del marchio. Nel giro di pochi giorni, i Subsonica sono così passati da una coupé costruita settant’anni fa alle due versioni elettrificate della Junior, in un curioso salto tra epoche.