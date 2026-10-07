Nuovi colori, materiali e contenuti arricchiscono le versioni di Alfa Romeo Junior, Stelvio, Tonale e Giulia

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Stellantis Nuove possibilità per i clienti Alfa Romeo

I valori più autentici del marchio milanese non sono intaccati da una visione più incentrata sulla personalizzazione, allo scopo di soddisfare tutte le esigenze dei clienti. Alfa Romeo Junior, Tonale, Giulia e Stelvio si aggiornano nel pieno rispetto della propria identità. I vertici del marchio del Biscione hanno pensato di garantire maggiore spazio alle preferenze individuali, proponendo nuovi contenuti, tecnologie e soluzioni per rispondere a esigenze e stili di vita differenti.

La proposta è stata aggiornata, diventando più trasversale, in grado di attirare anche una fascia di clientela che cerca raffinatezza, oltre alla consueta sportività. Il SUV più piccolo della gamma, la Junior, si perfeziona con elementi innovativi nell’abitacolo, con nuovi pannelli porta dallo stile più curato, cuciture a contrasto e rivestimenti soft touch. I nuovi interni della Junior presentano un bagaglio di offerte complete. La versione d’ingresso e l’allestimento Sprint adottano i nuovi interni Icona in tessuto premium nero, mentre Ti e Veloce propongono di serie gli interni Carbon con accenti rossi.

Tra le novità figurano i cerchi da 19 pollici con disegno a quattro fori, abbinati a pneumatici 225/45 R19 con battistrada più largo di 10 millimetri. La gamma comprende le versioni elettriche da 156 CV e 280 CV e le ibride da 145 CV, disponibili con trazione anteriore oppure integrale Q4

Una Tonale per ogni cliente

Il C-SUV premium, fabbricato in Campania, propone una vasta possibilità di scelta. I clienti possono avere gruppi ottici Full LED, quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e svariati sistemi di assistenza alla guida, e per coloro che non si accontentano c’è la versione Veloce con cerchi da 19 pollici, pinze Brembo rosse e sospensioni elettroniche DSV.

Sono disponibili dieci colorazioni per la Tonale, anche bicolor, ben sette diversi design di cerchi e cinque proposte differenti per gli interni, dal tessuto fino all’Alcantara. I motori? La prima proposta è un 1.5 ibrido da 175 CV, per poi passare al 1.6 diesel da 130 CV sino all’ibrido plug-in Q4 da 270 CV a trazione integrale. La sportività si unisce all’eleganza e in tal senso la massima espressione di questa filosofia è la serie speciale Tonale Edizione Luna Rossa, che enfatizza le alte performance con uno stile legato al mondo della vela.

Varietà per tutti i gusti

Giulia e Stelvio arricchiscono le versioni Sprint, Veloce, Edizione Luna Rossa e Quadrifoglio, con l’inserimento di una telecamera per il monitoraggio del guidatore integrata nel montante anteriore. I clienti potranno optare tra un 2.2 turbodiesel da 160 CV a trazione posteriore e la variante da 210 CV con trazione integrale Q4, mentre in Regno Unito e in altri mercati spicca anche un 2.0 benzina da 280 CV, garanzia di divertimento.

Sulla Stelvio la versione Quadrifoglio, con un cuore pulsante V6 biturbo 2.9 litri da 520 CV, ora vanta di serie i nuovi cerchi da 21 pollici in sostituzione di quelli da 20. Le novità estetiche si esaltano negli emblemi Alfa Romeo in bianco e nero su cofano e portellone, oltre alla nuova colorazione Blu Anodizzato.

Sotto il profilo tecnologico, Giulia e Stelvio propongono il quadro strumenti digitale “a cannocchiale” da 12,3”, Alfa Connect Navi da 8,8” con Apple CarPlay e Android Auto, Adaptive Cruise Control, retrocamera, Wireless Charger e numerosi sistemi di assistenza alla guida. I clienti di Giulia Quadrifoglio e Stelvio Quadrifoglio ricevono un welcome kit con un voucher per partecipare a una giornata di corso di guida presso l’Alfa Romeo Driving Academy.