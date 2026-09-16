Uno dei SUV più amati dagli alfisti è proposto a un prezzo mensile ragionevole. Sino alla fine del mese la Stelvio è in promozione

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Alfa Romeo

Prezzo da € 57.850

a € 111.500 Vai alla scheda Altezza 167,00 cm Larghezza 190,00 cm Lunghezza 469,00 cm Capacità bagagliaio 525 litri Alimentazioni Diesel, Benzina Anno modello 2022 Potenza da 160 cv /118 kw

a 520 cv /382 kw

L’Alfa Romeo Stelvio torna in offerta nell’accattivante allestimento Sprint, proposto a partire da 449 euro al mese attraverso un piano di finanziamento con anticipo, rate mensili e valore futuro garantito. L’offerta è valida fino al 30 settembre 2026 e punta ai clienti che cercano flessibilità e un risparmio di 10.000 euro rispetto al prezzo di listino.

Uno dei SUV italiani più popolari ed eleganti di sempre, nella versione sportiva, continua ad attirare l’interesse di molti appassionati. Grazie all’offerta la Stelvio diventa più accessibile rispetto al pagamento un’unica soluzione, dando la possibilità di entrare in uno dei segmenti più ricercati sul mercato. Con un anticipo di 9.609,25 euro, 47 rate mensili, oltre a una maxirata finale di 23.539,90 euro il cliente può sentirsi libero di sostituire o restituire la vettura.

Tentazione alla portata

Il segmento SUV premium è di solito proibitivo per la fascia media, ma la possibilità della rata finale programmata permette di spalmare il costo complessivo nel tempo, conservando una certa flessibilità nella gestione del veicolo al termine del contratto. L’auto a ruote alte milanese ha già spento le 10 candeline, ma non ha perso il suo fascino. Grazie a uno sconto superiore a 10.000 euro potrebbe diventare una grande occasione per coloro che non possono avvicinarsi economicamente alle principali rivali, tra cui BMW X3, Audi Q5 e la Mercedes GLC.

La Stelvio, svelata al salone dell’automobile di Los Angeles il 16 novembre 2016, vanta una equilibrata distribuzione dei pesi, ripartita 50/50 tra i due assi, con un coefficiente aerodinamico di 0,30. Le sospensioni presentano uno schema chiamato AlfaLink, caratterizzato all’avantreno da una struttura a doppio quadrilatero con asse di sterzo semi-virtuale, mentre al retrotreno è presente uno schema multilink composto da quattro bracci e mezzo. La Casa di Arese ha adottato l’alluminio per molti componenti della carrozzeria quali parafanghi, cofano, portellone e per alcune parti meccaniche come sospensioni, sistema frenante e motore.

Formula vincente

La novità estetica dell’ultimo restyling, arrivato nel 2022, sono i gruppi ottici full LED Matrix costituiti da tre elementi semicircolari dotati di luci diurne. In attesa di nuovo modello, la Stelvio con motore 2.2 Turbo Diesel da 160 CV e cambio automatico vanta una dotazione completa:

Alfa Connect Box

Alfa Connect Navi 8.8” Multitouch (Radio, Navigatore, Mp3, Aux-in, Bluetooth)

Quadro strumenti a cannocchiale da 12,3” personalizzabile

Alfa Romeo Servizi Connessi (10 anni di Connect ONE e 3 anni di Connect PLUS)

Sintonizzatore Radio DAB

Apple CarPlay / Android Auto Sistema Audio HI-Fi con 8 altoparlanti

Ingressi USB e Aux-in Wireless charger

Il SUV presenta l’apertura/chiusura centralizzata con telecomando, sedile guidatore con regolazioni manuali a 6 vie, comandi multifunzione al volante telecamera posteriore di parcheggio con griglie dinamiche, portellone elettrico con ugelli riscaldati per tergicristalli, rivestimento leva cambio in pelle sportiva e tanto altro. Un SUV completo, sicuro, prestazionale, sportivo ed efficiente grazie all’Euro 6e-bis.

In termini prestazionali è un SUV che si adatta alle sfide quotidiane e a comodi viaggi nel weekend. Scatta da 0 a 100 km/h in 8,8 secondi, raggiungendo una velocità massima di 198 km/h. La Stelvio è un’auto che convince a distanza di 10 anni dall’unveiling, grazie a linee sinuose che non sono ancora passate di moda. La promozione rappresenta una straordinaria occasione per godere della serie attuale in vista di un’erede.