Edizione limitata a cinque unità per la Stelvio Quadrifoglio Bespoke by Gargash: design esclusivo, dettagli dorati e il V6 biturbo da 520 CV

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ansa Un SUV Alfa Romeo per pochi eletti, esclusivo per gli Emirati Arabi

Gargash è un nome che in Italia non suona familiare, ma spostandosi negli Emirati Arabi è strettamente legato al marchio Alfa Romeo. Si tratta infatti del più noto showroom del brand a Dubai insieme al quale il Biscione celebra i propri 115 anni di storia, con un’edizione speciale e super limitata. Solo 5 esemplari per la nuova Stelvio Quadrifoglio Bespoke by Gargash con scelte cromatiche esclusive e una scelta di rivestimenti interni di lusso.

Esclusiva Emirati Arabi Uniti

Destinata in esclusiva per Gargash Motors, questa versione speciale viene proposta a un prezzo di 499.900 Dirham, circa 117 mila euro. Una cifra importante ma che non sorprende considerando l’esclusività del progetto e una proposta così limitata.

Gli Emirati, del resto, sono da anni uno dei territori dove i modelli ad alte prestazioni trovano terreno fertile. Qui l’automobile non è solo un mezzo di trasporto, ma spesso un simbolo di stile, status e passione per il design.

Scelte cromatiche inedite

La carrozzeria della nuova Stelvio Quadrifoglio Bespoke by Gargash evidenzia l’originalità delle scelte orientate a conquistare i gusti di un pubblico mediorientale.

La scelta cromatica accosta il grigio scuro della livrea con dettagli dorati dalle sfumature marroni, che la rendono inconfondibile. A queste si aggiunge un grande logo del Biscione applicato sul cofano, per sottolineare l’intenzione celebrativa.

I cerchi in lega dorati rappresentano uno degli elementi più caratterizzanti della vettura. Rispetto alla tinta della carrozzeria, i cerchi e gli altri inserti inseriti nella parte bassa della fiancata brillano facendo risaltare il binomio tra lusso e sportività.

Interni preziosi

Se l’esterno cattura immediatamente lo sguardo, l’abitacolo è pensato per offrire un’esperienza ancora più esclusiva. Gli interni combinano nero e marroni, creando un contrasto elegante che valorizza l’atmosfera premium della vettura. Sui poggiatesta spiccano due elementi distintivi: il logo Alfa Romeo ricamato e la dicitura “1 di 5”, che ricorda al proprietario l’assoluta rarità del modello.

Un altro dettaglio particolarmente simbolico si trova nella parte posteriore dei sedili. Nei rivestimenti in fibra di carbonio è stato inserito il numero 115, realizzato in bianco, accompagnato dal logo Alfa Romeo in oro. Un riferimento diretto all’anniversario che questa edizione speciale celebra.

L’insieme di materiali, cuciture e dettagli crea un ambiente raffinato che trasforma il SUV sportivo italiano in una sorta di oggetto da collezione su quattro ruote.

Meccanica invariata

Le numerose personalizzazioni estetiche non vanno però a modificare l’anima della vettura, con la base meccanica che rimane invariata rispetto alle altre versioni di Stelvio Quadrifoglio. Troviamo quindi il 2.9 V6 biturbo da 520 CV di derivazione Ferrari sotto al cofano, che rappresenta un punto di riferimento tra i SUV e le berline ad alte prestazioni.

Il piacere di guida di una supercar rialzata passa poi attraverso la scelta del cambio automatico a 8 rapporti con palette al volante, che guidano l’albero di trasmissione in fibra di carbonio, una scelta progettuale che sottolinea la vocazione della Stelvio.

Con soli cinque esemplari prodotti, la Stelvio Quadrifoglio Bespoke by Gargash rappresenta una delle varianti più rare mai realizzate del SUV sportivo italiano. Un progetto che dimostra come il marchio del Biscione continui a valorizzare la propria storia attraverso edizioni speciali capaci di unire design, lusso e prestazioni.