Mostrato in anteprima al MIT il dettaglio del posteriore di quello che sarà il futuro C-SUV di Alfa Romeo, erede della Tonale e prodotto a Melfi

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Stellantis Il teaser della futura Alfa Romeo C-SUV

Il futuro di Alfa Romeo inizia a delinearsi con contorni sempre più nitidi, portando con sé il peso di un’eredità importante e l’entusiasmo di una nuova era tecnologica. Durante un recente incontro istituzionale presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Emanuele Cappellano, responsabile Europa di Stellantis, ha acceso i riflettori sul prossimo C-SUV del marchio, ovvero l’erede dell’attuale Tonale. Sebbene la presentazione sia consistita in un singolo, piccolo dettaglio visivo, il messaggio lanciato ai mercati e agli appassionati è inequivocabile: il progetto è in una fase estremamente avanzata e la vettura è ormai vicina alla sua forma definitiva.

Sarà sportivo

Uno degli aspetti che ha destato maggiore curiosità riguarda l’estetica del nuovo modello. Secondo le parole di Cappellano, il SUV è stato descritto come “davvero bellissimo” e immediatamente riconoscibile come una “vera Alfa Romeo” nel carattere e nello stile. Le indiscrezioni sul fronte stilistico parlano di un’evoluzione marcata rispetto alle linee attuali: l’auto dovrebbe adottare proporzioni più tese e sportive, caratterizzate da un cofano più lungo e un frontale decisamente più aggressivo.

Elementi distintivi del nuovo linguaggio del Centro Stile Alfa Romeo includeranno fari molto sottili e una reinterpretazione inedita del classico Trilobo, l’elemento imprescindibile del design frontale della Casa. Queste modifiche non solo puntano a rendere la vettura più moderna, ma mirano a rafforzare la sua presenza su strada in un segmento, quello C, dove la concorrenza è feroce e il design rappresenta un fattore d’acquisto determinante.

Tecnologia e piattaforma

Sotto la carrozzeria, la novità tecnica più rilevante è l’adozione della piattaforma STLA Medium. Questa architettura modulare di Stellantis rappresenta la spina dorsale della strategia multi-energia del Gruppo, consentendo alla nuova Alfa Romeo di offrire una gamma diversificata che comprenderà sia versioni ibride che varianti completamente elettriche.

L’utilizzo di questa piattaforma permetterà inoltre alla vettura di crescere leggermente nelle dimensioni, migliorando probabilmente l’abitabilità e lo spazio di carico senza sacrificare la dinamica di guida tipica del marchio. Sebbene non vi siano ancora dettagli tecnici su motori e prestazioni, non viene esclusa la possibilità di una futura variante Quadrifoglio, che rappresenterebbe il vertice della sportività per il modello.

Produzione e tempistiche

Il nuovo C-SUV giocherà un ruolo fondamentale non solo per il marchio, ma per l’intera industria automobilistica italiana. La produzione è stata ufficialmente assegnata allo stabilimento di Melfi, con un avvio previsto entro la fine del 2027. Questa tempistica è strategica: l’attuale Tonale dovrebbe infatti uscire di scena nello stabilimento di Pomigliano d’Arco nel novembre 2027, e l’obiettivo di Stellantis è garantire una continuità immediata sul mercato per evitare vuoti di offerta in un segmento così cruciale.

A Melfi, il nuovo modello Alfa Romeo condividerà le linee produttive con altri progetti di alto profilo, tra cui la nuova Jeep Compass, la Lancia Gamma e modelli a marchio DS. Questo inserimento fa parte del piano FaSTLAne 2030, che punta a massimizzare le sinergie industriali attraverso piattaforme condivise, pur mantenendo ben distinta l’identità e il carattere premium di ogni singolo brand. Nonostante il nome ufficiale rimanga ancora avvolto nel mistero, l’attesa per questa nuova “creatura” del Biscione è già altissima, con la promessa di un’auto che saprà coniugare la tradizione estetica italiana con le sfide dell’elettrificazione moderna.