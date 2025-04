Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Alfa Romeo Tonale: festa per i 100.000 esemplari prodotti

L’Alfa Romeo Tonale, prodotta nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, ha raggiunto un traguardo significativo con la produzione della sua 100.000esima unità. L’esemplare che ha segnato questo notevole punto di arrivo è una versione Sprint nel mitico colore Rosso Alfa. Un pezzo di “made in Italy” da vantare con orgoglio.

Pomigliano da sempre al fianco del Biscione

Lo stabilimento “Giambattista Vico” di Stellantis, situato a Pomigliano d’Arco (Napoli), è il centro della produzione della Tonale. Questo sito industriale, progettato originariamente da Alfa Romeo nel 1968 e operativo dal 1972, vanta una lunga storia di successi, con oltre 5 milioni di vetture prodotte e numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui l’Automotive Lean Production awards come miglior stabilimento d’Europa.

Nel 2021, la fabbrica è stato oggetto di un profondo rinnovamento per affrontare le sfide del futuro, integrando tecnologie innovative per la produzione di veicoli ibridi, con un focus sulla formazione del personale e sul rispetto dell’ambiente. La Tonale viene assemblata su una linea di produzione dedicata e altamente automatizzata, progettata per garantire i massimi livelli di qualità oggi raggiungibili. Questa modernissima unità di assemblaggio è stata creata appositamente per il nuovo modello Alfa Romeo.

Il percorso del C-SUV del marchio italiano

Lanciata nel 2022, l’Alfa Romeo Tonale ha segnato l’ingresso del prestigioso marchio nell’era dell’elettrificazione, pur rimanendo fedele al suo DNA sportivo. Il suo design è spiccatamente Alfa Romeo, caratterizzato da proporzioni equilibrate e una cura meticolosa del dettaglio. L’abitacolo presenta un’interfaccia completamente digitale, che include un quadro strumenti a “cannocchiale” riconfigurabile da 12,3” e un sistema di infotainment di ultima generazione con display touch da 10,25”. La Tonale, inoltre, offre soluzioni tecniche esclusive, pensate per garantire un’esperienza di guida in linea con la tradizione del marchio, dove la precisione costruttiva si unisce alla costante ricerca della massima qualità.

La gamma Tonale si articola attualmente su tre allestimenti: Sprint, Veloce e intensa. L’offerta di motorizzazioni è estremamente completa e pensata per soddisfare le diverse esigenze della clientela. Include l’Ibrida Plug-In Q4 da 280 CV con cambio automatico a 6 rapporti, l’Ibrida da 160 o 130 CV con tecnologia VGT (Variable Geometry Turbine) e cambio automatico a doppia frizione a 7 marce, e il Turbo Diesel da 130 CV con cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. Un cenno particolare merita la nuova serie speciale Intensa, disponibile su tutta la gamma Alfa e caratterizzata da interventi di design esclusivi che celebrano l’identità audace e viscerale del marchio.

Questa versione top di gamma si distingue per uno stile sportivo accentuato da nuovi cerchi in lega da 20″ con un design specifico e dettagli color oro chiaro e finiture Dark Miron. Gli interni esclusivi e raffinati offrono sedili in Alcantara nera con impunture color cuoio, plancia rivestita in Alcantara e volante in pelle bicolore. La dotazione di serie è tra le più complete del segmento e include sospensioni a controllo elettronico, sistema di guida assistita di livello 2 e un esclusivo impianto audio Harman Kardon da 470 W con 14 altoparlanti e subwoofer.

Un modello “worldwide”

Commercializzata con successo in tutto il globo, l’Alfa Romeo Tonale ha riscosso un notevole entusiasmo da parte della critica internazionale, come testimoniano i numerosi premi ricevuti in questi anni. Appena lanciata, è stata eletta “Auto Europa 2023” dalla UIGA e “Novità dell’Anno 2023” dalla rivista Quattroruote. A livello globale, il Green Car Journal negli Stati Uniti le ha conferito il titolo di “Green SUV of the Year 2024”, premiando la sua combinazione di sostenibilità e prestazioni.

In Germania, ha trionfato ai “Family Car of the Year” Awards 2024, vincendo in due categorie grazie al voto dei lettori della rivista AUTO Straßenverkehr. Sempre in Germania, la rivista “Auto motor und sport” l’ha giudicata miglior veicolo d’importazione nella categoria “SUV compatti/fuoristrada” nell’ambito dei Best Cars 2025. Anche in America Latina, in Cile, ha conquistato il premio “The Best Design 2025”, rafforzando il suo ruolo di riferimento tra i SUV premium a livello mondiale. Questi prestigiosi riconoscimenti confermano il valore progettuale, stilistico e tecnologico della Tonale.