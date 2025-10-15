Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Stellantis Nuova Tonale 2025: così cambia il SUV più amato di Alfa

Un restyling profondo, pensato non come un semplice aggiornamento di metà carriera ma come una vera e propria evoluzione. La nuova Alfa Romeo Tonale 2025 cambia su molti aspetti, e lo fa in modo deciso: nuove proporzioni, più qualità percepita, più tecnologia e un design che omaggia la tradizione senza rinunciare al futuro. Rimane fedele anche al diesel, scelta sempre più rara nel panorama attuale, ma che per molti alfisti rappresenta ancora un punto di equilibrio tra efficienza e piacere di guida.

Cambiano le proporzioni

Non è il solito restyling fatto di piccoli ritocchi estetici. Con la nuova Tonale, i designer Alfa Romeo hanno voluto correggere e affinare alcune proporzioni che nel modello precedente avevano diviso il pubblico, pur non intaccando il grande successo del SUV.

Le carreggiate sono state allargate di circa un centimetro, mentre lo sbazo anteriore è stato accorciato, rendendo la vettura più compatta, muscolosa e piantata a terra. Il risultato è un’auto che comunica più presenza, con linee più tese e un equilibrio visivo finalmente perfetto. In sostanza, una Tonale che “sta meglio in strada” e che trasmette ancora di più quella sensazione di sportività naturale che da sempre accompagna il marchio del Biscione.

Esterni: qualche ritocco e cerchi più grandi

A uno sguardo attento, si notano subito le differenze del nuovo restyling. I gruppi ottici posteriori sono stati ridisegnati con una firma luminosa “3+3” ancora più precisa, che richiama le icone del passato come l’Alfa SZ o la 159. Il paraurti anteriore ora integra prese d’aria più pulite e meglio raccordate con la carrozzeria, mentre lo scudetto centrale adotta una forma concava ispirata a modelli storici come la 33 Stradale e la GT 2000.

Il celebre trilobo — simbolo del DNA Alfa Romeo — si allarga leggermente in orizzontale, migliorando l’impatto visivo e sottolineando la larghezza della vettura. A completare il quadro, arrivano nuovi cerchi in lega Stile da 19 pollici e Fori da 20”, dal design elegante e aggressivo allo stesso tempo.

Abitacolo: più tecnologia, più cura, più Alfa

Dentro, la nuova Tonale cambia faccia. Il design a cannocchiale resta fedele alla tradizione, ma è l’atmosfera generale a fare un salto di qualità. I materiali sono curati nei punti di contatto, le finiture premium e le nuove combinazioni cromatiche pensate per rendere l’ambiente più accogliente. Un dettaglio inedito è l’illuminazione ambientale che disegna il profilo del Biscione lungo la plancia, un omaggio sottile ma di grande effetto.

Ufficio Stampa Stellantis

Sul tunnel centrale, la leva del cambio lascia il posto a un selettore rotativo, soluzione più moderna che libera spazio e organizza la console in modo più minimalista. Restano invece i paddle in alluminio ricavati dal pieno, un punto intoccabile per mantenere intatto il DNA sportivo del Biscione. La tecnologia fa un passo in avanti: il sistema multimediale, con due display da 12,3 e 10,25 pollici, è più fluido e intuitivo, con tempi di risposta quasi istantanei e un’interfaccia grafica completamente rinnovata.

Motori: punta sull’ibrido ma resta il diesel

In un panorama dove molte case hanno deciso di dire addio al gasolio e abbracciare a pieno organico l’elettrico, Alfa Romeo sceglie la via dell’equilibrio. La Tonale 2025 mantiene il 1.6 Diesel da 130 CV, aggiornato alla normativa Euro 6E Bis, una scelta intelligente per chi macina chilometri e vuole consumi ridotti senza rinunciare a comfort e coppia.

La gamma parte con il 1.5 Turbo mild hybrid da 175 CV, brillante e parsimonioso, perfetto per la guida quotidiana ma capace di far divertire nei tratti più guidati. Al vertice resta la versione Plug-In Hybrid Q4 da 270 CV, con trazione integrale elettrificata e cambio automatico a 6 rapporti. Un compromesso ideale tra sportività e sostenibilità, con la possibilità di viaggiare in elettrico per decine di chilometri senza emissioni.

Sicurezza e piacere di guida: il DNA Alfa una garanzia

Il cuore della Tonale rimane quello di sempre: il piacere di guida. Il telaio adotta sospensioni McPherson indipendenti su entrambi gli assi, con un setup ottimizzato per garantire precisione e comfort. L’impianto frenante è firmato Brembo, con pinze a 4 pistoncini, mentre lo sterzo con rapporto diretto 13,6:1 regala una risposta immediata, degna del blasone Alfa. Le sospensioni sono disponibili in due configurazioni: Dual Stage Valve (DSV) elettroniche o Frequency Selective Damping (FSD) a taratura variabile. In entrambi i casi, l’obiettivo è lo stesso: tenuta di strada impeccabile e comfort elevato, anche su fondi irregolari.

Non manca una dotazione completa di ADAS di Livello 2, con sistemi avanzati come:

cruise Control Adattivo Intelligente con Lane Centering;

traffic Jam Assist per la guida semi-autonoma nel traffico;

blind Spot Detection e Rear Cross Path Detection;

driver Attention Monitoring, che rileva i segnali di stanchezza;

intelligent Speed Assist con riconoscimento dei segnali stradali;

frenata automatica d’emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti.

Quattro allestimenti (più uno celebrativo)

La nuova Tonale sarà disponibile in quattro allestimenti principali, più una serie speciale di lancio. Si parte dalla versione base, semplicemente chiamata Tonale, seguita dalle Sprint, Ti e Veloce. Il debutto ufficiale, però, è affidato all’edizione limitata Milano Cortina 2026, pensata per celebrare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Già la versione d’ingresso è molto completa: fari Full LED, cerchi da 17 pollici diamantati, sedili in tessuto Scuba nero con logo Biscione sullo schienale, cuciture a contrasto Biscotto e volante sportivo in pelle.

La strumentazione è completamente digitale, con quadro strumenti da 12,3 pollici e sistema Alfa Connect da 10,25 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless, oltre ai servizi connessi del marchio. Gli allestimenti superiori aggiungono dettagli estetici, interni in pelle e Alcantara, impianti audio premium e cerchi fino a 20 pollici, sottolineando le due anime di Tonale: quella più sportiva e quella più elegante.

L’attesa per i prezzi

I prezzi ufficiali verranno annunciati nei prossimi giorni e c’è chi si aspetta una leggera crescita in linea con il mercato, chi invece crede in una stabilità con il listino precedente. Una cosa, però, è certa: con questo restyling Alfa Romeo non si è limitata a un aggiornamento, ma ha voluto affermare la Tonale come punto di riferimento nel segmento dei SUV compatti premium. Un’auto che guarda avanti, ma che non dimentica mai da dove viene — da quella tradizione di design, dinamica e passione che da oltre un secolo rende unico il marchio del Biscione.